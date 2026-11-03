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Фейеноорд - Интер М 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Фейеноорд
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Интер М
Милан, Италия
1 Германия вр Тьярк Эрнст
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
4 Япония зщ Цюёси Ватанабэ
35 Испания зщ Мика Мармоль
16 Испания зщ Хавьер Лопес
28 Марокко пз Уссама Таргаллин
34 Бельгия пз Шарль Ванхаутте
8 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
19 Испания нп Начо Ферри
10 Нидерланды нп Лучано Валенте
1 Испания вр Хосеп Мартинес
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
31 Германия зщ Янн Биссекк
30 Бразилия пз Карлос Аугусто
23 Италия пз Николо Барелла
32 Италия пз Федерико Димарко
17 Франция пз Анди Диуф
7 Польша пз Пётр Зелиньски
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
94 Италия нп Франческо Эспозито
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Интер М2 : 1Фейеноорд
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Фейеноорд0 : 2Интер М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
6 голосов болельщиков
Фейеноорд
17%
Ничья
0%
Интер М
83%

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