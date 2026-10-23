Витория Гимарайнш - Маритиму 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
23 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Маритиму
Фуншал
|48
|вр
|Оливер Зых
|23
|зщ
|Тони Страта
|21
|зщ
|Тони Боревкович
|4
|зщ
|Оскар Ривас
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|44
|пз
|Лоанн Дусе
|8
|пз
|Гонсалу Ногейра
|11
|пз
|Густаво Силва
|20
|пз
|Саму
|7
|пз
|Oumar Camara
|9
|нп
|Арнел Якупович
|30
|вр
|Франсиско Вьейтес
|2
|зщ
|Игор Жулиано
|44
|зщ
|Romain Correia
|22
|зщ
|Габор Шалай
|23
|зщ
|Паулу Энрике
|21
|пз
|Ибрахим Алани
|14
|пз
|Рафаэл Гуззу
|11
|пз
|Simo Bouzaidi
|8
|пз
|Максим Домингес
|10
|пз
|Мартин Техон
|17
|нп
|Адриан Буцке
Главные тренеры
|Митчелл ван дер Гаг
История личных встреч
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 2
|13.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|13.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|22.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|2 : 1
|16.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 0
|31.01.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|19.07.2020
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|12.01.2020
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|0 : 0
|04.03.2019
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|06.10.2018
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|18
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|8
|18
| 5
Лига конференций
|Академику
|8
|14
|6
|Арока
|8
|14
|7
|Жил Висенте
|8
|14
|8
|Брага
|8
|11
|9
|Алверка
|8
|11
|10
|Эштрела
|8
|10
|11
|Морейренсе
|8
|8
|12
|Маритиму
|8
|8
|13
|Фамаликан
|8
|7
|14
|Риу Аве
|8
|7
|15
|Витория Гимарайнш
|8
|5
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|8
|2
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