Лорьян - Брест 2 ноября обзор матча Дата публикации: 03-11-2026 Лорьян 0 : 2 Брест События матча Лорьян - Стад Брестуа 41' Мама Бальде 58' Исаак Туре 66' ⇄ Айегун Тосин / Ибраима Бальде 66' ⇄ Габен Бернардо / Сулейман Фай 69' ⚽ Людовик Ажорж (0 - 1) 76' ⇄ Джовани Версини / Камори Думбия 76' ⇄ Ноа Эджума / Мама Бальде 79' ⇄ Ноа Мбамба / Ноа Кадью 79' ⇄ Тео Ле Бри / Жан Виктор Макенго 82' ⇄ Мамади Диамбу / Пате Мбуп 86' ⇄ Срджан Кузмич / Дембо Силла 90+1' ✕ Айегун Тосин Пенальти не забит 90+2' ⚽ Ноа Эджума (0 - 2) Составы команд Лорьян Лорьян Брест Брест 38 вр Ивон Мвого 32 зщ Натаниэль Аджей 20 зщ Дембо Силла 86' 8 зщ Ноа Кадиу 79' 43 зщ Арсен Куасси 95 зщ Сулейман Туре 3 зщ Монтассар Тальби 17 пз Жан-Виктор Макенго 79' 62 пз Артур Эбонг 18 нп Ибраима Бальде 66' 19 нп Сулейман Файе 66' 33 пз Габен Бернардо 66' 15 нп Айегун Тосин 66' 11 пз Тео Ле Брис 79' 72 пз Ноа Мбамба 79' 30 зщ Срджан Кузмич 86' 1 вр Эгиль Сельвик 70 зщ Кенни Лала 4 зщ Готье Льорис 2 зщ Брэдли Локо 29 пз Лука Тусар 13 пз Жорис Шотар 8 пз Юго Маньетти 23 пз Камори Думбия 76' 9 пз Пате Мбуп 82' 17 нп Мама Бальде 76' 19 нп Людовик Ажорк 11 пз Ноа Эджума 76' 10 нп Джовани Версини 76' 6 пз Мамади Диамбу 82' Запасные 21 вр Бингуру Камара 2 зщ Алек Жоржен 55 зщ Носа Эдвард Обаретин 10 нп Исак Йенсен 30 вр Матьё Патуйе 20 зщ Люк Зогбе 18 пз Жюстен Бурго 7 пз Жозеф Бёнде 21 нп Ибрахим Канте 39 нп Джилиан Н'Гессан Главные тренеры Оливье Панталони Голы Людовик Ажорк 0:1 69' Ноа Эджума Джовани Версини 0:2 90+2' Наказания Мама Бальде 41' Сулейман Туре 58'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лорьян - Брест, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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