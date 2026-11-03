Атлетико - Бавария 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Бавария
Мюнхен, Германия
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|21
|зщ
|Кристиан Ромеро
|20
|пз
|Джулиано Симеоне
|8
|пз
|Пабло Барриос
|11
|пз
|Адемола Лукман
|10
|нп
|Алекс Баэна
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|11
|зщ
|Натаниэль Браун
|4
|зщ
|Жонатан Та
|8
|пз
|Том Бишоф
|45
|пз
|Александар Павлович
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|42
|пз
|Леннарт Карл
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Венсан Компани
История личных встреч
|01.12.2020
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|1 : 1
|21.10.2020
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|4 : 0
|06.12.2016
|Лига чемпионов
|Группа D. 6-й тур
|1 : 0
|28.09.2016
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|03.05.2016
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|27.04.2016
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Штутгарт
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Комо
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бавария
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|4
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Вильярреал
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Интер М
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ЛАСК
|3
|3
|25
|Сабах
|3
|3
|26
|Фейеноорд
|3
|3
|27
|Ланс
|3
|3
|28
|Будё-Глимт
|3
|3
|29
|АЕК Афины
|3
|3
|30
|РБ Лейпциг
|3
|3
|31
|Фенербахче
|3
|2
|32
|Славия П
|3
|1
|33
|Викинг
|3
|1
|34
|Порту
|3
|0
|35
|Лилль
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0
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