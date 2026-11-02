Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 02 Ноября обзор матча
Дата публикации: 02-11-2026
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
Интер Майами
События матча Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами
25'
Гонсало Лухан
53'
⚽
Даниэль Газдаг (1 - 0)
63'
⇄
Матиас Галарса / Янник Брайт
63'
⇄
Серхио Регилон / Гонсало Лухан
69'
⚽
Херман Бертераме (1 - 1)
71'
⇄
Луис Суарес / Рикельме Филлипи
75'
Матиас Галарса
76'
⇄
Алхассан Юсуф / Илай Фейнгольд
83'
⚽
Лионель Месси (1 - 2)
85'
Теласко Сеговия
85'
⇄
Лука Лангони / Мэтт Полстер
90+3'
⇄
Давид Айяла / Херман Бертераме
90+3'
⇄
Факундо Мура / Теласко Сеговия
90+3'
⇄
Диего Фагундес / Итан Колер
90+6'
Лука Лангони
Составы команд
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Интер Майами
Майами
|30
|вр
|Мэтт Тёрнер
|12
|зщ
|Илай Фейнгольд
|
76'
|22
|зщ
|Итан Колер
|
90+4'
|66
|зщ
|Джошуа Уиндер
|23
|зщ
|Уилл Сэндс
|25
|зщ
|Peyton Miller
|10
|пз
|Карлес Хиль
|8
|пз
|Мэтт Польстер
|
85'
|21
|пз
|Бруклин Рэйнс
|99
|пз
|Дор Тургеман
|16
|пз
|Даниэль Газдаг
|80
|пз
|Альхассан Юсуф
|
76'
|41
|пз
|Лука Лангони
|
85'
|77
|пз
|Диего Фагундес
|
90+4'
|97
|вр
|Дейн Сент-Клэр
|17
|зщ
|Йен Фрэй
|16
|зщ
|Микаэл дос Сантос Силва
|2
|зщ
|Гонсало Лухан
|
63'
|5
|пз
|Каземиро
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|42
|пз
|Янник Брайт
|
63'
|8
|пз
|Теласко Сеговия
|
90+3'
|10
|пз
|Лионель Месси
|19
|нп
|Херман Бертераме
|
90+3'
|11
|нп
|Riquelme Fillipi
|
70'
|3
|зщ
|Серхио Регилон
|
63'
|80
|пз
|Матиас Галарса
|
63'
|9
|нп
|Луис Суарес
|
70'
|4
|зщ
|Факундо Мура
|
90+3'
|22
|пз
|Давид Айяла
|
90+3'
Запасные
|88
|зщ
|Andrew Farrell
|4
|зщ
|Таннер Бисон
|2
|зщ
|Мамаду Фофана
|14
|пз
|Джексон Юилл
|7
|пз
|Гриффин Йоу
|33
|Donovan Parisian
|34
|вр
|Рокко Риос Ново
|37
|зщ
|Максимилиано Фалькон
|20
|пз
|Сантьяго Моралес
|56
|нп
|Даниэль Пинтер
Главные тренеры
|Марко Митрович
|Хавьер Маскерано
Голы
Даниэль Газдаг
Илай Фейнгольд
1:0
53'
Херман Бертераме
Лионель Месси
1:1
69'
Лионель Месси
Теласко Сеговия
1:2
83'
Наказания
Гонсало Лухан
25'
Матиас Галарса
75'
Теласко Сеговия
85'
Лука Лангони
90+6'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами, который состоялся 02 Ноября 2026 года, в рамках турнира: МЛС 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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