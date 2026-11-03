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Барселона - Астон Вилла 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Барселона
Астон Вилла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1 Испания вр Жоан Гарсия
5 Испания зщ Пау Кубарси
18 Испания зщ Херард Мартин
2 Португалия зщ Жоау Канселу
3 Испания зщ Алекс Бальде
8 Испания пз Педри
10 Испания пз Ламин Ямаль
17 Англия пз Энтони Гордон
7 Испания пз Фермин Лопес
16 Испания пз Родри
11 Бразилия нп Рафинья
1 Япония вр Дзион Судзуки
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
14 Испания зщ Пау Торрес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
35 Бразилия пз Жоао Гомес
7 Шотландия пз Джон Макгинн
8 Франция пз Бубакар Камара
47 Бразилия нп Алиссон
11 Сенегал нп Николас Джексон
19 Сенегал нп Ибрагим Мбайе
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
31.10.2026 Испания — Ла Лига 11-й тур Барселона6 : 1
25.10.2026 Испания — Ла Лига 10-й тур Барселона1 : 2
20.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 4 : 2Барселона
17.10.2026 Испания — Ла Лига 9-й тур 2 : 5Барселона
13.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 4Барселона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
12 голосов болельщиков
Барселона
75%
Ничья
8%
Астон Вилла
17%

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