01:12 ()
Свернуть список

Видзев - Гурник З 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
23 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Видзев
Гурник З

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Видзев
Лодзь
Гурник З
Забже
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
22.03.2026 Польша — Экстракласса 26-й тур Видзев0 : 0Гурник З
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Гурник З3 : 2Видзев
27.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур Гурник З0 : 0Видзев
27.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур Видзев0 : 2Гурник З
25.02.2024 Польша - Экстракласса 22-й тур Видзев3 : 1Гурник З
18.08.2023 Польша - Экстракласса 5-й тур Гурник З1 : 1Видзев
13.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Видзев2 : 3Гурник З
28.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Гурник З3 : 0Видзев
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гурник З1126
2
Лига чемпионов
Лех П1025
3
Лига Европы
Легия1123
4
Лига конференций
Погонь1021
5 Висла Кр1118
6 Заглембе Л1118
7 ГКС Катовице1118
8 Пяст1117
9 Корона1115
10 Висла Плоцк1014
11 Ягеллония1012
12 Краковия1112
13 Мотор1112
14 Видзев1110
15 Радомяк118
16
Зона вылета
Вечиста Краков118
17
Зона вылета
Шлёнск116
18
Зона вылета
Ракув116
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Видзев
0%
Ничья
0%
Гурник
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close