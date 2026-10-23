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Брест - Ницца 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
23 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Брест
Ницца

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Брест
Брест
Ницца
Ницца
1 Норвегия вр Эгиль Сельвик
70 Франция зщ Кенни Лала
4 Франция зщ Готье Льорис
2 Франция зщ Брэдли Локо
29 Франция пз Лука Тусар
13 Франция пз Жорис Шотар
8 Франция пз Юго Маньетти
23 Мали пз Камори Думбия
9 Сенегал пз Пате Мбуп
17 Гвинея-Бисау нп Мама Бальде
19 Франция нп Людовик Ажорк
23 Сенегал вр Йеванн Диуф
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
5 Египет зщ Мохамед Абдель Монем
35 Франция зщ Xavier Mandza
28 Бельгия зщ Аксель Витсель
6 Алжир пз Хишем Будауи
92 Франция пз Жонатан Клосс
27 Франция пз Нильс Нкунку
11 Кот-д&#039;Ивуар нп Элье Ваи
9 Алжир нп Мохамед Амура
7 Франция нп Готье Эн
Главные тренеры
Франция Оливье Панталони
История личных встреч
01.02.2026 Франция — Лига 1 20-й тур Ницца2 : 2Брест
20.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Брест4 : 1Ницца
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Ницца6 : 0Брест
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Брест0 : 1Ницца
04.02.2024 Франция - Лига 1 20-й тур Брест0 : 0Ницца
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Ницца0 : 0Брест
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Брест1 : 0Ницца
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Ницца1 : 0Брест
09.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Брест0 : 3Ницца
02.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Ницца2 : 1Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лион714
2
Лига чемпионов
ПСЖ714
3
Лига чемпионов
Лилль714
4
Лига чемпионов
Париж714
5
Лига Европы
Монако714
6
Лига конференций
Ренн713
7 Лорьян711
8 Ланс710
9 Марсель79
10 Брест79
11 Тулуза79
12 Осер79
13 Ницца78
14 Страсбург77
15 Анже77
16
Стыковая зона
Ле-Ман76
17
Зона вылета
Труа74
18
Зона вылета
Гавр72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Брест
0%
Ничья
0%
Ницца
0%

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