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Атлетико - Бавария 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Атлетико М
Бавария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Бавария
Мюнхен, Германия
13 Словения вр Ян Облак
14 Испания зщ Маркос Льоренте
18 Испания зщ Марк Пубиль
17 Словакия зщ Давид Ганцко
22 Испания зщ Алехандро Гримальдо
21 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
20 Аргентина пз Джулиано Симеоне
8 Испания пз Пабло Барриос
11 Нигерия пз Адемола Лукман
10 Испания нп Алекс Баэна
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
26 Германия вр Свен Ульрайх
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
11 Германия зщ Натаниэль Браун
4 Германия зщ Жонатан Та
8 Германия пз Том Бишоф
45 Германия пз Александар Павлович
6 Германия пз Йозуа Киммих
42 Германия пз Леннарт Карл
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
01.12.2020 Лига чемпионов Группа A. 5-й тур Атлетико М1 : 1Бавария
21.10.2020 Лига чемпионов Группа A. 1-й тур Бавария4 : 0Атлетико М
06.12.2016 Лига чемпионов Группа D. 6-й тур Бавария1 : 0Атлетико М
28.09.2016 Лига чемпионов Группа D. 2-й тур Атлетико М1 : 0Бавария
03.05.2016 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Бавария2 : 1Атлетико М
27.04.2016 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Атлетико М1 : 0Бавария
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
8 голосов болельщиков
Атлетико
38%
Ничья
13%
Бавария
50%

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