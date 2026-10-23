Борнмут - Милан 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Борнмут
3 : 0
Милан
События матча Борнмут - Милан
8'
⚽
Джастин Клюйверт (1 - 0)Пенальти
16'
Бафоде Диаките
27'
Майк МеньянПрямое удаление
29'
Тайлер Адамс
32'
⇄
Лоренцо Торриани / Омари Хатчинсон
32'
⚽
Маркус Тавернье (2 - 0)Пенальти
35'
Первис Эступиньян
46'
⇄
Давиде Бартезаги / Первис Эступиньян
46'
⇄
Адриен Рабьо / Рубен Лофтус-Чик
61'
⇄
Льюис Кук / Тайлер Адамс
62'
⇄
Раян / Маркус Тавернье
62'
⇄
Алекс Тот / Джастин Клюйверт
63'
Фикайо Томори
66'
⇄
Альваро Родригес / Эванилсон
66'
⇄
Санхун Диавара / Фикайо Томори
76'
⇄
Кристиан Комотто / Диего Морейра
77'
⇄
Амин Адли / Алекс Тот
81'
Кони Де Винтер
84'
⚽
Амин Адли (3 - 0)
Составы команд
Борнмут
Борнмут, Англия
Милан
Милан, Италия
|20
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|5
|зщ
|Джеймс Хилл
|14
|зщ
|Антониу Силва
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|10
|пз
|Райан Кристи
|12
|пз
|Тайлер Адамс
62'
|16
|пз
|Маркус Таверньер
62'
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
62'
|9
|нп
|Эванилсон
66'
|11
|нп
|Бен Гэннон-Доук
|4
|пз
|Льюис Кук
62'
|37
|пз
|Райан
62'
|27
|пз
|Алекс Тот
62'77'
|30
|нп
|Альваро Родригес
66'
|21
|нп
|Амин Адли
77'
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|23
|зщ
|Фикайо Томори
66'
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|2
|пз
|Первис Эступиньян
46'
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
46'
|30
|пз
|Ардон Яшари
|80
|пз
|Юнус Муса
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
32'
|22
|нп
|Диегу Морейра
76'
|70
|нп
|Альфаджо Сиссе
|96
|вр
|Лоренцо Торриани
32'
|33
|пз
|Давиде Бартезаги
46'
|12
|пз
|Адриен Рабьо
46'
|13
|зщ
|Санхун Диавара
66'
|28
|пз
|Кристиан Комотто
76'
Запасные
|1
|вр
|Джордже Петрович
|6
|зщ
|Хулио Солер
|15
|зщ
|Адам Смит
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|55
|Mack Allan
|34
|зщ
|Марио Хила
|35
|зщ
|Валерий Владимиров
|14
|пз
|Лука Модрич
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|73
|нп
|Франческо Камарда
|41
|Leo Paul Bouyer
Главные тренеры
|Марко Розе
|Рубен Аморим
Голы
Джастин Клюйверт
1:0
8'
Маркус Таверньер
2:0
32'
Амин Адли
3:0
84'
Наказания
Бафоде Диаките
16'
Мик Меньян
28'
Тайлер Адамс
29'
Первис Эступиньян
35'
Фикайо Томори
63'
Кони де Винтер
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борнмут - Милан, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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