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Сассуоло - Фиорентина 2 ноября обзор матча

Дата публикации: 03-11-2026
Сассуоло
Сассуоло
2 : 4
Фиорентина
Фиорентина
События матча Сассуоло - Фиорентина
25'
Арман Лорьянте (1 - 0)
40'
Ибрагим Сулемана
42'
Раду Дрэгушин
44'
Алиу Нджие
45+2'
Матео Пеллегрино (1 - 1)
46'
Даррил Бакола / Ибрагим Сулемана
50'
Алиу Нджие (1 - 2)
59'
Кирон Боуи / Василие Аджич
63'
Крист Инао Улаи / Николо Фаджоли
63'
Вильфред Ньонто / Алиу Нджие
65'
Арман Лорьянте (2 - 2)
77'
Бету / Матео Пеллегрино
77'
Педру Гонсалвеш / Марко Брешианини
77'
Симоне Чинквеграно / Себастьян Валукевич
77'
Рафаэль Абрадо / Джош Дойг
79'
Франко Мастантуоно (2 - 3)
89'
Габриэль Кулла / Себастьяно Эспозито
89'
Виктор Вальдепеньяс / Франко Мастантуоно
90+2'
Вильфред Ньонто
90+3'
Виктор Вальдепеньяс (2 - 4)
90+6'
Габриэль Кулла
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Фиорентина
Флоренция
80ИталияврСтефано Турати
3ШотландиязщДжош Дойг
77'
6ПольшазщСебастьян Валюкевич
77'
5Гвинея-БисаузщФали Канде
21ИндонезиязщДжей Идзес
18СербияпзНеманья Матич
17ЧерногорияпзВасилие Аджич
59'
55ГанапзИбраим Сулемана
46'
94ИталиянпСебастьяно Эспозито
89'
45ФранциянпАрман Лорьенте
10ИталиянпДоменико Берарди
50ФранцияпзДэррил Баколя
46'
9ШотландиянпКирон Боуи
59'
46ИталиязщСимоне Чинквеграно
77'
33ИспаниязщРафа Обрадор
77'
14АлбанияGabriel Kulla
89'
43ИспанияврДавид де Хеа
33Бразилиязщ Виери
20ИспаниязщАлехандро Хименес
3РумыниязщРаду Дрэгушин
17ПортугалиязщЖоау Мариу
27ИталияпзШер Ндур
4ИталияпзМарко Брешианини
77'
44ИталияпзНиколо Фаджоли
63'
25ШвециянпАльё Нжие
63'
30АргентинанпФранко Мастантуоно
89'
32АргентинанпМатео Пельегрино
77'
42Кот-д&#039;ИвуарпзКрист Инао Улаи
63'
29ИталиянпВильфред Ньонто
63'
23Гвинея-Бисаунп Бету
77'
28ПортугалиянпПедру Гонсалвеш
77'
21ИспаниязщВиктор Вальдепеньяс
89'
Запасные
49КосововрАриянет Мурич
12ИталияврДжакомо Саталино
15ХорватиязщДуе Чалета-Цар
26НидерландызщКас Одентал
70ИталиязщЭдоардо Пьераньоло
20БельгиязщИгнасе ван дер Бремпт
8ИталияпзАндреа Гьон
35ИталияпзЛука Липани
77ИталияпзНиколас Пьерини
25АргентинанпБенхамин Домингес
19ИталияврЛука Леццерини
53ДанияврОливер Кристенсен
2Бразилиязщ Додо
76ИталияпзСальваторе Чанчулли
70ИталияFederico Croci
75ИталияDennis Beldenti
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ИталияПаоло Ваноли
Голы
Арман Лорьенте
Себастьяно Эспозито
1:0
25'
Матео Пельегрино
Альё Нжие
1:1
45+2'
Альё Нжие
Марко Брешианини
1:2
50'
Арман Лорьенте
Неманья Матич
2:2
65'
Франко Мастантуоно
Педру Гонсалвеш
2:3
79'
Виктор Вальдепеньяс
Шер Ндур
2:4
90+4'
Наказания
Ибраим Сулемана
40'
Раду Дрэгушин
42'
Альё Нжие
44'
Вильфред Ньонто
90+2'
Gabriel Kulla
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сассуоло - Фиорентина, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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