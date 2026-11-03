Бенфика - Алверка 2 ноября обзор матча Дата публикации: 03-11-2026 Бенфика 1 : 0 Алверка События матча Бенфика - Алверка 15' Яя Боджанг 46' ⇄ Клаудио Эчеверри / Андреас Шельдеруп 51' ⚽ Вангелис Павлидис (1 - 0) Пенальти 58' Шикиньо 59' ⇄ Матеус Франса / Фигейредо 59' ⇄ Диогу Спенсер / Франсишку Шиссумба 63' Ян Лукас 65' Клеман Лангле 69' ⇄ Рафа Силва / Доди Лукебакио 75' ⇄ Вивалдо / Дауда Камара 75' ⇄ Зе Рафаэль / Ян Лукас 86' ⇄ Седрик Нуоцци / Айзек Джеймс 90+2' ⇄ Ману Силва / Жуан Пальинья 90+2' ⇄ Джон Дуран / Вангелис Павлидис 90+3' ⇄ Якуб Каминьский / Джанлука Престианни Составы команд Бенфика Лиссабон Алверка Алверка-ду-Рибатежу 24 вр Самуэл Суареш 6 зщ Александр Бах 44 зщ Томаш Араужу 2 зщ Клеман Лангле 26 зщ Самуэль Даль 36 пз Жоау Пальинья 90+1' 25 пз Джанлука Престианни 90+3' 11 пз Доди Лукебакио 69' 21 пз Андреас Шельдеруп 46' 8 нп Фредрик Эурснес 14 нп Вангелис Павлидис 90+2' 30 пз Клаудио Эчеверри 46' 27 пз Рафаэл Силва 69' 16 зщ Мануэл Силва 90+1' 22 нп Джон Дуран 90+2' 13 пз Якуб Каминьский 90+3' 31 вр Матеус Мендес 21 зщ Серхи Гомес 4 зщ Яя Боджанг 55 зщ Франсишку Шиссумба 59' 12 пз Айзек Джеймс 86' 6 пз Davy Gui 25 пз Ian Luccas 75' 2 пз Набиль Туайзи 10 нп Шикинью 22 нп Lucas Figueiredo 59' 19 нп Дауда Камара 75' 20 зщ Диогу Спенсер 59' 26 пз Матеус Франса 59' 93 пз Жозе Рафаэл 75' 9 нп Вивалду Семеду 75' 11 нп Cedric Nuozzi 86' Запасные 1 вр Анатолий Трубин 3 зщ Алессандро Чиркати 34 зщ Суфьян Эль-Каруани 58 зщ Даниэл Банжаки 10 пз Георгий Судаков 88 пз Тьягу Фрейташ 72 нп Анизиу 23 вр Андре Паулу 3 зщ Хосе Мартинес 8 пз Vasco Moreira 27 пз Toni Tamarit 17 Samy Jr. Merheg 18 Zakaria Kassary 24 Mofe Jemide Главные тренеры Марку Силва Голы Вангелис Павлидис 1:0 51' Наказания Яя Боджанг 15' Шикинью 58' Ian Luccas 63' Клеман Лангле 65'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бенфика - Алверка, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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