Ньюкасл - Эвертон 2 ноября обзор матча
Дата публикации: 03-11-2026
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Эвертон
События матча Ньюкасл Юнайтед - Эвертон
-5'
David Moyes
32'
Дэн Бёрн
49'
⚽
Тьерно Барри (0 - 1)
52'
Тайрик Джордж
64'
⇄
Йоан Висса / Джо Уиллок
64'
⇄
Шон Стёр / Нико Гонсалес
75'
⇄
Джейкоб Рэмзи / Жоэлинтон
76'
⇄
Джейкоб Мерфи / Антони Эланга
80'
⇄
Бреннан Джонсон / Тьерно Барри
82'
⇄
Майкл Кин / Джаррад Брантуэйт
87'
⇄
Базумана Туре / Амар Дедич
90+2'
⇄
Хейден Хакни / Тайрик Джордж
90+6'
Джейкоб Рэмзи
90+8'
Джейкоб РэмзиВторая желтая — удаление
90+9'
Бреннан Джонсон
90+9'
Фабиан Шер
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Эвертон
Ливерпуль
|21
|вр
|Лукаш Горничек
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Даниэль Бёрн
|3
|зщ
|Льюис Холл
|37
|зщ
|Амар Дедич
87'
|6
|пз
|Нико Гонсалес
64'
|11
|пз
|Харви Барнс
|28
|пз
|Джо Уиллок
64'
|7
|пз
|Жоэлинтон
75'
|19
|пз
|Энтони Эланга
76'
|10
|нп
|Уильям Осула
|9
|пз
|Йоан Висса
64'
|14
|пз
|Шон Стёр
64'
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
75'
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
76'
|17
|пз
|Базумана Туре
87'
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
82'
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|19
|пз
|Тайрик Джордж
90+2'
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|11
|нп
|Тьерно Барри
80'
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
80'
|5
|зщ
|Майкл Кин
82'
|30
|пз
|Хейден Рис Хакни
90+2'
Запасные
|1
|вр
|Ник Поуп
|4
|зщ
|Свен Ботман
|12
|зщ
|Малик Тшау
|8
|пз
|Аладжи Бамба
|12
|вр
|Марк Траверс
|2
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|23
|пз
|Кристиан Нёргор
|24
|пз
|Карлос Алькарас
|20
|нп
|Тайлер Диблинг
|58
|нп
|Брейден Грэм
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Маттиас Яйссле
|Дэвид Мойес
Голы
Тьерно Барри
0:1
49'
Наказания
Даниэль Бёрн
32'
Тайрик Джордж
52'
Джейкоб Рэмси
90+6'
Джейкоб Рэмси
90+8'
Фабиан Шер
90+9'
Бреннан Джонсон
90+9'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ньюкасл - Эвертон, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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