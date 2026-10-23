Витория Гимарайнш - Маритиму 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165 23 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Португалия — Примейра , 9-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Витория Гимарайнш Гимарайнш Маритиму Фуншал 48 вр Оливер Зых 23 зщ Тони Страта 21 зщ Тони Боревкович 4 зщ Оскар Ривас 13 зщ Жоау Мендеш 44 пз Лоанн Дусе 8 пз Гонсалу Ногейра 11 пз Густаво Силва 20 пз Саму 7 пз Oumar Camara 9 нп Арнел Якупович 30 вр Франсиско Вьейтес 2 зщ Игор Жулиано 44 зщ Romain Correia 22 зщ Габор Шалай 23 зщ Паулу Энрике 21 пз Ибрахим Алани 14 пз Рафаэл Гуззу 11 пз Simo Bouzaidi 8 пз Максим Домингес 10 пз Мартин Техон 17 нп Адриан Буцке Главные тренеры Митчелл ван дер Гаг История личных встреч 29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур 1 : 2 13.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур 1 : 0 13.03.2022 Португалия - Примейра 26-й тур 0 : 1 22.10.2021 Португалия - Примейра 9-й тур 2 : 1 16.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур 0 : 0 31.01.2021 Португалия - Примейра 16-й тур 1 : 0 19.07.2020 Португалия - Примейра 33-й тур 1 : 0 12.01.2020 Португалия - Примейра 16-й тур 0 : 0 04.03.2019 Португалия - Примейра 24-й тур 1 : 0 06.10.2018 Португалия - Примейра 7-й тур 1 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Порту 8 24 2 Лига чемпионов Бенфика 8 19 3 Лига чемпионов Спортинг 8 18 4 Лига Европы Санта-Клара 8 18 5 Лига конференций Академику 8 14 6 Арока 8 14 7 Жил Висенте 8 14 8 Брага 8 11 9 Алверка 8 11 10 Эштрела 8 10 11 Морейренсе 8 8 12 Маритиму 8 8 13 Фамаликан 8 7 14 Риу Аве 8 7 15 Витория Гимарайнш 8 5 16 Стыковая зона Насьонал 8 4 17 Зона вылета Каза Пия 8 4 18 Зона вылета Эшторил 8 2