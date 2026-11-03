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Ньюкасл - Эвертон 2 ноября обзор матча

Дата публикации: 03-11-2026
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Эвертон
Эвертон
События матча Ньюкасл Юнайтед - Эвертон
-5'
David Moyes
32'
Дэн Бёрн
49'
Тьерно Барри (0 - 1)
52'
Тайрик Джордж
64'
Йоан Висса / Джо Уиллок
64'
Шон Стёр / Нико Гонсалес
75'
Джейкоб Рэмзи / Жоэлинтон
76'
Джейкоб Мерфи / Антони Эланга
80'
Бреннан Джонсон / Тьерно Барри
82'
Майкл Кин / Джаррад Брантуэйт
87'
Базумана Туре / Амар Дедич
90+2'
Хейден Хакни / Тайрик Джордж
90+6'
Джейкоб Рэмзи
90+8'
Джейкоб РэмзиВторая желтая — удаление
90+9'
Бреннан Джонсон
90+9'
Фабиан Шер
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Эвертон
Ливерпуль
21ЧехияврЛукаш Горничек
5ШвейцариязщФабиан Шер
33АнглиязщДаниэль Бёрн
3АнглиязщЛьюис Холл
37Босния и ГерцеговиназщАмар Дедич
87'
6ИспанияпзНико Гонсалес
64'
11АнглияпзХарви Барнс
28АнглияпзДжо Уиллок
64'
7Бразилияпз Жоэлинтон
75'
19ШвецияпзЭнтони Эланга
76'
10ДаниянпУильям Осула
9ДР КонгопзЙоан Висса
64'
14НидерландыпзШон Стёр
64'
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
75'
23АнглиянпДжейкоб Мёрфи
76'
17Кот-д&#039;ИвуарпзБазумана Туре
87'
1АнглияврДжордан Пикфорд
6АнглиязщДжеймс Тарковски
16УкраиназщВиталий Миколенко
4АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
82'
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
45АнглияпзХаррисон Армстронг
34ГерманияпзМерлин Рёль
8АнглияпзКирнан Дьюсбери-Холл
19АнглияпзТайрик Джордж
90+2'
37АнглияпзДжеймс Гарнер
11ФранциянпТьерно Барри
80'
22УэльспзБреннан Джонсон
80'
5АнглиязщМайкл Кин
82'
30АнглияпзХейден Рис Хакни
90+2'
Запасные
1АнглияврНик Поуп
4НидерландызщСвен Ботман
12ГерманиязщМалик Тшау
8ФранцияпзАладжи Бамба
12ИрландияврМарк Траверс
2АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
23ДанияпзКристиан Нёргор
24АргентинапзКарлос Алькарас
20АнглиянпТайлер Диблинг
58Северная ИрландиянпБрейден Грэм
Главные тренеры
АнглияЭдди Хау
ГерманияМаттиас Яйссле
ШотландияДэвид Мойес
Голы
Тьерно Барри
0:1
49'
Наказания
Даниэль Бёрн
32'
Тайрик Джордж
52'
Джейкоб Рэмси
90+6'
Джейкоб Рэмси
90+8'
Фабиан Шер
90+9'
Бреннан Джонсон
90+9'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ньюкасл - Эвертон, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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