Кривбасс - Динамо Киев 2 ноября обзор матча Дата публикации: 02-11-2026 Кривбасс 0 : 2 Динамо К События матча ФК Кривбасс Кривой Рог - Динамо Киев 18' ⚽ Матвей Пономаренко (0 - 1) 33' Денис Пидгурский 42' Владимир Виливальд 43' ⚽ Андрей Ярмоленко (0 - 2) Пенальти 45+3' Владимир Бражко 45+3' Джовани Герберт 45+5' Андрей Ярмоленко Прямое удаление 45+7' Николай Шапаренко 45+7' Джозеф Эдвард Джонс Кордоба 63' ⇄ Киприан Качвеле / Ассане Сек 63' ⇄ Дмитрий Годя / Roy Navi 63' ⇄ Назар Волошин / Элайджа Олувашола Огундана 63' ⇄ Николай Михайленко / Александр Пихалёнок 79' ⇄ Александр Каменский / Джовани Герберт 79' ⇄ Яксон Ривас / Бар Лин 79' Матвей Пономаренко 81' ⇄ Джастин Лонвейк / Николай Шапаренко 82' ⇄ Пьер Мунгенг / Матвей Пономаренко 85' ⇄ Сантьяго Куиса / Ярослав Шевченко 86' Назар Волошин 89' ⇄ Кристиан Биловар / Александр Тымчик Составы команд Кривбасс Кривой Рог Динамо К Киев 12 вр Александр Кемкин 22 зщ Joao Machado 4 зщ Владимир Виливальд 15 зщ Joseph Jones 16 зщ Тиаго Боржес 6 пз Денис Пидгурский 18 пз Бар Лин 74' 8 пз Ярослав Шевченко 86' 17 пз Рой Нави 63' 10 пз Giovany Herbert 74' 14 нп Ассан Сек 63' 11 нп Cyprian Kachwele 63' 27 нп Дмитрий Годя 63' 7 пз Yackson Rivas 74' 21 нп Александр Каменский 74' 28 зщ Santiago Cuiza 86' 1 вр Георгий Бущан 18 зщ Александр Тымчик 90' 94 зщ Томаш Кендзёра 66 зщ Алиу Тьяре 44 зщ Владислав Дубинчак 6 пз Владимир Бражко 7 пз Андрей Ярмоленко 8 пз Александр Пихаленок 63' 10 пз Николай Шапаренко 82' 16 нп Шола Огундана 63' 11 нп Матвей Пономаренко 82' 91 пз Николай Михайленко 63' 9 пз Назар Волошин 63' 21 пз Джастин Лонвейк 82' 99 нп Пьер Мунгенге 82' 40 зщ Кристиан Беловар 90' Запасные 1 вр Богдан Хома 23 вр Даниил Сычёв 2 зщ Алексей Товарницкий 3 зщ Jimmy Mpanzu 5 зщ Vyacheslav Kulbachuk 35 вр Руслан Нещерет 71 вр Вячеслав Суркис 34 зщ Владислав Захарченко 15 пз Валентин Рубчинский 47 пз Gustavo Alves 23 пз Навин Малыш 42 Keasse Bah Главные тренеры Патрик ван Леуэн Голы Матвей Пономаренко Андрей Ярмоленко 0:1 18' Андрей Ярмоленко 0:2 43' Наказания Денис Пидгурский 33' Владимир Виливальд 42' Giovany Herbert 45+3' Владимир Бражко 45+3' Андрей Ярмоленко 45+5' Николай Шапаренко 45+7' Joseph Jones 45+7' Матвей Пономаренко 80' Назар Волошин 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кривбасс - Динамо Киев, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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