Бенфика - Алверка 2 ноября обзор матча
Дата публикации: 03-11-2026
Бенфика
1 : 0
Алверка
События матча Бенфика - Алверка
15'
Яя Боджанг
46'
⇄
Клаудио Эчеверри / Андреас Шельдеруп
51'
⚽
Вангелис Павлидис (1 - 0)Пенальти
58'
Шикиньо
59'
⇄
Матеус Франса / Фигейредо
59'
⇄
Диогу Спенсер / Франсишку Шиссумба
63'
Ян Лукас
65'
Клеман Лангле
69'
⇄
Рафа Силва / Доди Лукебакио
75'
⇄
Вивалдо / Дауда Камара
75'
⇄
Зе Рафаэль / Ян Лукас
86'
⇄
Седрик Нуоцци / Айзек Джеймс
90+2'
⇄
Ману Силва / Жуан Пальинья
90+2'
⇄
Джон Дуран / Вангелис Павлидис
90+3'
⇄
Якуб Каминьский / Джанлука Престианни
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|36
|пз
|Жоау Пальинья
90+1'
|25
|пз
|Джанлука Престианни
90+3'
|11
|пз
|Доди Лукебакио
69'
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
46'
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
90+2'
|30
|пз
|Клаудио Эчеверри
46'
|27
|пз
|Рафаэл Силва
69'
|16
|зщ
|Мануэл Силва
90+1'
|22
|нп
|Джон Дуран
90+2'
|13
|пз
|Якуб Каминьский
90+3'
|31
|вр
|Матеус Мендес
|21
|зщ
|Серхи Гомес
|4
|зщ
|Яя Боджанг
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
59'
|12
|пз
|Айзек Джеймс
86'
|6
|пз
|Davy Gui
|25
|пз
|Ian Luccas
75'
|2
|пз
|Набиль Туайзи
|10
|нп
|Шикинью
|22
|нп
|Lucas Figueiredo
59'
|19
|нп
|Дауда Камара
75'
|20
|зщ
|Диогу Спенсер
59'
|26
|пз
|Матеус Франса
59'
|93
|пз
|Жозе Рафаэл
75'
|9
|нп
|Вивалду Семеду
75'
|11
|нп
|Cedric Nuozzi
86'
Запасные
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|3
|зщ
|Алессандро Чиркати
|34
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|58
|зщ
|Даниэл Банжаки
|10
|пз
|Георгий Судаков
|88
|пз
|Тьягу Фрейташ
|72
|нп
|Анизиу
|23
|вр
|Андре Паулу
|3
|зщ
|Хосе Мартинес
|8
|пз
|Vasco Moreira
|27
|пз
|Toni Tamarit
|17
|Samy Jr. Merheg
|18
|Zakaria Kassary
|24
|Mofe Jemide
Главные тренеры
|Марку Силва
Голы
Вангелис Павлидис
1:0
51'
Наказания
Яя Боджанг
15'
Шикинью
58'
Ian Luccas
63'
Клеман Лангле
65'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бенфика - Алверка, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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