Борнмут - Милан 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Борнмут 3 : 0 Милан События матча Борнмут - Милан 8' ⚽ Джастин Клюйверт (1 - 0) Пенальти 16' Бафоде Диаките 27' Майк Меньян Прямое удаление 29' Тайлер Адамс 32' ⇄ Лоренцо Торриани / Омари Хатчинсон 32' ⚽ Маркус Тавернье (2 - 0) Пенальти 35' Первис Эступиньян 46' ⇄ Давиде Бартезаги / Первис Эступиньян 46' ⇄ Адриен Рабьо / Рубен Лофтус-Чик 61' ⇄ Льюис Кук / Тайлер Адамс 62' ⇄ Раян / Маркус Тавернье 62' ⇄ Алекс Тот / Джастин Клюйверт 63' Фикайо Томори 66' ⇄ Альваро Родригес / Эванилсон 66' ⇄ Санхун Диавара / Фикайо Томори 76' ⇄ Кристиан Комотто / Диего Морейра 77' ⇄ Амин Адли / Алекс Тот 81' Кони Де Винтер 84' ⚽ Амин Адли (3 - 0) Составы команд Борнмут Борнмут, Англия Милан Милан, Италия 20 вр Микеле Ди Грегорио 3 зщ Адриен Трюффер 5 зщ Джеймс Хилл 14 зщ Антониу Силва 18 зщ Бафоде Диаките 10 пз Райан Кристи 12 пз Тайлер Адамс 62' 16 пз Маркус Таверньер 62' 19 пз Джастин Клюйверт 62' 9 нп Эванилсон 66' 11 нп Бен Гэннон-Доук 4 пз Льюис Кук 62' 37 пз Райан 62' 27 пз Алекс Тот 62'77' 30 нп Альваро Родригес 66' 21 нп Амин Адли 77' 16 вр Мик Меньян 5 зщ Кони де Винтер 23 зщ Фикайо Томори 66' 31 зщ Страхиня Павлович 2 пз Первис Эступиньян 46' 8 пз Рубен Лофтус-Чик 46' 30 пз Ардон Яшари 80 пз Юнус Муса 20 нп Омари Хатчинсон 32' 22 нп Диегу Морейра 76' 70 нп Альфаджо Сиссе 96 вр Лоренцо Торриани 32' 33 пз Давиде Бартезаги 46' 12 пз Адриен Рабьо 46' 13 зщ Санхун Диавара 66' 28 пз Кристиан Комотто 76' Запасные 1 вр Джордже Петрович 6 зщ Хулио Солер 15 зщ Адам Смит 7 нп Дэвид Брукс 55 Mack Allan 34 зщ Марио Хила 35 зщ Валерий Владимиров 14 пз Лука Модрич 11 нп Кристиан Пулишич 73 нп Франческо Камарда 41 Leo Paul Bouyer Главные тренеры Марко Розе Рубен Аморим Голы Джастин Клюйверт 1:0 8' Маркус Таверньер 2:0 32' Амин Адли 3:0 84' Наказания Бафоде Диаките 16' Мик Меньян 28' Тайлер Адамс 29' Первис Эступиньян 35' Фикайо Томори 63' Кони де Винтер 81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борнмут - Милан, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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