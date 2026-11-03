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ЛАСК - Слован Бр 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Паланга, Литва);
ЛАСК
Слован Бр

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Слован Бр
Братислава, Словакия
1 Австрия вр Лукас Юнгвирт
4 Нидерланды зщ Ксавье Мбуямба
43 Бразилия зщ Алемао
16 Панама зщ Андрес Андраде
25 Камерун зщ Иван Дибанго
20 Дания пз Каспер Йоргенсен
10 Австрия пз Роберт Любичич
9 Чехия пз Крыштоф Данек
30 Австрия пз Саша Хорват
11 Австрия нп Саша Калайджич
27 Австрия нп Кристоф Ланг
71 Словакия вр Доминик Такач
28 Панама зщ Сесар Блэкман
12 Словения зщ Кенан Байрич
57 Ангола зщ Сандру Круш
6 Австрия зщ Кевин Виммер
3 Словакия пз Петер Покорны
11 Армения пз Тигран Барсегян
5 Гана пз Рахим Ибрахим
21 Гамбия пз Сулейман Камара
70 Панама пз Кристиан Мартинес
99 Словения нп Андраж Шпорар
Главные тренеры
Кот-д&#039;Ивуар Яя Туре
История личных встреч
31.10.2026 Австрия — Бундеслига 11-й тур ЛАСК2 : 1
28.10.2026 Кубок Австрии 1/8 финала ЛАСК5 : 4 ДВ
25.10.2026 Австрия — Бундеслига 10-й тур ЛАСК1 : 3
21.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 2 : 3ЛАСК
17.10.2026 Австрия — Бундеслига 9-й тур 0 : 4ЛАСК
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
1 голосов болельщиков
ЛАСК
0%
Ничья
0%
Слован Бр
100%

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