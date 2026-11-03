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Лорьян - Брест 2 ноября обзор матча

Дата публикации: 03-11-2026
Лорьян
Лорьян
0 : 2
Брест
Брест
События матча Лорьян - Стад Брестуа
41'
Мама Бальде
58'
Исаак Туре
66'
Айегун Тосин / Ибраима Бальде
66'
Габен Бернардо / Сулейман Фай
69'
Людовик Ажорж (0 - 1)
76'
Джовани Версини / Камори Думбия
76'
Ноа Эджума / Мама Бальде
79'
Ноа Мбамба / Ноа Кадью
79'
Тео Ле Бри / Жан Виктор Макенго
82'
Мамади Диамбу / Пате Мбуп
86'
Срджан Кузмич / Дембо Силла
90+1'
Айегун ТосинПенальти не забит
90+2'
Ноа Эджума (0 - 2)
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Брест
Брест
38ШвейцарияврИвон Мвого
32ГаназщНатаниэль Аджей
20ГвинеязщДембо Силла
86'
8ФранциязщНоа Кадиу
79'
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
95ФранциязщСулейман Туре
3ТунисзщМонтассар Тальби
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
79'
62КамерунпзАртур Эбонг
18ФранциянпИбраима Бальде
66'
19СенегалнпСулейман Файе
66'
33ФранцияпзГабен Бернардо
66'
15БениннпАйегун Тосин
66'
11ФранцияпзТео Ле Брис
79'
72БельгияпзНоа Мбамба
79'
30СловениязщСрджан Кузмич
86'
1НорвегияврЭгиль Сельвик
70ФранциязщКенни Лала
4ФранциязщГотье Льорис
2ФранциязщБрэдли Локо
29ФранцияпзЛука Тусар
13ФранцияпзЖорис Шотар
8ФранцияпзЮго Маньетти
23МалипзКамори Думбия
76'
9СенегалпзПате Мбуп
82'
17Гвинея-БисаунпМама Бальде
76'
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
11ФранцияпзНоа Эджума
76'
10ФранциянпДжовани Версини
76'
6МалипзМамади Диамбу
82'
Запасные
21СенегалврБингуру Камара
2ФранциязщАлек Жоржен
55ИталиязщНоса Эдвард Обаретин
10ДаниянпИсак Йенсен
30ФранцияврМатьё Патуйе
20Кот-д&#039;ИвуарзщЛюк Зогбе
18ФранцияпзЖюстен Бурго
7БельгияпзЖозеф Бёнде
21ФранциянпИбрахим Канте
39ФранциянпДжилиан Н'Гессан
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
Голы
Людовик Ажорк
0:1
69'
Ноа Эджума
Джовани Версини
0:2
90+2'
Наказания
Мама Бальде
41'
Сулейман Туре
58'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лорьян - Брест, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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