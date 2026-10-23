Бешикташ - Кристал Пэлас (22.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 22 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Бешикташ и Кристал Пэлас. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Данни Маккели. Игра прошла на стадионе «Стадион Тюпраш» в городе Стамбул.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Бешикташ (схема 4-1-4-1): Александр Нюбель, Тайлан Булут, Тьягу Джало, Умит Акдаг, Кассум Уаттара, Уилфред Ндиди, Илхан Факили, Фабио Миретти, Картал Кайра Йылмаз, Леандро Троссар, О Хён Гю.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Кристал Пэлас на сегодняшнюю встречу: Вальтер Бенитес, Крис Ричардс, Аксель Дисаси, Джейди Канво, Анан Халаили, Адам Уортон, Даити Камада, Тайрик Митчелл, Дуайт Макнил, Йереми Пино, Жан-Филипп Матета.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 15-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Уилфред Ндиди (Бешикташ).

На 39-й минуте в составе Бешикташ последовала вынужденная замена: Фабио Миретти уступил место Салих Озджан.

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Йереми Пино (Кристал Пэлас).

На 45-й минуте матча команда Бешикташ открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Уилфред Ндиди. Счет стал 1:0.

На 51-й минуте поединка команда Кристал Пэлас сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Йереми Пино. Счет стал 1:1.

На 55-й минуте поединка команда Кристал Пэлас сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Жан-Филипп Матета. Счет стал 1:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дуайт Макнил на поле появился Исмаила Сарр (Кристал Пэлас).

На 61-й минуте в составе Кристал Пэлас поле покинул Жан-Филипп Матета, а вместо него вышел Йёрген Странд Ларсен.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Картал Кайра Йылмаз на поле появился Джуниор Олаитан (Бешикташ).

На 64-й минуте в составе Бешикташ поле покинул Тайлан Булут, а вместо него вышел Амир Мурильо.

На 66-й минуте предупреждение получил Умит Акдаг (Бешикташ).

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йереми Пино на поле появился Дарио Осорио (Кристал Пэлас).

На 73-й минуте поединка команда Бешикташ сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Джуниор Олаитан. Счет стал 2:2.

На 75-й минуте в составе Бешикташ поле покинул О Хён Гю, а вместо него вышел Душан Влахович.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Илхан Факили на поле появился Вацлав Черны (Бешикташ).

На 77-й минуте Умит Акдаг (Бешикташ) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 85-й минуте в составе Кристал Пэлас поле покинул Йёрген Странд Ларсен, а вместо него вышел Эдди Нкетия.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Бешикташ и Кристал Пэлас завершился вничью со счетом 2:2.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!