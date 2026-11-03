ЛАСК - Слован Бр 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Паланга, Литва);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
ЛАСК
Линц, Австрия
Слован Бр
Братислава, Словакия
|1
|вр
|Лукас Юнгвирт
|4
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|43
|зщ
|Алемао
|16
|зщ
|Андрес Андраде
|25
|зщ
|Иван Дибанго
|20
|пз
|Каспер Йоргенсен
|10
|пз
|Роберт Любичич
|9
|пз
|Крыштоф Данек
|30
|пз
|Саша Хорват
|11
|нп
|Саша Калайджич
|27
|нп
|Кристоф Ланг
|71
|вр
|Доминик Такач
|28
|зщ
|Сесар Блэкман
|12
|зщ
|Кенан Байрич
|57
|зщ
|Сандру Круш
|6
|зщ
|Кевин Виммер
|3
|пз
|Петер Покорны
|11
|пз
|Тигран Барсегян
|5
|пз
|Рахим Ибрахим
|21
|пз
|Сулейман Камара
|70
|пз
|Кристиан Мартинес
|99
|нп
|Андраж Шпорар
Главные тренеры
|Яя Туре
История личных встреч
|31.10.2026
|Австрия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|28.10.2026
|Кубок Австрии
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
|25.10.2026
|Австрия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|21.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 3
|17.10.2026
|Австрия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Штутгарт
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Комо
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бавария
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|4
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Вильярреал
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Интер М
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ЛАСК
|3
|3
|25
|Сабах
|3
|3
|26
|Фейеноорд
|3
|3
|27
|Ланс
|3
|3
|28
|Будё-Глимт
|3
|3
|29
|АЕК Афины
|3
|3
|30
|РБ Лейпциг
|3
|3
|31
|Фенербахче
|3
|2
|32
|Славия П
|3
|1
|33
|Викинг
|3
|1
|34
|Порту
|3
|0
|35
|Лилль
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0
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