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Лиллестрем - Реал Сосьедад 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Лиллестрем
Лиллестрем
0 : 6
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
События матча Лиллестрём - Реал Сосьедад
25'
Серхио Гомес (0 - 1)
27'
Серхио Гомес (0 - 2)
30'
Мамаду Сарр
33'
Лука Сучич (0 - 3)
46'
Эрик Китолано / Дэниел Басси
46'
Хон Пачеко / Мамаду Сарр
50'
Томас Лене ОльсенПенальти не забит
52'
Рубен Габриэльсен
56'
Джон Горрочетаги
58'
Пабло Марин / Такэфуса Кубо
58'
Орри Оускарссон / Микель Оярсабаль
64'
Орри Оускарссон (0 - 4)
66'
Беньят Турриентес / Джон Горрочетаги
72'
Ларс Рангер / Стурла Оттесен
72'
Фредрик Гулбрандсен / Феликс Ва
72'
Лука Сучич (0 - 5)
73'
Арсен Захарян / Лука Сучич
80'
Арсен Захарян (0 - 6)
83'
Густав Норд / Томас Лене Ольсен
88'
Хенрик Мелланд / Густав Кьолстад Нюхейм
Составы команд
Лиллестрем
Лиллестрем, Норвегия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
12ШвецияврПонтус Дальберг
3НорвегиязщСтурла Оттесен
72'
5НорвегиязщSander Moen Foss
28НорвегиязщЛунан Габриэльсен
29КосовопзЮлдрен Ибрахимай
21ШвецияпзFilip Ottosson
14НорвегияпзГустав Нюхейм
88'
26НорвегиянпYaw Paintsil
22НорвегиянпДаниэль Басси
46'
10НорвегиянпТомас Ольсен
83'
20АнголанпVladimiro Antonio
72'
17НорвегияпзЭрик Китолано
46'
2НорвегиязщЛарс Могстад Рангер
72'
8НорвегиянпФредрик Гульбрандсен
72'
15ШвецияGustav Nordh
83'
16НорвегияпзХенрик Мелланн
88'
13ИспанияврУнай Марреро Ларраньяга
5ИспаниязщИгор Субельдия
19СенегалзщМамаду Сарр
46'
6ИспаниязщХон Мартин
17ИспаниязщСерхио Гомес
14ЯпонияпзТакэфуса Кубо
58'
4ИспанияпзХон Горрочатеги
66'
18ИспанияпзКарлос Солер
24ХорватияпзЛука Сучич
73'
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
58'
16ИспаниязщХон Пачеко
46'
15ИспанияпзПабло Марин
58'
9ИсландиянпОрри Оускарссон
58'
8ИспанияпзБеньят Туррьентес
66'
23РоссияпзАрсен Захарян
73'
Запасные
1НорвегияврСтефан Хагеруп
47НорвегиязщСтиан Кристиансен
18НорвегияпзКевин Крюгор
7ШвециянпLinus Alperud
11ДаниянпFrederik Elkaer
25НигерияOluwaseun Ayoola Akanji
1ИспанияврАлекс Ремиро
3ИспаниязщАйен Муньос
22ИспаниязщЭктор Форт
7ИспанияпзАндер Барренечеа
28ФранцияпзАлекс Лебарбье
12КениянпДжоб Очиенг
29ИспаниянпАлекс Марчаль
Главные тренеры
НорвегияХанс Эрик Эдегор
СШАПеллегрино Матараццо
Голы
Серхио Гомес
Микель Оярсабаль
0:1
25'
Серхио Гомес
Микель Оярсабаль
0:2
27'
Лука Сучич
Микель Оярсабаль
0:3
33'
Орри Оускарссон
Гонсалу Гедеш
0:4
64'
Лука Сучич
0:5
72'
Арсен Захарян
Беньят Туррьентес
0:6
80'
Наказания
Мамаду Сарр
30'
Лунан Габриэльсен
52'
Хон Горрочатеги
56'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лиллестрем - Реал Сосьедад, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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