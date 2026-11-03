ЛАСК - Слован Бр 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080 03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Донатас Румшас (Паланга, Литва);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд ЛАСК Линц, Австрия Слован Бр Братислава, Словакия 1 вр Лукас Юнгвирт 4 зщ Ксавье Мбуямба 43 зщ Алемао 16 зщ Андрес Андраде 25 зщ Иван Дибанго 20 пз Каспер Йоргенсен 10 пз Роберт Любичич 9 пз Крыштоф Данек 30 пз Саша Хорват 11 нп Саша Калайджич 27 нп Кристоф Ланг 71 вр Доминик Такач 28 зщ Сесар Блэкман 12 зщ Кенан Байрич 57 зщ Сандру Круш 6 зщ Кевин Виммер 3 пз Петер Покорны 11 пз Тигран Барсегян 5 пз Рахим Ибрахим 21 пз Сулейман Камара 70 пз Кристиан Мартинес 99 нп Андраж Шпорар Главные тренеры Яя Туре История личных встреч 31.10.2026 Австрия — Бундеслига 11-й тур 2 : 1 28.10.2026 Кубок Австрии 1/8 финала 5 : 4 ДВ 25.10.2026 Австрия — Бундеслига 10-й тур 1 : 3 21.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 2 : 3 17.10.2026 Австрия — Бундеслига 9-й тур 0 : 4 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0