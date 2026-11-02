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Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 02 Ноября обзор матча

Дата публикации: 02-11-2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
Интер Майами
Интер Майами
События матча Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами
25'
Гонсало Лухан
53'
Даниэль Газдаг (1 - 0)
63'
Матиас Галарса / Янник Брайт
63'
Серхио Регилон / Гонсало Лухан
69'
Херман Бертераме (1 - 1)
71'
Луис Суарес / Рикельме Филлипи
75'
Матиас Галарса
76'
Алхассан Юсуф / Илай Фейнгольд
83'
Лионель Месси (1 - 2)
85'
Теласко Сеговия
85'
Лука Лангони / Мэтт Полстер
90+3'
Давид Айяла / Херман Бертераме
90+3'
Факундо Мура / Теласко Сеговия
90+3'
Диего Фагундес / Итан Колер
90+6'
Лука Лангони
Составы команд
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Интер Майами
Майами
30 США вр Мэтт Тёрнер
12 Израиль зщ Илай Фейнгольд
76'
22 США зщ Итан Колер
90+4'
66 США зщ Джошуа Уиндер
23 США зщ Уилл Сэндс
25 США зщ Peyton Miller
10 Испания пз Карлес Хиль
8 США пз Мэтт Польстер
85'
21 США пз Бруклин Рэйнс
99 Израиль пз Дор Тургеман
16 Венгрия пз Даниэль Газдаг
80 Нигерия пз Альхассан Юсуф
76'
41 Аргентина пз Лука Лангони
85'
77 Уругвай пз Диего Фагундес
90+4'
97 Канада вр Дейн Сент-Клэр
17 Ямайка зщ Йен Фрэй
16 Бразилия зщ Микаэл дос Сантос Силва
2 Аргентина зщ Гонсало Лухан
63'
5 Бразилия пз Каземиро
7 Аргентина пз Родриго Де Пауль
42 Италия пз Янник Брайт
63'
8 Венесуэла пз Теласко Сеговия
90+3'
10 Аргентина пз Лионель Месси
19 Аргентина нп Херман Бертераме
90+3'
11 Бразилия нп Riquelme Fillipi
70'
3 Испания зщ Серхио Регилон
63'
80 Парагвай пз Матиас Галарса
63'
9 Уругвай нп Луис Суарес
70'
4 Аргентина зщ Факундо Мура
90+3'
22 Аргентина пз Давид Айяла
90+3'
Запасные
88 США зщ Andrew Farrell
4 США зщ Таннер Бисон
2 Мали зщ Мамаду Фофана
14 США пз Джексон Юилл
7 США пз Гриффин Йоу
33 США Donovan Parisian
34 Аргентина вр Рокко Риос Ново
37 Уругвай зщ Максимилиано Фалькон
20 США пз Сантьяго Моралес
56 США нп Даниэль Пинтер
Главные тренеры
Сербия Марко Митрович
Аргентина Хавьер Маскерано
Голы
Даниэль Газдаг
Илай Фейнгольд
1:0
53'
Херман Бертераме
Лионель Месси
1:1
69'
Лионель Месси
Теласко Сеговия
1:2
83'
Наказания
Гонсало Лухан
25'
Матиас Галарса
75'
Теласко Сеговия
85'
Лука Лангони
90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами, который состоялся 02 Ноября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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