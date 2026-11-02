Крылья Советов - Зенит (02.11.2026) | Чемпионат России 2026/27

В понедельник, 2 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Крылья Советов Самара и Зенит (Санкт-Петербург). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Евгений Кукуляк. Игра прошла на стадионе «Самара Арена» в городе Самара.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Крылья Советов Самара (схема 4-1-4-1): Никита Кокарев, Дани Фернандес, Никита Чернов, Сергей Божин, Кирилл Печенин, Юрий Горшков, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Никита Салтыков, Амар Рахманович.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Зенит (Санкт-Петербург) на сегодняшнюю встречу: Богдан Москвичев, Густаво Мантуан, Нино, Кевин Андраде, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Артём Карпукас, Луис Энрике, Максим Глушенков, Джон Джон, Александр Соболев.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Sergei Bulatov (Крылья Советов Самара).
На 21-й минуте Александр Соболев (Зенит (Санкт-Петербург)) не сумел реализовать пенальти.
На 26-й минуте матча команда Зенит (Санкт-Петербург) открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Александр Соболев с пенальти. Счет стал 0:1.
На 37-й минуте в карточку арбитра попал Никита Салтыков (Крылья Советов Самара).
На 54-й минуте предупреждение получил Сергей Божин (Крылья Советов Самара).
На 58-й минуте в карточку арбитра попал Вильмар Барриос (Зенит (Санкт-Петербург)).
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 63-й минуте в составе Зенит (Санкт-Петербург) поле покинул Джон Джон, а вместо него вышел Педро.
На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Максим Витюгов на поле появился Михайло Баняц (Крылья Советов Самара).
На 64-й минуте в составе Крылья Советов Самара поле покинул Николай Рассказов, а вместо него вышел Владислав Шитов.
На 65-й минуте предупреждение получил Дани Фернандес (Крылья Советов Самара).
На 67-й минуте поединка команда Зенит (Санкт-Петербург) сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Александр Соболев. Счет стал 0:2.
На 71-й минуте в карточку арбитра попал Юрий Горшков (Крылья Советов Самара).
На 73-й минуте поединка команда Зенит (Санкт-Петербург) сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Артём Карпукас. Счет стал 0:3.
На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вильмар Барриос на поле появился Нуралы Алип (Зенит (Санкт-Петербург)).
На 74-й минуте в составе Зенит (Санкт-Петербург) поле покинул Густаво Мантуан, а вместо него вышел Роман Вега.
На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амар Рахманович на поле появился Ислам Чесноков (Крылья Советов Самара).
На 79-й минуте в составе Крылья Советов Самара поле покинул Фернандо Костанца, а вместо него вышел Кирилл Столбов.
На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Луис Энрике на поле появился Фелипе Аугусто (Зенит (Санкт-Петербург)).
На 79-й минуте в составе Зенит (Санкт-Петербург) поле покинул Александр Соболев, а вместо него вышел Даниил Кондаков.
На 81-й минуте предупреждение получил Роман Вега (Зенит (Санкт-Петербург)).
На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Никита Салтыков на поле появился Ильзат Ахметов (Крылья Советов Самара).
Итог встречи
На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Крылья Советов Самара и Зенит (Санкт-Петербург) завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Зенит (Санкт-Петербург).
Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!
Предлагаем вашему вниманию запись матча Крылья Советов - Зенит, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
2 ноября 2026
Футбол - Чемпионат Украины...
1 ноября 2026
Футбол - Чемпионат Англии...
1 ноября 2026
Формула 1 - Гран-при Мексики...
1 ноября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
1 ноября 2026
Футбол - Чемпионат Италии...