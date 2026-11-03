01:09 ()
Свернуть список

Будё-Глимт - Лилль 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 8200
03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Будё-Глимт
Лилль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Лилль
Лилль, Франция
12 Россия вр Никита Хайкин
20 Норвегия зщ Фредрик Шёвольд
6 Норвегия зщ Йостейн Гундерсен
15 Норвегия зщ Фредрик Бьёркан
4 Норвегия зщ Один Бёртуфт
7 Норвегия пз Патрик Берг
19 Норвегия пз Сондре Брунстад
8 Норвегия пз Сондре Эукленн
21 Норвегия нп Андреас Хельмерсен
11 Норвегия нп Оле-Дидрик Бломберг
10 Норвегия нп Йенс Петтер Хёуге
1 Турция вр Берке Озер
38 Франция зщ Максима Гоффи
3 Бельгия зщ Натан Нгой
4 Бразилия зщ Алешандро
15 Франция зщ Ромен Перро
21 Франция пз Бенжамен Андре
6 Алжир пз Набиль Бенталеб
17 ДР Конго пз Нгалайель Мукау
7 Франция нп Дилан Баква
35 Гвинея нп Сориба Диаун
9 Франция нп Оливье Жиру
Главные тренеры
Норвегия Хьетиль Кнутсен
Италия Давиде Анчелотти
История личных встреч
30.10.2026 Норвегия — Элитсерия 25-й тур Будё-Глимт3 : 2
24.10.2026 Норвегия — Элитсерия 12-й тур Будё-Глимт0 : 1
20.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 4 : 3Будё-Глимт
17.10.2026 Норвегия — Элитсерия 24-й тур 0 : 2Будё-Глимт
14.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Будё-Глимт1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Будё-Глимт
100%
Ничья
0%
Лилль
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close