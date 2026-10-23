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Ягеллония - Андерлехт 22 октября обзор матча

Дата публикации: 23-10-2026
Ягеллония
Ягеллония
0 : 3
Андерлехт
Андерлехт
События матча Ягеллония Белосток - Андерлехт
21'
Михайло Цветкович (0 - 1)
45'
Родриго Консейсао
46'
Усман Соу / Хампус Финндель
46'
Тело Аасгаард
53'
Бернардо Витал
65'
Джереми Агбонифо / Камиль Юзвяк
65'
Александар Чиркович / Каетан Шмыт
65'
Энрик Льянсана / Лукаш Амброс
65'
Джейден Ониа Секе / Тристан Дегреф
67'
Эрик Козловский
71'
Энрик Льянсана
72'
Мартен Винклер (0 - 2)
77'
Тарас Романчук / Ферслев Андерс Клинге
78'
Марко Кана / Матьё Струйкенс
78'
Адриано Бертаччини / Михайло Цветкович
80'
Джейден Ониа Секе (0 - 3)
81'
Джейден Ониа Секе
82'
Оливер Антман / Мартен Винклер
82'
Хесус Имас / Ник Прелец
Составы команд
Ягеллония
Белосток, Польша
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
50ПольшаврСлавомир Абрамович
27ПортугалиязщРодригу Консейсау
5ПортугалиязщБернарду Витал
4ЯпониязщЮки Кобаяси
23ПортугалиязщГильерме Монтоя
7ПольшапзКаетан Шмыт
65'
19ДанияпзАндерс Клюнге
77'
14ШвецияпзХампус Финнделл
46'
85ПольшапзЭрик Козловски
72ПольшапзКамиль Юзвяк
65'
99СловениянпНик Прелец
82'
30ФранциянпOusmane Sow
46'
10ШвециянпЙереми Агбонифо
65'
32СербиянпАлександар Чиркович
65'
6ПольшапзТарас Романчук
77'
11ИспаниянпХесус Имас
82'
26БельгияврКолин Косеманс
50БельгиязщKais Barry
27ФранциязщЛео Петро
4ФранциязщЖулиан Бьянкон
5МолдавиязщОлег Рябчук
19НорвегияпзТело Осгор
29БельгияпзМарио Струйкенс
78'
10ГерманияпзМартен Винклер
82'
18ЧехияпзЛукаш Амброс
65'
9СербиянпМихайло Цветкович
78'
83БельгиянпТристан Дегреф
65'
24НидерландыпзЭнрик Льянсана
65'
49БельгиянпJayden Seke
65'
55БельгияпзМарко Кана
78'
91БельгиянпАдриано Бертаччини
78'
11ФинляндиянпОливер Антман
82'
Запасные
1ПольшаврMichal Perchel
3СловениязщДушан Стойинович
20ПольшазщБартломей Вдовик
44ГрециязщАпостолос Константопулос
21ИспанияпзСерхио Лосано
17БельгиянпЮссуф Силла
32ГерманияврДжастин Хекерен
6ШвециязщЛюдвиг Аугустинсон
79МароккозщАли Маамар
8Кот-д&#039;ИвуарпзАман Ромео
53пзNoa Ojea
14УкраинанпДаниил Сикан
21МарокконпTawfik Bentayeb
Главные тренеры
ПольшаАдриан Семенец
ПортугалияВитор Бруну
Голы
Михайло Цветкович
0:1
22'
Мартен Винклер
Энрик Льянсана
0:2
72'
Jayden Seke
Энрик Льянсана
0:3
80'
Наказания
Родригу Консейсау
45+2'
Тело Осгор
46'
Бернарду Витал
53'
Эрик Козловски
67'
Энрик Льянсана
71'
Jayden Seke
82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ягеллония - Андерлехт, который состоялся 22 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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