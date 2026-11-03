Будё-Глимт - Лилль 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 8200 03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Будё-Глимт Будё, Норвегия Лилль Лилль, Франция 12 вр Никита Хайкин 20 зщ Фредрик Шёвольд 6 зщ Йостейн Гундерсен 15 зщ Фредрик Бьёркан 4 зщ Один Бёртуфт 7 пз Патрик Берг 19 пз Сондре Брунстад 8 пз Сондре Эукленн 21 нп Андреас Хельмерсен 11 нп Оле-Дидрик Бломберг 10 нп Йенс Петтер Хёуге 1 вр Берке Озер 38 зщ Максима Гоффи 3 зщ Натан Нгой 4 зщ Алешандро 15 зщ Ромен Перро 21 пз Бенжамен Андре 6 пз Набиль Бенталеб 17 пз Нгалайель Мукау 7 нп Дилан Баква 35 нп Сориба Диаун 9 нп Оливье Жиру Главные тренеры Хьетиль Кнутсен Давиде Анчелотти История личных встреч 30.10.2026 Норвегия — Элитсерия 25-й тур 3 : 2 24.10.2026 Норвегия — Элитсерия 12-й тур 0 : 1 20.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 4 : 3 17.10.2026 Норвегия — Элитсерия 24-й тур 0 : 2 14.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0