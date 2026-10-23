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Борнмут - Милан 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Борнмут
Борнмут
3 : 0
Милан
Милан
События матча Борнмут - Милан
8'
Джастин Клюйверт (1 - 0)Пенальти
16'
Бафоде Диаките
27'
Майк МеньянПрямое удаление
29'
Тайлер Адамс
32'
Лоренцо Торриани / Омари Хатчинсон
32'
Маркус Тавернье (2 - 0)Пенальти
35'
Первис Эступиньян
46'
Давиде Бартезаги / Первис Эступиньян
46'
Адриен Рабьо / Рубен Лофтус-Чик
61'
Льюис Кук / Тайлер Адамс
62'
Раян / Маркус Тавернье
62'
Алекс Тот / Джастин Клюйверт
63'
Фикайо Томори
66'
Альваро Родригес / Эванилсон
66'
Санхун Диавара / Фикайо Томори
76'
Кристиан Комотто / Диего Морейра
77'
Амин Адли / Алекс Тот
81'
Кони Де Винтер
84'
Амин Адли (3 - 0)
Составы команд
Борнмут
Борнмут, Англия
Милан
Милан, Италия
20ИталияврМикеле Ди Грегорио
3ФранциязщАдриен Трюффер
5АнглиязщДжеймс Хилл
14ПортугалиязщАнтониу Силва
18ФранциязщБафоде Диаките
10ШотландияпзРайан Кристи
12СШАпзТайлер Адамс
62'
16АнглияпзМаркус Таверньер
62'
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
62'
9Бразилиянп Эванилсон
66'
11ШотландиянпБен Гэннон-Доук
4АнглияпзЛьюис Кук
62'
37Бразилияпз Райан
62'
27ВенгрияпзАлекс Тот
62'77'
30УругвайнпАльваро Родригес
66'
21МарокконпАмин Адли
77'
16ФранцияврМик Меньян
5БельгиязщКони де Винтер
23АнглиязщФикайо Томори
66'
31СербиязщСтрахиня Павлович
2ЭквадорпзПервис Эступиньян
46'
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
46'
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
80СШАпзЮнус Муса
20АнглиянпОмари Хатчинсон
32'
22БельгиянпДиегу Морейра
76'
70ИталиянпАльфаджо Сиссе
96ИталияврЛоренцо Торриани
32'
33ИталияпзДавиде Бартезаги
46'
12ФранцияпзАдриен Рабьо
46'
13ФранциязщСанхун Диавара
66'
28ИталияпзКристиан Комотто
76'
Запасные
1СербияврДжордже Петрович
6АргентиназщХулио Солер
15АнглиязщАдам Смит
7УэльснпДэвид Брукс
55Mack Allan
34ИспаниязщМарио Хила
35БолгариязщВалерий Владимиров
14ХорватияпзЛука Модрич
11СШАнпКристиан Пулишич
73ИталиянпФранческо Камарда
41ФранцияLeo Paul Bouyer
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ПортугалияРубен Аморим
Голы
Джастин Клюйверт
1:0
8'
Маркус Таверньер
2:0
32'
Амин Адли
3:0
84'
Наказания
Бафоде Диаките
16'
Мик Меньян
28'
Тайлер Адамс
29'
Первис Эступиньян
35'
Фикайо Томори
63'
Кони де Винтер
81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борнмут - Милан, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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