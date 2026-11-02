Крылья Советов - Зенит (02.11.2026) | Чемпионат России 2026/27

В понедельник, 2 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Крылья Советов Самара и Зенит (Санкт-Петербург). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Евгений Кукуляк. Игра прошла на стадионе «Самара Арена» в городе Самара.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Крылья Советов Самара (схема 4-1-4-1): Никита Кокарев, Дани Фернандес, Никита Чернов, Сергей Божин, Кирилл Печенин, Юрий Горшков, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Никита Салтыков, Амар Рахманович.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Зенит (Санкт-Петербург) на сегодняшнюю встречу: Богдан Москвичев, Густаво Мантуан, Нино, Кевин Андраде, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Артём Карпукас, Луис Энрике, Максим Глушенков, Джон Джон, Александр Соболев.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Sergei Bulatov (Крылья Советов Самара).

На 21-й минуте Александр Соболев (Зенит (Санкт-Петербург)) не сумел реализовать пенальти.

На 26-й минуте матча команда Зенит (Санкт-Петербург) открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Александр Соболев с пенальти. Счет стал 0:1.

На 37-й минуте в карточку арбитра попал Никита Салтыков (Крылья Советов Самара).

На 54-й минуте предупреждение получил Сергей Божин (Крылья Советов Самара).

На 58-й минуте в карточку арбитра попал Вильмар Барриос (Зенит (Санкт-Петербург)).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Зенит (Санкт-Петербург) поле покинул Джон Джон, а вместо него вышел Педро.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Максим Витюгов на поле появился Михайло Баняц (Крылья Советов Самара).

На 64-й минуте в составе Крылья Советов Самара поле покинул Николай Рассказов, а вместо него вышел Владислав Шитов.

На 65-й минуте предупреждение получил Дани Фернандес (Крылья Советов Самара).

На 67-й минуте поединка команда Зенит (Санкт-Петербург) сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Александр Соболев. Счет стал 0:2.

На 71-й минуте в карточку арбитра попал Юрий Горшков (Крылья Советов Самара).

На 73-й минуте поединка команда Зенит (Санкт-Петербург) сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Артём Карпукас. Счет стал 0:3.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вильмар Барриос на поле появился Нуралы Алип (Зенит (Санкт-Петербург)).

На 74-й минуте в составе Зенит (Санкт-Петербург) поле покинул Густаво Мантуан, а вместо него вышел Роман Вега.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амар Рахманович на поле появился Ислам Чесноков (Крылья Советов Самара).

На 79-й минуте в составе Крылья Советов Самара поле покинул Фернандо Костанца, а вместо него вышел Кирилл Столбов.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Луис Энрике на поле появился Фелипе Аугусто (Зенит (Санкт-Петербург)).

На 79-й минуте в составе Зенит (Санкт-Петербург) поле покинул Александр Соболев, а вместо него вышел Даниил Кондаков.

На 81-й минуте предупреждение получил Роман Вега (Зенит (Санкт-Петербург)).

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Никита Салтыков на поле появился Ильзат Ахметов (Крылья Советов Самара).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Крылья Советов Самара и Зенит (Санкт-Петербург) завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Зенит (Санкт-Петербург).

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