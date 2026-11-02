Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 02 Ноября обзор матча Дата публикации: 02-11-2026 Нью-Инглэнд Революшн 1 : 2 Интер Майами События матча Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 25' Гонсало Лухан 53' ⚽ Даниэль Газдаг (1 - 0) 63' ⇄ Матиас Галарса / Янник Брайт 63' ⇄ Серхио Регилон / Гонсало Лухан 69' ⚽ Херман Бертераме (1 - 1) 71' ⇄ Луис Суарес / Рикельме Филлипи 75' Матиас Галарса 76' ⇄ Алхассан Юсуф / Илай Фейнгольд 83' ⚽ Лионель Месси (1 - 2) 85' Теласко Сеговия 85' ⇄ Лука Лангони / Мэтт Полстер 90+3' ⇄ Давид Айяла / Херман Бертераме 90+3' ⇄ Факундо Мура / Теласко Сеговия 90+3' ⇄ Диего Фагундес / Итан Колер 90+6' Лука Лангони Составы команд Нью-Инглэнд Революшн Фоксборо Интер Майами Майами 30 вр Мэтт Тёрнер 12 зщ Илай Фейнгольд 76' 22 зщ Итан Колер 90+4' 66 зщ Джошуа Уиндер 23 зщ Уилл Сэндс 25 зщ Peyton Miller 10 пз Карлес Хиль 8 пз Мэтт Польстер 85' 21 пз Бруклин Рэйнс 99 пз Дор Тургеман 16 пз Даниэль Газдаг 80 пз Альхассан Юсуф 76' 41 пз Лука Лангони 85' 77 пз Диего Фагундес 90+4' 97 вр Дейн Сент-Клэр 17 зщ Йен Фрэй 16 зщ Микаэл дос Сантос Силва 2 зщ Гонсало Лухан 63' 5 пз Каземиро 7 пз Родриго Де Пауль 42 пз Янник Брайт 63' 8 пз Теласко Сеговия 90+3' 10 пз Лионель Месси 19 нп Херман Бертераме 90+3' 11 нп Riquelme Fillipi 70' 3 зщ Серхио Регилон 63' 80 пз Матиас Галарса 63' 9 нп Луис Суарес 70' 4 зщ Факундо Мура 90+3' 22 пз Давид Айяла 90+3' Запасные 88 зщ Andrew Farrell 4 зщ Таннер Бисон 2 зщ Мамаду Фофана 14 пз Джексон Юилл 7 пз Гриффин Йоу 33 Donovan Parisian 34 вр Рокко Риос Ново 37 зщ Максимилиано Фалькон 20 пз Сантьяго Моралес 56 нп Даниэль Пинтер Главные тренеры Марко Митрович Хавьер Маскерано Голы Даниэль Газдаг Илай Фейнгольд 1:0 53' Херман Бертераме Лионель Месси 1:1 69' Лионель Месси Теласко Сеговия 1:2 83' Наказания Гонсало Лухан 25' Матиас Галарса 75' Теласко Сеговия 85' Лука Лангони 90+6'

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