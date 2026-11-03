Аталанта - Парма 2 ноября обзор матча
Дата публикации: 03-11-2026
Аталанта
0 : 3
Парма
События матча Аталанта - Парма
41'
⚽
Джованни Фаббиан (0 - 1)
46'
⇄
Абдулайе Ндиайе / Доминик Дробнич
47'
⚽
Давиде Дзаппакоста (0 - 2)Автогол
58'
⚽
Симоне Лонтани (0 - 3)
62'
⇄
Элиф Элмас / Эдерсон
67'
⇄
Камалдин Сулемана / Джон Роу
67'
⇄
Кристиан Ордоньес / Симоне Лонтани
74'
⇄
Неста Эльфеж / Эль-Билаль Туре
74'
⇄
Матия Фриган / Джованни Фаббиан
76'
⇄
Лазар Самарджич / Никола Залевский
76'
⇄
Джависон Иделе / Давиде Дзаппакоста
89'
⇄
Ханс Николусси Кавилья / Венсан Сьерро
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Парма
Парма
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|40
|зщ
|Реля Обрич
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
75'
|13
|пз
|Эдерсон
62'
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|8
|пз
|Марио Пашалич
|11
|пз
|Джонатан Роу
67'
|90
|нп
|Никола Крстович
|59
|нп
|Никола Залевски
76'
|99
|нп
|Элиф Элмас
62'
|7
|нп
|Камал Сулемана
67'
|41
|пз
|Джависон Иделе
75'
|10
|пз
|Лазар Самарджич
76'
|30
|вр
|Джованни Даффара
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|27
|зщ
|Саша Бричги
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|72
|зщ
|Доминик Дробнич
46'
|16
|пз
|Мандела Кейта
|4
|пз
|Венсан Сьерро
89'
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
74'
|76
|нп
|Симоне Лонтани
67'
|19
|нп
|Эль Билал Туре
74'
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
46'
|32
|пз
|Кристиан Ордоньес
67'
|23
|нп
|Неста Эльфеж
74'
|20
|нп
|Матия Фриган
74'
|41
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
89'
Запасные
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|53
|зщ
|Маттео Плайя
|46
|пз
|Сергей Левак
|51
|Mattia Sonzogni
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|22
|вр
|Симоне Гидотти
|34
|зщ
|Диего Карлос
|29
|зщ
|Франко Карбони
|47
|пз
|Абду-Салам Конате
|8
|пз
|Бенха Кремаски
|9
|нп
|Давид Ромеро
|7
|нп
|Усман Диалло
|11
|нп
|Понтус Альмквист
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Карлос Куэста
|Альберто Джилардино
|Альберто Джилардино
Голы
Джованни Фаббьян
Венсан Сьерро
0:1
41'
Давиде Дзаппакоста
0:2
47'
Симоне Лонтани
Джованни Фаббьян
0:3
58'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аталанта - Парма, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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