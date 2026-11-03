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После футбола с Георгием Черданцевым 01.11.2026

Дата публикации: 03-11-2026

После футбола с Георгием Черданцевым

Предлагаем вашему вниманию запись передачи «После футбола с Георгием Черданцевым», эфир которой состоялся 1 ноября 2026 года. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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