Ньюкасл - Эвертон 2 ноября обзор матча Дата публикации: 03-11-2026 Ньюкасл Юнайтед 0 : 1 Эвертон События матча Ньюкасл Юнайтед - Эвертон -5' David Moyes 32' Дэн Бёрн 49' ⚽ Тьерно Барри (0 - 1) 52' Тайрик Джордж 64' ⇄ Йоан Висса / Джо Уиллок 64' ⇄ Шон Стёр / Нико Гонсалес 75' ⇄ Джейкоб Рэмзи / Жоэлинтон 76' ⇄ Джейкоб Мерфи / Антони Эланга 80' ⇄ Бреннан Джонсон / Тьерно Барри 82' ⇄ Майкл Кин / Джаррад Брантуэйт 87' ⇄ Базумана Туре / Амар Дедич 90+2' ⇄ Хейден Хакни / Тайрик Джордж 90+6' Джейкоб Рэмзи 90+8' Джейкоб Рэмзи Вторая желтая — удаление 90+9' Бреннан Джонсон 90+9' Фабиан Шер Составы команд Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл-апон-Тайн Эвертон Ливерпуль 21 вр Лукаш Горничек 5 зщ Фабиан Шер 33 зщ Даниэль Бёрн 3 зщ Льюис Холл 37 зщ Амар Дедич 87' 6 пз Нико Гонсалес 64' 11 пз Харви Барнс 28 пз Джо Уиллок 64' 7 пз Жоэлинтон 75' 19 пз Энтони Эланга 76' 10 нп Уильям Осула 9 пз Йоан Висса 64' 14 пз Шон Стёр 64' 41 пз Джейкоб Рэмси 75' 23 нп Джейкоб Мёрфи 76' 17 пз Базумана Туре 87' 1 вр Джордан Пикфорд 6 зщ Джеймс Тарковски 16 зщ Виталий Миколенко 4 зщ Джеррэд Брэнтуэйт 82' 15 зщ Джейк О'Брайен 45 пз Харрисон Армстронг 34 пз Мерлин Рёль 8 пз Кирнан Дьюсбери-Холл 19 пз Тайрик Джордж 90+2' 37 пз Джеймс Гарнер 11 нп Тьерно Барри 80' 22 пз Бреннан Джонсон 80' 5 зщ Майкл Кин 82' 30 пз Хейден Рис Хакни 90+2' Запасные 1 вр Ник Поуп 4 зщ Свен Ботман 12 зщ Малик Тшау 8 пз Аладжи Бамба 12 вр Марк Траверс 2 зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс 23 пз Кристиан Нёргор 24 пз Карлос Алькарас 20 нп Тайлер Диблинг 58 нп Брейден Грэм Главные тренеры Эдди Хау Маттиас Яйссле Дэвид Мойес Голы Тьерно Барри 0:1 49' Наказания Даниэль Бёрн 32' Тайрик Джордж 52' Джейкоб Рэмси 90+6' Джейкоб Рэмси 90+8' Фабиан Шер 90+9' Бреннан Джонсон 90+9'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ньюкасл - Эвертон, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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