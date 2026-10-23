Ахмат - Оренбург 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
23 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Составы команд
Ахмат
Грозный
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|05.12.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|30.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 5-й тур
|0 : 1
|22.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|04.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|20.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 2
|26.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|11
|25
|2
|Зенит
|11
|24
|3
|Спартак М
|11
|23
|4
|ЦСКА
|11
|22
|5
|Краснодар
|11
|22
|6
|Динамо Мх
|11
|13
|7
|Балтика
|11
|13
|8
|Оренбург
|11
|13
|9
|Ростов
|11
|12
|10
|Крылья Советов
|11
|12
|11
|Рубин
|11
|12
|12
|Локомотив М
|11
|11
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|11
|11
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|11
|9
| 15
Зона вылета
|Факел
|11
|6
| 16
Зона вылета
|Родина
|11
|6
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