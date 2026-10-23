Ягеллония - Андерлехт 22 октября обзор матча
Дата публикации: 23-10-2026
Ягеллония
0 : 3
Андерлехт
События матча Ягеллония Белосток - Андерлехт
21'
⚽
Михайло Цветкович (0 - 1)
45'
Родриго Консейсао
46'
⇄
Усман Соу / Хампус Финндель
46'
Тело Аасгаард
53'
Бернардо Витал
65'
⇄
Джереми Агбонифо / Камиль Юзвяк
65'
⇄
Александар Чиркович / Каетан Шмыт
65'
⇄
Энрик Льянсана / Лукаш Амброс
65'
⇄
Джейден Ониа Секе / Тристан Дегреф
67'
Эрик Козловский
71'
Энрик Льянсана
72'
⚽
Мартен Винклер (0 - 2)
77'
⇄
Тарас Романчук / Ферслев Андерс Клинге
78'
⇄
Марко Кана / Матьё Струйкенс
78'
⇄
Адриано Бертаччини / Михайло Цветкович
80'
⚽
Джейден Ониа Секе (0 - 3)
81'
Джейден Ониа Секе
82'
⇄
Оливер Антман / Мартен Винклер
82'
⇄
Хесус Имас / Ник Прелец
Составы команд
Ягеллония
Белосток, Польша
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
|50
|вр
|Славомир Абрамович
|27
|зщ
|Родригу Консейсау
|5
|зщ
|Бернарду Витал
|4
|зщ
|Юки Кобаяси
|23
|зщ
|Гильерме Монтоя
|7
|пз
|Каетан Шмыт
65'
|19
|пз
|Андерс Клюнге
77'
|14
|пз
|Хампус Финнделл
46'
|85
|пз
|Эрик Козловски
|72
|пз
|Камиль Юзвяк
65'
|99
|нп
|Ник Прелец
82'
|30
|нп
|Ousmane Sow
46'
|10
|нп
|Йереми Агбонифо
65'
|32
|нп
|Александар Чиркович
65'
|6
|пз
|Тарас Романчук
77'
|11
|нп
|Хесус Имас
82'
|26
|вр
|Колин Косеманс
|50
|зщ
|Kais Barry
|27
|зщ
|Лео Петро
|4
|зщ
|Жулиан Бьянкон
|5
|зщ
|Олег Рябчук
|19
|пз
|Тело Осгор
|29
|пз
|Марио Струйкенс
78'
|10
|пз
|Мартен Винклер
82'
|18
|пз
|Лукаш Амброс
65'
|9
|нп
|Михайло Цветкович
78'
|83
|нп
|Тристан Дегреф
65'
|24
|пз
|Энрик Льянсана
65'
|49
|нп
|Jayden Seke
65'
|55
|пз
|Марко Кана
78'
|91
|нп
|Адриано Бертаччини
78'
|11
|нп
|Оливер Антман
82'
Запасные
|1
|вр
|Michal Perchel
|3
|зщ
|Душан Стойинович
|20
|зщ
|Бартломей Вдовик
|44
|зщ
|Апостолос Константопулос
|21
|пз
|Серхио Лосано
|17
|нп
|Юссуф Силла
|32
|вр
|Джастин Хекерен
|6
|зщ
|Людвиг Аугустинсон
|79
|зщ
|Али Маамар
|8
|пз
|Аман Ромео
|53
|пз
|Noa Ojea
|14
|нп
|Даниил Сикан
|21
|нп
|Tawfik Bentayeb
Главные тренеры
|Адриан Семенец
|Витор Бруну
Голы
Михайло Цветкович
0:1
22'
Мартен Винклер
Энрик Льянсана
0:2
72'
Jayden Seke
Энрик Льянсана
0:3
80'
Наказания
Родригу Консейсау
45+2'
Тело Осгор
46'
Бернарду Витал
53'
Эрик Козловски
67'
Энрик Льянсана
71'
Jayden Seke
82'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ягеллония - Андерлехт, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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