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Кривбасс - Динамо Киев 2 ноября обзор матча

Дата публикации: 02-11-2026
Кривбасс
Кривбасс
0 : 2
Динамо К
Динамо К
События матча ФК Кривбасс Кривой Рог - Динамо Киев
18'
Матвей Пономаренко (0 - 1)
33'
Денис Пидгурский
42'
Владимир Виливальд
43'
Андрей Ярмоленко (0 - 2)Пенальти
45+3'
Владимир Бражко
45+3'
Джовани Герберт
45+5'
Андрей ЯрмоленкоПрямое удаление
45+7'
Николай Шапаренко
45+7'
Джозеф Эдвард Джонс Кордоба
63'
Киприан Качвеле / Ассане Сек
63'
Дмитрий Годя / Roy Navi
63'
Назар Волошин / Элайджа Олувашола Огундана
63'
Николай Михайленко / Александр Пихалёнок
79'
Александр Каменский / Джовани Герберт
79'
Яксон Ривас / Бар Лин
79'
Матвей Пономаренко
81'
Джастин Лонвейк / Николай Шапаренко
82'
Пьер Мунгенг / Матвей Пономаренко
85'
Сантьяго Куиса / Ярослав Шевченко
86'
Назар Волошин
89'
Кристиан Биловар / Александр Тымчик
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Динамо К
Киев
12УкраинаврАлександр Кемкин
22ПортугалиязщJoao Machado
4УкраиназщВладимир Виливальд
15ПанамазщJoseph Jones
16БразилиязщТиаго Боржес
6УкраинапзДенис Пидгурский
18ИзраильпзБар Лин
74'
8УкраинапзЯрослав Шевченко
86'
17ИзраильпзРой Нави
63'
10ПанамапзGiovany Herbert
74'
14СенегалнпАссан Сек
63'
11ТанзаниянпCyprian Kachwele
63'
27УкраинанпДмитрий Годя
63'
7ВенесуэлапзYackson Rivas
74'
21УкраинанпАлександр Каменский
74'
28БоливиязщSantiago Cuiza
86'
1УкраинаврГеоргий Бущан
18УкраиназщАлександр Тымчик
90'
94ПольшазщТомаш Кендзёра
66СенегалзщАлиу Тьяре
44УкраиназщВладислав Дубинчак
6УкраинапзВладимир Бражко
7УкраинапзАндрей Ярмоленко
8УкраинапзАлександр Пихаленок
63'
10УкраинапзНиколай Шапаренко
82'
16НигериянпШола Огундана
63'
11УкраинанпМатвей Пономаренко
82'
91УкраинапзНиколай Михайленко
63'
9УкраинапзНазар Волошин
63'
21СуринампзДжастин Лонвейк
82'
99ФранциянпПьер Мунгенге
82'
40УкраиназщКристиан Беловар
90'
Запасные
1УкраинаврБогдан Хома
23УкраинаврДаниил Сычёв
2УкраиназщАлексей Товарницкий
3ПортугалиязщJimmy Mpanzu
5УкраиназщVyacheslav Kulbachuk
35УкраинаврРуслан Нещерет
71УкраинаврВячеслав Суркис
34УкраиназщВладислав Захарченко
15УкраинапзВалентин Рубчинский
47БразилияпзGustavo Alves
23УкраинапзНавин Малыш
42Кот-д&#039;ИвуарKeasse Bah
Главные тренеры
НидерландыПатрик ван Леуэн
Голы
Матвей Пономаренко
Андрей Ярмоленко
0:1
18'
Андрей Ярмоленко
0:2
43'
Наказания
Денис Пидгурский
33'
Владимир Виливальд
42'
Giovany Herbert
45+3'
Владимир Бражко
45+3'
Андрей Ярмоленко
45+5'
Николай Шапаренко
45+7'
Joseph Jones
45+7'
Матвей Пономаренко
80'
Назар Волошин
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кривбасс - Динамо Киев, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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