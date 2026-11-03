Сассуоло - Фиорентина 2 ноября обзор матча Дата публикации: 03-11-2026 Сассуоло 2 : 4 Фиорентина События матча Сассуоло - Фиорентина 25' ⚽ Арман Лорьянте (1 - 0) 40' Ибрагим Сулемана 42' Раду Дрэгушин 44' Алиу Нджие 45+2' ⚽ Матео Пеллегрино (1 - 1) 46' ⇄ Даррил Бакола / Ибрагим Сулемана 50' ⚽ Алиу Нджие (1 - 2) 59' ⇄ Кирон Боуи / Василие Аджич 63' ⇄ Крист Инао Улаи / Николо Фаджоли 63' ⇄ Вильфред Ньонто / Алиу Нджие 65' ⚽ Арман Лорьянте (2 - 2) 77' ⇄ Бету / Матео Пеллегрино 77' ⇄ Педру Гонсалвеш / Марко Брешианини 77' ⇄ Симоне Чинквеграно / Себастьян Валукевич 77' ⇄ Рафаэль Абрадо / Джош Дойг 79' ⚽ Франко Мастантуоно (2 - 3) 89' ⇄ Габриэль Кулла / Себастьяно Эспозито 89' ⇄ Виктор Вальдепеньяс / Франко Мастантуоно 90+2' Вильфред Ньонто 90+3' ⚽ Виктор Вальдепеньяс (2 - 4) 90+6' Габриэль Кулла Составы команд Сассуоло Сассуоло Фиорентина Флоренция 80 вр Стефано Турати 3 зщ Джош Дойг 77' 6 зщ Себастьян Валюкевич 77' 5 зщ Фали Канде 21 зщ Джей Идзес 18 пз Неманья Матич 17 пз Василие Аджич 59' 55 пз Ибраим Сулемана 46' 94 нп Себастьяно Эспозито 89' 45 нп Арман Лорьенте 10 нп Доменико Берарди 50 пз Дэррил Баколя 46' 9 нп Кирон Боуи 59' 46 зщ Симоне Чинквеграно 77' 33 зщ Рафа Обрадор 77' 14 Gabriel Kulla 89' 43 вр Давид де Хеа 33 зщ Виери 20 зщ Алехандро Хименес 3 зщ Раду Дрэгушин 17 зщ Жоау Мариу 27 пз Шер Ндур 4 пз Марко Брешианини 77' 44 пз Николо Фаджоли 63' 25 нп Альё Нжие 63' 30 нп Франко Мастантуоно 89' 32 нп Матео Пельегрино 77' 42 пз Крист Инао Улаи 63' 29 нп Вильфред Ньонто 63' 23 нп Бету 77' 28 нп Педру Гонсалвеш 77' 21 зщ Виктор Вальдепеньяс 89' Запасные 49 вр Ариянет Мурич 12 вр Джакомо Саталино 15 зщ Дуе Чалета-Цар 26 зщ Кас Одентал 70 зщ Эдоардо Пьераньоло 20 зщ Игнасе ван дер Бремпт 8 пз Андреа Гьон 35 пз Лука Липани 77 пз Николас Пьерини 25 нп Бенхамин Домингес 19 вр Лука Леццерини 53 вр Оливер Кристенсен 2 зщ Додо 76 пз Сальваторе Чанчулли 70 Federico Croci 75 Dennis Beldenti Главные тренеры Фабио Гроссо Паоло Ваноли Голы Арман Лорьенте Себастьяно Эспозито 1:0 25' Матео Пельегрино Альё Нжие 1:1 45+2' Альё Нжие Марко Брешианини 1:2 50' Арман Лорьенте Неманья Матич 2:2 65' Франко Мастантуоно Педру Гонсалвеш 2:3 79' Виктор Вальдепеньяс Шер Ндур 2:4 90+4' Наказания Ибраим Сулемана 40' Раду Дрэгушин 42' Альё Нжие 44' Вильфред Ньонто 90+2' Gabriel Kulla 90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сассуоло - Фиорентина, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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