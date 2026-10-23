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Лига Европы и Лига Конференций 2026/27 / Обзор матчей 2-го тура

Дата публикации: 23-10-2026

Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию запись передачи Обзор матчей 2-го тура Лиги Европы и Лиги Конференций, эфир которых состоялся 22 октября 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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