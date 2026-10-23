Ахмат - Оренбург 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597 23 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига , 12-й тур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Ахмат Грозный Оренбург Оренбург Главные тренеры Станислав Саламович Черчесов Ильдар Раушанович Ахметзянов История личных встреч 05.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур 1 : 0 30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур 0 : 1 22.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 2 : 2 13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур 2 : 1 08.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур 1 : 0 28.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 0 04.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 0 : 1 20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 2 26.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 1 20.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 4 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Динамо М 11 25 2 Зенит 11 24 3 Спартак М 11 23 4 ЦСКА 11 22 5 Краснодар 11 22 6 Динамо Мх 11 13 7 Балтика 11 13 8 Оренбург 11 13 9 Ростов 11 12 10 Крылья Советов 11 12 11 Рубин 11 12 12 Локомотив М 11 11 13 Стыковая зона Ахмат 11 11 14 Стыковая зона Акрон 11 9 15 Зона вылета Факел 11 6 16 Зона вылета Родина 11 6