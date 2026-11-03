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Аталанта - Парма 2 ноября обзор матча

Дата публикации: 03-11-2026
Аталанта
Аталанта
0 : 3
Парма
Парма
События матча Аталанта - Парма
41'
Джованни Фаббиан (0 - 1)
46'
Абдулайе Ндиайе / Доминик Дробнич
47'
Давиде Дзаппакоста (0 - 2)Автогол
58'
Симоне Лонтани (0 - 3)
62'
Элиф Элмас / Эдерсон
67'
Камалдин Сулемана / Джон Роу
67'
Кристиан Ордоньес / Симоне Лонтани
74'
Неста Эльфеж / Эль-Билаль Туре
74'
Матия Фриган / Джованни Фаббиан
76'
Лазар Самарджич / Никола Залевский
76'
Джависон Иделе / Давиде Дзаппакоста
89'
Ханс Николусси Кавилья / Венсан Сьерро
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Парма
Парма
29ИталияврМарко Карнезекки
42ИталиязщДжорджио Скальвини
40СловениязщРеля Обрич
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
75'
13Бразилияпз Эдерсон
62'
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
47ИталияпзЛоренцо Бернаскони
8ХорватияпзМарио Пашалич
11АнглияпзДжонатан Роу
67'
90ЧерногориянпНикола Крстович
59ПольшанпНикола Залевски
76'
99Северная МакедониянпЭлиф Элмас
62'
7ГананпКамал Сулемана
67'
41ИталияпзДжависон Иделе
75'
10СербияпзЛазар Самарджич
76'
30ИталияврДжованни Даффара
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
37АргентиназщМарьяно Тройло
27ШвейцариязщСаша Бричги
14ИталиязщЭмануэле Валери
72СловениязщДоминик Дробнич
46'
16БельгияпзМандела Кейта
4ШвейцарияпзВенсан Сьерро
89'
80ИталияпзДжованни Фаббьян
74'
76ИталиянпСимоне Лонтани
67'
19МалинпЭль Билал Туре
74'
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
46'
32АргентинапзКристиан Ордоньес
67'
23ФранциянпНеста Эльфеж
74'
20ХорватиянпМатия Фриган
74'
41ИталияпзХанс Николусси Кавилья
89'
Запасные
57ИталияврМарко Спортьелло
53ИталиязщМаттео Плайя
46ХорватияпзСергей Левак
51ИталияMattia Sonzogni
40ИталияврЭдоардо Корви
22ИталияврСимоне Гидотти
34БразилиязщДиего Карлос
29АргентиназщФранко Карбони
47СенегалпзАбду-Салам Конате
8СШАпзБенха Кремаски
9АргентинанпДавид Ромеро
7ИспаниянпУсман Диалло
11ШвециянпПонтус Альмквист
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ИспанияКарлос Куэста
ИталияАльберто Джилардино
ИталияАльберто Джилардино
Голы
Джованни Фаббьян
Венсан Сьерро
0:1
41'
Давиде Дзаппакоста
0:2
47'
Симоне Лонтани
Джованни Фаббьян
0:3
58'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Аталанта - Парма, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 10-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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