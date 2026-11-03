Фейеноорд - Интер М 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Интер М
Милан, Италия
|1
|вр
|Тьярк Эрнст
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|4
|зщ
|Цюёси Ватанабэ
|35
|зщ
|Мика Мармоль
|16
|зщ
|Хавьер Лопес
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|34
|пз
|Шарль Ванхаутте
|8
|пз
|Гиваи Зехиэль
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Начо Ферри
|10
|нп
|Лучано Валенте
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|23
|пз
|Николо Барелла
|32
|пз
|Федерико Димарко
|17
|пз
|Анди Диуф
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|94
|нп
|Франческо Эспозито
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Кристиан Киву
История личных встреч
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Штутгарт
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Комо
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бавария
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|4
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Вильярреал
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Интер М
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ЛАСК
|3
|3
|25
|Сабах
|3
|3
|26
|Фейеноорд
|3
|3
|27
|Ланс
|3
|3
|28
|Будё-Глимт
|3
|3
|29
|АЕК Афины
|3
|3
|30
|РБ Лейпциг
|3
|3
|31
|Фенербахче
|3
|2
|32
|Славия П
|3
|1
|33
|Викинг
|3
|1
|34
|Порту
|3
|0
|35
|Лилль
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0
Кто победит?
6 голосов болельщиков