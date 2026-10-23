Селтик - Сельта (22.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 22 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Селтик и Сельта. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Георгий Кабаков. Игра прошла на стадионе «Селтик Парк» в городе Глазго.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Селтик (схема 4-2-3-1): Сэм Джонстон, Колби Донован, Дэйн Мюррей, Лиам Скейлз, Киран Тирни, Каллум Макгрегор, Мика Баур, Айсем Хассан, Бенджамин Нюгрен, Каллум Осман, Камило Дуран.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Сельта на сегодняшнюю встречу: Йонуц Раду, Хави Родригес, Себастьян Касерес, Маркос Алонсо, Хавьер Руэда, Алейкс Фебас, Уго Бурсио, Серхио Каррейра, Яго Аспас, Ферран Жутгла, Уго Альварес.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Martin O'Neill (Селтик).

На 23-й минуте в карточку арбитра попал Камило Дуран (Селтик).

На 47-й минуте матча команда Селтик открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Мика Баур. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 58-й минуте в составе Селтик поле покинул Каллум Осман, а вместо него вышел Джеймс Форрест.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Уго Бурсио на поле появился Илайш Мориба (Сельта).

На 63-й минуте в составе Сельта поле покинул Яго Аспас, а вместо него вышел Виллиот Сведберг.

На 68-й минуте поединка команда Сельта сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Хави Родригес. Счет стал 1:1.

На 71-й минуте поединка команда Сельта сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Хави Родригес. Счет стал 1:2.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Айсем Хассан на поле появился Каспер Хёг (Селтик).

На 77-й минуте в составе Сельта поле покинул Ферран Жутгла, а вместо него вышел Пабло Дуран.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мика Баур на поле появился Оливер Сёренсен (Селтик).

На 80-й минуте в составе Селтик поле покинул Камило Дуран, а вместо него вышел Себастьян Тунекти.

На 85-й минуте предупреждение получил Лиам Скейлз (Селтик).

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Уго Альварес на поле появился Хави Галан (Сельта).

На 85-й минуте в составе Сельта поле покинул Хавьер Руэда, а вместо него вышел Андрес Антаньон.

На 89-й минуте в карточку арбитра попал Оливер Сёренсен (Селтик).

На 90-й минуте предупреждение получил Колби Донован (Селтик).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Селтик и Сельта завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Сельта.

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