Сассуоло - Фиорентина (02.11.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В понедельник, 2 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сассуоло и Фиорентина. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Маттео Марченаро. Игра прошла на стадионе «Мапеи Стадиум» в городе Реджо-нель-Эмилия.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сассуоло (схема 4-3-3): Стефано Турати, Себастьян Валукевич, Джей Идзес, Фали Канде, Джош Дойг, Василие Аджич, Неманья Матич, Ибрагим Сулемана, Доменико Берарди, Себастьяно Эспозито, Арман Лорьянте.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Фиорентина на сегодняшнюю встречу: Давид Де Хеа, Алехандро Хименес, Раду Дрэгушин, Вьери, Жуан Мариу, Шер Ндур, Николо Фаджоли, Марко Брешианини, Франко Мастантуоно, Матео Пеллегрино, Алиу Нджие.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 25-й минуте матча команда Сассуоло открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Арман Лорьянте. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 40-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Ибрагим Сулемана (Сассуоло).

На 42-й минуте в карточку арбитра попал Раду Дрэгушин (Фиорентина).

На 44-й минуте предупреждение получил Алиу Нджие (Фиорентина).

На 45+2-й минуте поединка команда Фиорентина сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Матео Пеллегрино. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Сассуоло поле покинул Ибрагим Сулемана, а вместо него вышел Даррил Бакола.

На 50-й минуте поединка команда Фиорентина сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Алиу Нджие. Счет стал 1:2.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Василие Аджич на поле появился Кирон Боуи (Сассуоло).

На 63-й минуте в составе Фиорентина поле покинул Николо Фаджоли, а вместо него вышел Крист Инао Улаи.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алиу Нджие на поле появился Вильфред Ньонто (Фиорентина).

На 65-й минуте поединка команда Сассуоло сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Арман Лорьянте. Счет стал 2:2.

На 77-й минуте в составе Фиорентина поле покинул Матео Пеллегрино, а вместо него вышел Бету.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марко Брешианини на поле появился Педру Гонсалвеш (Фиорентина).

На 77-й минуте в составе Сассуоло поле покинул Себастьян Валукевич, а вместо него вышел Симоне Чинквеграно.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джош Дойг на поле появился Рафаэль Абрадо (Сассуоло).

На 79-й минуте поединка команда Фиорентина сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Франко Мастантуоно. Счет стал 2:3.

На 89-й минуте в составе Сассуоло поле покинул Себастьяно Эспозито, а вместо него вышел Габриэль Кулла.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франко Мастантуоно на поле появился Виктор Вальдепеньяс (Фиорентина).

На 90+2-й минуте в карточку арбитра попал Вильфред Ньонто (Фиорентина).

На 90+3-й минуте поединка команда Фиорентина сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Виктор Вальдепеньяс. Счет стал 2:4.

На 90+6-й минуте предупреждение получил Габриэль Кулла (Сассуоло).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сассуоло и Фиорентина завершился с итоговым счетом 2:4 в пользу команды Фиорентина.

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