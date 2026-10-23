Брест - Ницца 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
23 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Брест
Брест
Ницца
Ницца
|1
|вр
|Эгиль Сельвик
|70
|зщ
|Кенни Лала
|4
|зщ
|Готье Льорис
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|29
|пз
|Лука Тусар
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|23
|пз
|Камори Думбия
|9
|пз
|Пате Мбуп
|17
|нп
|Мама Бальде
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|23
|вр
|Йеванн Диуф
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
|35
|зщ
|Xavier Mandza
|28
|зщ
|Аксель Витсель
|6
|пз
|Хишем Будауи
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|27
|пз
|Нильс Нкунку
|11
|нп
|Элье Ваи
|9
|нп
|Мохамед Амура
|7
|нп
|Готье Эн
Главные тренеры
|Оливье Панталони
История личных встреч
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|4 : 1
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|6 : 0
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|04.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 3
|02.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лион
|7
|14
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|14
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Ренн
|7
|13
|7
|Лорьян
|7
|11
|8
|Ланс
|7
|10
|9
|Марсель
|7
|9
|10
|Брест
|7
|9
|11
|Тулуза
|7
|9
|12
|Осер
|7
|9
|13
|Ницца
|7
|8
|14
|Страсбург
|7
|7
|15
|Анже
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Ле-Ман
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Труа
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Гавр
|7
|2
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