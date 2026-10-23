Лиллестрем - Реал Сосьедад 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Лиллестрем
0 : 6
Реал Сосьедад
События матча Лиллестрём - Реал Сосьедад
25'
⚽
Серхио Гомес (0 - 1)
27'
⚽
Серхио Гомес (0 - 2)
30'
Мамаду Сарр
33'
⚽
Лука Сучич (0 - 3)
46'
⇄
Эрик Китолано / Дэниел Басси
46'
⇄
Хон Пачеко / Мамаду Сарр
50'
✕
Томас Лене ОльсенПенальти не забит
52'
Рубен Габриэльсен
56'
Джон Горрочетаги
58'
⇄
Пабло Марин / Такэфуса Кубо
58'
⇄
Орри Оускарссон / Микель Оярсабаль
64'
⚽
Орри Оускарссон (0 - 4)
66'
⇄
Беньят Турриентес / Джон Горрочетаги
72'
⇄
Ларс Рангер / Стурла Оттесен
72'
⇄
Фредрик Гулбрандсен / Феликс Ва
72'
⚽
Лука Сучич (0 - 5)
73'
⇄
Арсен Захарян / Лука Сучич
80'
⚽
Арсен Захарян (0 - 6)
83'
⇄
Густав Норд / Томас Лене Ольсен
88'
⇄
Хенрик Мелланд / Густав Кьолстад Нюхейм
Составы команд
Лиллестрем
Лиллестрем, Норвегия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
|12
|вр
|Понтус Дальберг
|3
|зщ
|Стурла Оттесен
72'
|5
|зщ
|Sander Moen Foss
|28
|зщ
|Лунан Габриэльсен
|29
|пз
|Юлдрен Ибрахимай
|21
|пз
|Filip Ottosson
|14
|пз
|Густав Нюхейм
88'
|26
|нп
|Yaw Paintsil
|22
|нп
|Даниэль Басси
46'
|10
|нп
|Томас Ольсен
83'
|20
|нп
|Vladimiro Antonio
72'
|17
|пз
|Эрик Китолано
46'
|2
|зщ
|Ларс Могстад Рангер
72'
|8
|нп
|Фредрик Гульбрандсен
72'
|15
|Gustav Nordh
83'
|16
|пз
|Хенрик Мелланн
88'
|13
|вр
|Унай Марреро Ларраньяга
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|19
|зщ
|Мамаду Сарр
46'
|6
|зщ
|Хон Мартин
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
58'
|4
|пз
|Хон Горрочатеги
66'
|18
|пз
|Карлос Солер
|24
|пз
|Лука Сучич
73'
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
58'
|16
|зщ
|Хон Пачеко
46'
|15
|пз
|Пабло Марин
58'
|9
|нп
|Орри Оускарссон
58'
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
66'
|23
|пз
|Арсен Захарян
73'
Запасные
|1
|вр
|Стефан Хагеруп
|47
|зщ
|Стиан Кристиансен
|18
|пз
|Кевин Крюгор
|7
|нп
|Linus Alperud
|11
|нп
|Frederik Elkaer
|25
|Oluwaseun Ayoola Akanji
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|3
|зщ
|Айен Муньос
|22
|зщ
|Эктор Форт
|7
|пз
|Андер Барренечеа
|28
|пз
|Алекс Лебарбье
|12
|нп
|Джоб Очиенг
|29
|нп
|Алекс Марчаль
Главные тренеры
|Ханс Эрик Эдегор
|Пеллегрино Матараццо
Голы
Серхио Гомес
Микель Оярсабаль
0:1
25'
Серхио Гомес
Микель Оярсабаль
0:2
27'
Лука Сучич
Микель Оярсабаль
0:3
33'
Орри Оускарссон
Гонсалу Гедеш
0:4
64'
Лука Сучич
0:5
72'
Арсен Захарян
Беньят Туррьентес
0:6
80'
Наказания
Мамаду Сарр
30'
Лунан Габриэльсен
52'
Хон Горрочатеги
56'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лиллестрем - Реал Сосьедад, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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