Будё-Глимт - Лилль 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 8200
03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Лилль
Лилль, Франция
|12
|вр
|Никита Хайкин
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|6
|зщ
|Йостейн Гундерсен
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|4
|зщ
|Один Бёртуфт
|7
|пз
|Патрик Берг
|19
|пз
|Сондре Брунстад
|8
|пз
|Сондре Эукленн
|21
|нп
|Андреас Хельмерсен
|11
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
|10
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
|1
|вр
|Берке Озер
|38
|зщ
|Максима Гоффи
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|7
|нп
|Дилан Баква
|35
|нп
|Сориба Диаун
|9
|нп
|Оливье Жиру
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
|Давиде Анчелотти
История личных встреч
|30.10.2026
|Норвегия — Элитсерия
|25-й тур
|3 : 2
|24.10.2026
|Норвегия — Элитсерия
|12-й тур
|0 : 1
|20.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 3
|17.10.2026
|Норвегия — Элитсерия
|24-й тур
|0 : 2
|14.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Штутгарт
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Комо
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бавария
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|4
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Вильярреал
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Интер М
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ЛАСК
|3
|3
|25
|Сабах
|3
|3
|26
|Фейеноорд
|3
|3
|27
|Ланс
|3
|3
|28
|Будё-Глимт
|3
|3
|29
|АЕК Афины
|3
|3
|30
|РБ Лейпциг
|3
|3
|31
|Фенербахче
|3
|2
|32
|Славия П
|3
|1
|33
|Викинг
|3
|1
|34
|Порту
|3
|0
|35
|Лилль
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0
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