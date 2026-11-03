Атлетико - Бавария 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460 03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Атлетико М Мадрид, Испания Бавария Мюнхен, Германия 13 вр Ян Облак 14 зщ Маркос Льоренте 18 зщ Марк Пубиль 17 зщ Давид Ганцко 22 зщ Алехандро Гримальдо 21 зщ Кристиан Ромеро 20 пз Джулиано Симеоне 8 пз Пабло Барриос 11 пз Адемола Лукман 10 нп Алекс Баэна 19 нп Хулиан Альварес 26 вр Свен Ульрайх 27 зщ Конрад Лаймер 2 зщ Деотшанкюль Юпамекано 19 зщ Альфонсо Дэвис 11 зщ Натаниэль Браун 4 зщ Жонатан Та 8 пз Том Бишоф 45 пз Александар Павлович 6 пз Йозуа Киммих 42 пз Леннарт Карл 9 нп Гарри Кейн Главные тренеры Диего Симеоне Венсан Компани История личных встреч 01.12.2020 Лига чемпионов Группа A. 5-й тур 1 : 1 21.10.2020 Лига чемпионов Группа A. 1-й тур 4 : 0 06.12.2016 Лига чемпионов Группа D. 6-й тур 1 : 0 28.09.2016 Лига чемпионов Группа D. 2-й тур 1 : 0 03.05.2016 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 2 : 1 27.04.2016 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0