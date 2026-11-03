Барселона - Астон Вилла 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|17
|пз
|Энтони Гордон
|7
|пз
|Фермин Лопес
|16
|пз
|Родри
|11
|нп
|Рафинья
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|14
|зщ
|Пау Торрес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|22
|зщ
|Ян Матсен
|35
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Джон Макгинн
|8
|пз
|Бубакар Камара
|47
|нп
|Алиссон
|11
|нп
|Николас Джексон
|19
|нп
|Ибрагим Мбайе
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Унаи Эмери
История личных встреч
|31.10.2026
|Испания — Ла Лига
|11-й тур
|6 : 1
|25.10.2026
|Испания — Ла Лига
|10-й тур
|1 : 2
|20.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 2
|17.10.2026
|Испания — Ла Лига
|9-й тур
|2 : 5
|13.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Штутгарт
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Комо
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бавария
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|4
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Вильярреал
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Интер М
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ЛАСК
|3
|3
|25
|Сабах
|3
|3
|26
|Фейеноорд
|3
|3
|27
|Ланс
|3
|3
|28
|Будё-Глимт
|3
|3
|29
|АЕК Афины
|3
|3
|30
|РБ Лейпциг
|3
|3
|31
|Фенербахче
|3
|2
|32
|Славия П
|3
|1
|33
|Викинг
|3
|1
|34
|Порту
|3
|0
|35
|Лилль
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0
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