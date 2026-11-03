Фейеноорд - Интер М 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117 03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Фейеноорд Роттердам, Нидерланды Интер М Милан, Италия 1 вр Тьярк Эрнст 26 зщ Дживайро Рид 4 зщ Цюёси Ватанабэ 35 зщ Мика Мармоль 16 зщ Хавьер Лопес 28 пз Уссама Таргаллин 34 пз Шарль Ванхаутте 8 пз Гиваи Зехиэль 23 нп Анис Хадж Мусса 19 нп Начо Ферри 10 нп Лучано Валенте 1 вр Хосеп Мартинес 25 зщ Мануэль Аканджи 31 зщ Янн Биссекк 30 пз Карлос Аугусто 23 пз Николо Барелла 32 пз Федерико Димарко 17 пз Анди Диуф 7 пз Пётр Зелиньски 22 пз Генрих Мхитарян 9 нп Маркус Тюрам 94 нп Франческо Эспозито Главные тренеры Джованни ван Бронкхорст Кристиан Киву История личных встреч 11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 2 : 1 05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 0 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0