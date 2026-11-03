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Бенфика - Алверка 2 ноября обзор матча

Дата публикации: 03-11-2026
Бенфика
Бенфика
1 : 0
Алверка
Алверка
События матча Бенфика - Алверка
15'
Яя Боджанг
46'
Клаудио Эчеверри / Андреас Шельдеруп
51'
Вангелис Павлидис (1 - 0)Пенальти
58'
Шикиньо
59'
Матеус Франса / Фигейредо
59'
Диогу Спенсер / Франсишку Шиссумба
63'
Ян Лукас
65'
Клеман Лангле
69'
Рафа Силва / Доди Лукебакио
75'
Вивалдо / Дауда Камара
75'
Зе Рафаэль / Ян Лукас
86'
Седрик Нуоцци / Айзек Джеймс
90+2'
Ману Силва / Жуан Пальинья
90+2'
Джон Дуран / Вангелис Павлидис
90+3'
Якуб Каминьский / Джанлука Престианни
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
24ПортугалияврСамуэл Суареш
6ДаниязщАлександр Бах
44ПортугалиязщТомаш Араужу
2ФранциязщКлеман Лангле
26ШвециязщСамуэль Даль
36ПортугалияпзЖоау Пальинья
90+1'
25АргентинапзДжанлука Престианни
90+3'
11БельгияпзДоди Лукебакио
69'
21НорвегияпзАндреас Шельдеруп
46'
8НорвегиянпФредрик Эурснес
14ГрециянпВангелис Павлидис
90+2'
30АргентинапзКлаудио Эчеверри
46'
27ПортугалияпзРафаэл Силва
69'
16ПортугалиязщМануэл Силва
90+1'
22КолумбиянпДжон Дуран
90+2'
13ПольшапзЯкуб Каминьский
90+3'
31БразилияврМатеус Мендес
21ИспаниязщСерхи Гомес
4ГамбиязщЯя Боджанг
55ПортугалиязщФрансишку Шиссумба
59'
12НигерияпзАйзек Джеймс
86'
6Кот-д&#039;ИвуарпзDavy Gui
25БразилияпзIan Luccas
75'
2ИспанияпзНабиль Туайзи
10Португалиянп Шикинью
22БразилиянпLucas Figueiredo
59'
19ИспаниянпДауда Камара
75'
20ПортугалиязщДиогу Спенсер
59'
26БразилияпзМатеус Франса
59'
93БразилияпзЖозе Рафаэл
75'
9ПортугалиянпВивалду Семеду
75'
11БельгиянпCedric Nuozzi
86'
Запасные
1УкраинаврАнатолий Трубин
3АвстралиязщАлессандро Чиркати
34МароккозщСуфьян Эль-Каруани
58ПортугалиязщДаниэл Банжаки
10УкраинапзГеоргий Судаков
88ПортугалияпзТьягу Фрейташ
72Португалиянп Анизиу
23ПортугалияврАндре Паулу
3ГондурасзщХосе Мартинес
8ПортугалияпзVasco Moreira
27ИспанияпзToni Tamarit
17КолумбияSamy Jr. Merheg
18МароккоZakaria Kassary
24АнглияMofe Jemide
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
Голы
Вангелис Павлидис
1:0
51'
Наказания
Яя Боджанг
15'
Шикинью
58'
Ian Luccas
63'
Клеман Лангле
65'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бенфика - Алверка, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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