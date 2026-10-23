Ягеллония - Андерлехт 22 октября обзор матча Дата публикации: 23-10-2026 Ягеллония 0 : 3 Андерлехт События матча Ягеллония Белосток - Андерлехт 21' ⚽ Михайло Цветкович (0 - 1) 45' Родриго Консейсао 46' ⇄ Усман Соу / Хампус Финндель 46' Тело Аасгаард 53' Бернардо Витал 65' ⇄ Джереми Агбонифо / Камиль Юзвяк 65' ⇄ Александар Чиркович / Каетан Шмыт 65' ⇄ Энрик Льянсана / Лукаш Амброс 65' ⇄ Джейден Ониа Секе / Тристан Дегреф 67' Эрик Козловский 71' Энрик Льянсана 72' ⚽ Мартен Винклер (0 - 2) 77' ⇄ Тарас Романчук / Ферслев Андерс Клинге 78' ⇄ Марко Кана / Матьё Струйкенс 78' ⇄ Адриано Бертаччини / Михайло Цветкович 80' ⚽ Джейден Ониа Секе (0 - 3) 81' Джейден Ониа Секе 82' ⇄ Оливер Антман / Мартен Винклер 82' ⇄ Хесус Имас / Ник Прелец Составы команд Ягеллония Белосток, Польша Андерлехт Брюссель, Бельгия 50 вр Славомир Абрамович 27 зщ Родригу Консейсау 5 зщ Бернарду Витал 4 зщ Юки Кобаяси 23 зщ Гильерме Монтоя 7 пз Каетан Шмыт 65' 19 пз Андерс Клюнге 77' 14 пз Хампус Финнделл 46' 85 пз Эрик Козловски 72 пз Камиль Юзвяк 65' 99 нп Ник Прелец 82' 30 нп Ousmane Sow 46' 10 нп Йереми Агбонифо 65' 32 нп Александар Чиркович 65' 6 пз Тарас Романчук 77' 11 нп Хесус Имас 82' 26 вр Колин Косеманс 50 зщ Kais Barry 27 зщ Лео Петро 4 зщ Жулиан Бьянкон 5 зщ Олег Рябчук 19 пз Тело Осгор 29 пз Марио Струйкенс 78' 10 пз Мартен Винклер 82' 18 пз Лукаш Амброс 65' 9 нп Михайло Цветкович 78' 83 нп Тристан Дегреф 65' 24 пз Энрик Льянсана 65' 49 нп Jayden Seke 65' 55 пз Марко Кана 78' 91 нп Адриано Бертаччини 78' 11 нп Оливер Антман 82' Запасные 1 вр Michal Perchel 3 зщ Душан Стойинович 20 зщ Бартломей Вдовик 44 зщ Апостолос Константопулос 21 пз Серхио Лосано 17 нп Юссуф Силла 32 вр Джастин Хекерен 6 зщ Людвиг Аугустинсон 79 зщ Али Маамар 8 пз Аман Ромео 53 пз Noa Ojea 14 нп Даниил Сикан 21 нп Tawfik Bentayeb Главные тренеры Адриан Семенец Витор Бруну Голы Михайло Цветкович 0:1 22' Мартен Винклер Энрик Льянсана 0:2 72' Jayden Seke Энрик Льянсана 0:3 80' Наказания Родригу Консейсау 45+2' Тело Осгор 46' Бернарду Витал 53' Эрик Козловски 67' Энрик Льянсана 71' Jayden Seke 82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ягеллония - Андерлехт, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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