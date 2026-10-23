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Витория Гимарайнш - Маритиму 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
23 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Витория Гимарайнш
Маритиму

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица
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Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Маритиму
Фуншал
48 Польша вр Оливер Зых
23 Румыния зщ Тони Страта
21 Хорватия зщ Тони Боревкович
4 Испания зщ Оскар Ривас
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
44 Франция пз Лоанн Дусе
8 Португалия пз Гонсалу Ногейра
11 Бразилия пз Густаво Силва
20 Португалия пз Саму
7 Франция пз Oumar Camara
9 Австрия нп Арнел Якупович
30 Испания вр Франсиско Вьейтес
2 Бразилия зщ Игор Жулиано
44 Португалия зщ Romain Correia
22 Венгрия зщ Габор Шалай
23 Португалия зщ Паулу Энрике
21 Нигерия пз Ибрахим Алани
14 Португалия пз Рафаэл Гуззу
11 Марокко пз Simo Bouzaidi
8 Швейцария пз Максим Домингес
10 Испания пз Мартин Техон
17 Испания нп Адриан Буцке
Главные тренеры
Нидерланды Митчелл ван дер Гаг
История личных встреч
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Маритиму1 : 2Витория Гимарайнш
13.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Маритиму
13.03.2022 Португалия - Примейра 26-й тур Маритиму0 : 1Витория Гимарайнш
22.10.2021 Португалия - Примейра 9-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Маритиму
16.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур Маритиму0 : 0Витория Гимарайнш
31.01.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Маритиму
19.07.2020 Португалия - Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Маритиму
12.01.2020 Португалия - Примейра 16-й тур Маритиму0 : 0Витория Гимарайнш
04.03.2019 Португалия - Примейра 24-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Маритиму
06.10.2018 Португалия - Примейра 7-й тур Маритиму1 : 3Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту824
2
Лига чемпионов
Бенфика819
3
Лига чемпионов
Спортинг818
4
Лига Европы
Санта-Клара818
5
Лига конференций
Академику814
6 Арока814
7 Жил Висенте814
8 Брага811
9 Алверка811
10 Эштрела810
11 Морейренсе88
12 Маритиму88
13 Фамаликан87
14 Риу Аве87
15 Витория Гимарайнш85
16
Стыковая зона
Насьонал84
17
Зона вылета
Каза Пия84
18
Зона вылета
Эшторил82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Витория
0%
Ничья
0%
Маритиму
0%

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