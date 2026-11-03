Аталанта - Парма 2 ноября обзор матча Дата публикации: 03-11-2026 Аталанта 0 : 3 Парма События матча Аталанта - Парма 41' ⚽ Джованни Фаббиан (0 - 1) 46' ⇄ Абдулайе Ндиайе / Доминик Дробнич 47' ⚽ Давиде Дзаппакоста (0 - 2) Автогол 58' ⚽ Симоне Лонтани (0 - 3) 62' ⇄ Элиф Элмас / Эдерсон 67' ⇄ Камалдин Сулемана / Джон Роу 67' ⇄ Кристиан Ордоньес / Симоне Лонтани 74' ⇄ Неста Эльфеж / Эль-Билаль Туре 74' ⇄ Матия Фриган / Джованни Фаббиан 76' ⇄ Лазар Самарджич / Никола Залевский 76' ⇄ Джависон Иделе / Давиде Дзаппакоста 89' ⇄ Ханс Николусси Кавилья / Венсан Сьерро Составы команд Аталанта Бергамо Парма Парма 29 вр Марко Карнезекки 42 зщ Джорджио Скальвини 40 зщ Реля Обрич 77 зщ Давиде Дзаппакоста 75' 13 пз Эдерсон 62' 17 пз Шарль Де Кетеларе 47 пз Лоренцо Бернаскони 8 пз Марио Пашалич 11 пз Джонатан Роу 67' 90 нп Никола Крстович 59 нп Никола Залевски 76' 99 нп Элиф Элмас 62' 7 нп Камал Сулемана 67' 41 пз Джависон Иделе 75' 10 пз Лазар Самарджич 76' 30 вр Джованни Даффара 15 зщ Энрико Дель Прато 37 зщ Марьяно Тройло 27 зщ Саша Бричги 14 зщ Эмануэле Валери 72 зщ Доминик Дробнич 46' 16 пз Мандела Кейта 4 пз Венсан Сьерро 89' 80 пз Джованни Фаббьян 74' 76 нп Симоне Лонтани 67' 19 нп Эль Билал Туре 74' 3 зщ Абдулайе Ндиайе 46' 32 пз Кристиан Ордоньес 67' 23 нп Неста Эльфеж 74' 20 нп Матия Фриган 74' 41 пз Ханс Николусси Кавилья 89' Запасные 57 вр Марко Спортьелло 53 зщ Маттео Плайя 46 пз Сергей Левак 51 Mattia Sonzogni 40 вр Эдоардо Корви 22 вр Симоне Гидотти 34 зщ Диего Карлос 29 зщ Франко Карбони 47 пз Абду-Салам Конате 8 пз Бенха Кремаски 9 нп Давид Ромеро 7 нп Усман Диалло 11 нп Понтус Альмквист Главные тренеры Маурицио Сарри Карлос Куэста Альберто Джилардино Альберто Джилардино Голы Джованни Фаббьян Венсан Сьерро 0:1 41' Давиде Дзаппакоста 0:2 47' Симоне Лонтани Джованни Фаббьян 0:3 58'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аталанта - Парма, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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