Барселона - Астон Вилла 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354 03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Барселона Барселона, Испания Астон Вилла Бирмингем, Англия 1 вр Жоан Гарсия 5 зщ Пау Кубарси 18 зщ Херард Мартин 2 зщ Жоау Канселу 3 зщ Алекс Бальде 8 пз Педри 10 пз Ламин Ямаль 17 пз Энтони Гордон 7 пз Фермин Лопес 16 пз Родри 11 нп Рафинья 1 вр Дзион Судзуки 3 зщ Виктор Линделёф 14 зщ Пау Торрес 2 зщ Мэтти Кэш 22 зщ Ян Матсен 35 пз Жоао Гомес 7 пз Джон Макгинн 8 пз Бубакар Камара 47 нп Алиссон 11 нп Николас Джексон 19 нп Ибрагим Мбайе Главные тренеры Ханс-Дитер Флик Унаи Эмери История личных встреч 31.10.2026 Испания — Ла Лига 11-й тур 6 : 1 25.10.2026 Испания — Ла Лига 10-й тур 1 : 2 20.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 4 : 2 17.10.2026 Испания — Ла Лига 9-й тур 2 : 5 13.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 4 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0