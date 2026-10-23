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Ахмат - Оренбург 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
23 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 12-й тур
Ахмат
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Ахмат
Грозный
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Станислав Саламович Черчесов
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
05.12.2025 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Ахмат1 : 0Оренбург
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 5-й тур Ахмат0 : 1Оренбург
22.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Оренбург2 : 2Ахмат
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Оренбург2 : 1Ахмат
08.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Ахмат1 : 0Оренбург
28.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Оренбург0 : 0Ахмат
04.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Ахмат0 : 1Оренбург
20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ахмат1 : 2Оренбург
26.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург1 : 1Ахмат
20.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Ахмат4 : 0Оренбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1125
2 Зенит1124
3 Спартак М1123
4 ЦСКА1122
5 Краснодар1122
6 Динамо Мх1113
7 Балтика1113
8 Оренбург1113
9 Ростов1112
10 Крылья Советов1112
11 Рубин1112
12 Локомотив М1111
13
Стыковая зона
Ахмат1111
14
Стыковая зона
Акрон119
15
Зона вылета
Факел116
16
Зона вылета
Родина116
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ахмат
0%
Ничья
0%
Оренбург
0%

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