Сассуоло - Фиорентина 2 ноября обзор матча
Дата публикации: 03-11-2026
Сассуоло
2 : 4
Фиорентина
События матча Сассуоло - Фиорентина
25'
⚽
Арман Лорьянте (1 - 0)
40'
Ибрагим Сулемана
42'
Раду Дрэгушин
44'
Алиу Нджие
45+2'
⚽
Матео Пеллегрино (1 - 1)
46'
⇄
Даррил Бакола / Ибрагим Сулемана
50'
⚽
Алиу Нджие (1 - 2)
59'
⇄
Кирон Боуи / Василие Аджич
63'
⇄
Крист Инао Улаи / Николо Фаджоли
63'
⇄
Вильфред Ньонто / Алиу Нджие
65'
⚽
Арман Лорьянте (2 - 2)
77'
⇄
Бету / Матео Пеллегрино
77'
⇄
Педру Гонсалвеш / Марко Брешианини
77'
⇄
Симоне Чинквеграно / Себастьян Валукевич
77'
⇄
Рафаэль Абрадо / Джош Дойг
79'
⚽
Франко Мастантуоно (2 - 3)
89'
⇄
Габриэль Кулла / Себастьяно Эспозито
89'
⇄
Виктор Вальдепеньяс / Франко Мастантуоно
90+2'
Вильфред Ньонто
90+3'
⚽
Виктор Вальдепеньяс (2 - 4)
90+6'
Габриэль Кулла
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Фиорентина
Флоренция
|80
|вр
|Стефано Турати
|3
|зщ
|Джош Дойг
77'
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
77'
|5
|зщ
|Фали Канде
|21
|зщ
|Джей Идзес
|18
|пз
|Неманья Матич
|17
|пз
|Василие Аджич
59'
|55
|пз
|Ибраим Сулемана
46'
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
89'
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|10
|нп
|Доменико Берарди
|50
|пз
|Дэррил Баколя
46'
|9
|нп
|Кирон Боуи
59'
|46
|зщ
|Симоне Чинквеграно
77'
|33
|зщ
|Рафа Обрадор
77'
|14
|Gabriel Kulla
89'
|43
|вр
|Давид де Хеа
|33
|зщ
|Виери
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|17
|зщ
|Жоау Мариу
|27
|пз
|Шер Ндур
|4
|пз
|Марко Брешианини
77'
|44
|пз
|Николо Фаджоли
63'
|25
|нп
|Альё Нжие
63'
|30
|нп
|Франко Мастантуоно
89'
|32
|нп
|Матео Пельегрино
77'
|42
|пз
|Крист Инао Улаи
63'
|29
|нп
|Вильфред Ньонто
63'
|23
|нп
|Бету
77'
|28
|нп
|Педру Гонсалвеш
77'
|21
|зщ
|Виктор Вальдепеньяс
89'
Запасные
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|12
|вр
|Джакомо Саталино
|15
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|26
|зщ
|Кас Одентал
|70
|зщ
|Эдоардо Пьераньоло
|20
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|8
|пз
|Андреа Гьон
|35
|пз
|Лука Липани
|77
|пз
|Николас Пьерини
|25
|нп
|Бенхамин Домингес
|19
|вр
|Лука Леццерини
|53
|вр
|Оливер Кристенсен
|2
|зщ
|Додо
|76
|пз
|Сальваторе Чанчулли
|70
|Federico Croci
|75
|Dennis Beldenti
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Паоло Ваноли
Голы
Арман Лорьенте
Себастьяно Эспозито
1:0
25'
Матео Пельегрино
Альё Нжие
1:1
45+2'
Альё Нжие
Марко Брешианини
1:2
50'
Арман Лорьенте
Неманья Матич
2:2
65'
Франко Мастантуоно
Педру Гонсалвеш
2:3
79'
Виктор Вальдепеньяс
Шер Ндур
2:4
90+4'
Наказания
Ибраим Сулемана
40'
Раду Дрэгушин
42'
Альё Нжие
44'
Вильфред Ньонто
90+2'
Gabriel Kulla
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сассуоло - Фиорентина, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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