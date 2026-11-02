Кривбасс - Динамо Киев 2 ноября обзор матча
Дата публикации: 02-11-2026
Кривбасс
0 : 2
Динамо К
События матча ФК Кривбасс Кривой Рог - Динамо Киев
18'
⚽
Матвей Пономаренко (0 - 1)
33'
Денис Пидгурский
42'
Владимир Виливальд
43'
⚽
Андрей Ярмоленко (0 - 2)Пенальти
45+3'
Владимир Бражко
45+3'
Джовани Герберт
45+5'
Андрей ЯрмоленкоПрямое удаление
45+7'
Николай Шапаренко
45+7'
Джозеф Эдвард Джонс Кордоба
63'
⇄
Киприан Качвеле / Ассане Сек
63'
⇄
Дмитрий Годя / Roy Navi
63'
⇄
Назар Волошин / Элайджа Олувашола Огундана
63'
⇄
Николай Михайленко / Александр Пихалёнок
79'
⇄
Александр Каменский / Джовани Герберт
79'
⇄
Яксон Ривас / Бар Лин
79'
Матвей Пономаренко
81'
⇄
Джастин Лонвейк / Николай Шапаренко
82'
⇄
Пьер Мунгенг / Матвей Пономаренко
85'
⇄
Сантьяго Куиса / Ярослав Шевченко
86'
Назар Волошин
89'
⇄
Кристиан Биловар / Александр Тымчик
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Динамо К
Киев
|12
|вр
|Александр Кемкин
|22
|зщ
|Joao Machado
|4
|зщ
|Владимир Виливальд
|15
|зщ
|Joseph Jones
|16
|зщ
|Тиаго Боржес
|6
|пз
|Денис Пидгурский
|18
|пз
|Бар Лин
74'
|8
|пз
|Ярослав Шевченко
86'
|17
|пз
|Рой Нави
63'
|10
|пз
|Giovany Herbert
74'
|14
|нп
|Ассан Сек
63'
|11
|нп
|Cyprian Kachwele
63'
|27
|нп
|Дмитрий Годя
63'
|7
|пз
|Yackson Rivas
74'
|21
|нп
|Александр Каменский
74'
|28
|зщ
|Santiago Cuiza
86'
|1
|вр
|Георгий Бущан
|18
|зщ
|Александр Тымчик
90'
|94
|зщ
|Томаш Кендзёра
|66
|зщ
|Алиу Тьяре
|44
|зщ
|Владислав Дубинчак
|6
|пз
|Владимир Бражко
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
|8
|пз
|Александр Пихаленок
63'
|10
|пз
|Николай Шапаренко
82'
|16
|нп
|Шола Огундана
63'
|11
|нп
|Матвей Пономаренко
82'
|91
|пз
|Николай Михайленко
63'
|9
|пз
|Назар Волошин
63'
|21
|пз
|Джастин Лонвейк
82'
|99
|нп
|Пьер Мунгенге
82'
|40
|зщ
|Кристиан Беловар
90'
Запасные
|1
|вр
|Богдан Хома
|23
|вр
|Даниил Сычёв
|2
|зщ
|Алексей Товарницкий
|3
|зщ
|Jimmy Mpanzu
|5
|зщ
|Vyacheslav Kulbachuk
|35
|вр
|Руслан Нещерет
|71
|вр
|Вячеслав Суркис
|34
|зщ
|Владислав Захарченко
|15
|пз
|Валентин Рубчинский
|47
|пз
|Gustavo Alves
|23
|пз
|Навин Малыш
|42
|Keasse Bah
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
Голы
Матвей Пономаренко
Андрей Ярмоленко
0:1
18'
Андрей Ярмоленко
0:2
43'
Наказания
Денис Пидгурский
33'
Владимир Виливальд
42'
Giovany Herbert
45+3'
Владимир Бражко
45+3'
Андрей Ярмоленко
45+5'
Николай Шапаренко
45+7'
Joseph Jones
45+7'
Матвей Пономаренко
80'
Назар Волошин
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кривбасс - Динамо Киев, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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