Лиллестрем - Реал Сосьедад 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Лиллестрем 0 : 6 Реал Сосьедад События матча Лиллестрём - Реал Сосьедад 25' ⚽ Серхио Гомес (0 - 1) 27' ⚽ Серхио Гомес (0 - 2) 30' Мамаду Сарр 33' ⚽ Лука Сучич (0 - 3) 46' ⇄ Эрик Китолано / Дэниел Басси 46' ⇄ Хон Пачеко / Мамаду Сарр 50' ✕ Томас Лене Ольсен Пенальти не забит 52' Рубен Габриэльсен 56' Джон Горрочетаги 58' ⇄ Пабло Марин / Такэфуса Кубо 58' ⇄ Орри Оускарссон / Микель Оярсабаль 64' ⚽ Орри Оускарссон (0 - 4) 66' ⇄ Беньят Турриентес / Джон Горрочетаги 72' ⇄ Ларс Рангер / Стурла Оттесен 72' ⇄ Фредрик Гулбрандсен / Феликс Ва 72' ⚽ Лука Сучич (0 - 5) 73' ⇄ Арсен Захарян / Лука Сучич 80' ⚽ Арсен Захарян (0 - 6) 83' ⇄ Густав Норд / Томас Лене Ольсен 88' ⇄ Хенрик Мелланд / Густав Кьолстад Нюхейм Составы команд Лиллестрем Лиллестрем, Норвегия Реал Сосьедад Сан-Себастьян, Испания 12 вр Понтус Дальберг 3 зщ Стурла Оттесен 72' 5 зщ Sander Moen Foss 28 зщ Лунан Габриэльсен 29 пз Юлдрен Ибрахимай 21 пз Filip Ottosson 14 пз Густав Нюхейм 88' 26 нп Yaw Paintsil 22 нп Даниэль Басси 46' 10 нп Томас Ольсен 83' 20 нп Vladimiro Antonio 72' 17 пз Эрик Китолано 46' 2 зщ Ларс Могстад Рангер 72' 8 нп Фредрик Гульбрандсен 72' 15 Gustav Nordh 83' 16 пз Хенрик Мелланн 88' 13 вр Унай Марреро Ларраньяга 5 зщ Игор Субельдия 19 зщ Мамаду Сарр 46' 6 зщ Хон Мартин 17 зщ Серхио Гомес 14 пз Такэфуса Кубо 58' 4 пз Хон Горрочатеги 66' 18 пз Карлос Солер 24 пз Лука Сучич 73' 11 нп Гонсалу Гедеш 10 нп Микель Оярсабаль 58' 16 зщ Хон Пачеко 46' 15 пз Пабло Марин 58' 9 нп Орри Оускарссон 58' 8 пз Беньят Туррьентес 66' 23 пз Арсен Захарян 73' Запасные 1 вр Стефан Хагеруп 47 зщ Стиан Кристиансен 18 пз Кевин Крюгор 7 нп Linus Alperud 11 нп Frederik Elkaer 25 Oluwaseun Ayoola Akanji 1 вр Алекс Ремиро 3 зщ Айен Муньос 22 зщ Эктор Форт 7 пз Андер Барренечеа 28 пз Алекс Лебарбье 12 нп Джоб Очиенг 29 нп Алекс Марчаль Главные тренеры Ханс Эрик Эдегор Пеллегрино Матараццо Голы Серхио Гомес Микель Оярсабаль 0:1 25' Серхио Гомес Микель Оярсабаль 0:2 27' Лука Сучич Микель Оярсабаль 0:3 33' Орри Оускарссон Гонсалу Гедеш 0:4 64' Лука Сучич 0:5 72' Арсен Захарян Беньят Туррьентес 0:6 80' Наказания Мамаду Сарр 30' Лунан Габриэльсен 52' Хон Горрочатеги 56'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лиллестрем - Реал Сосьедад, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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