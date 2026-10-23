Брест - Ницца 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931 23 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1 , 8-й тур Главный судья: Гийом Парадис (Франция);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Брест Брест Ницца Ницца 1 вр Эгиль Сельвик 70 зщ Кенни Лала 4 зщ Готье Льорис 2 зщ Брэдли Локо 29 пз Лука Тусар 13 пз Жорис Шотар 8 пз Юго Маньетти 23 пз Камори Думбия 9 пз Пате Мбуп 17 нп Мама Бальде 19 нп Людовик Ажорк 23 вр Йеванн Диуф 55 зщ Юссуф Ндайишимийе 5 зщ Мохамед Абдель Монем 35 зщ Xavier Mandza 28 зщ Аксель Витсель 6 пз Хишем Будауи 92 пз Жонатан Клосс 27 пз Нильс Нкунку 11 нп Элье Ваи 9 нп Мохамед Амура 7 нп Готье Эн Главные тренеры Оливье Панталони История личных встреч 01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур 2 : 2 20.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур 4 : 1 17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур 6 : 0 02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 0 : 1 04.02.2024 Франция - Лига 1 20-й тур 0 : 0 01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 0 : 0 16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур 1 : 0 06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур 1 : 0 09.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур 0 : 3 02.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Лион 7 14 2 Лига чемпионов ПСЖ 7 14 3 Лига чемпионов Лилль 7 14 4 Лига чемпионов Париж 7 14 5 Лига Европы Монако 7 14 6 Лига конференций Ренн 7 13 7 Лорьян 7 11 8 Ланс 7 10 9 Марсель 7 9 10 Брест 7 9 11 Тулуза 7 9 12 Осер 7 9 13 Ницца 7 8 14 Страсбург 7 7 15 Анже 7 7 16 Стыковая зона Ле-Ман 7 6 17 Зона вылета Труа 7 4 18 Зона вылета Гавр 7 2