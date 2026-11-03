Лорьян - Брест 2 ноября обзор матча
Дата публикации: 03-11-2026
Лорьян
0 : 2
Брест
События матча Лорьян - Стад Брестуа
41'
Мама Бальде
58'
Исаак Туре
66'
⇄
Айегун Тосин / Ибраима Бальде
66'
⇄
Габен Бернардо / Сулейман Фай
69'
⚽
Людовик Ажорж (0 - 1)
76'
⇄
Джовани Версини / Камори Думбия
76'
⇄
Ноа Эджума / Мама Бальде
79'
⇄
Ноа Мбамба / Ноа Кадью
79'
⇄
Тео Ле Бри / Жан Виктор Макенго
82'
⇄
Мамади Диамбу / Пате Мбуп
86'
⇄
Срджан Кузмич / Дембо Силла
90+1'
✕
Айегун ТосинПенальти не забит
90+2'
⚽
Ноа Эджума (0 - 2)
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Брест
Брест
|38
|вр
|Ивон Мвого
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|20
|зщ
|Дембо Силла
86'
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
79'
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
79'
|62
|пз
|Артур Эбонг
|18
|нп
|Ибраима Бальде
66'
|19
|нп
|Сулейман Файе
66'
|33
|пз
|Габен Бернардо
66'
|15
|нп
|Айегун Тосин
66'
|11
|пз
|Тео Ле Брис
79'
|72
|пз
|Ноа Мбамба
79'
|30
|зщ
|Срджан Кузмич
86'
|1
|вр
|Эгиль Сельвик
|70
|зщ
|Кенни Лала
|4
|зщ
|Готье Льорис
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|29
|пз
|Лука Тусар
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|23
|пз
|Камори Думбия
76'
|9
|пз
|Пате Мбуп
82'
|17
|нп
|Мама Бальде
76'
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|11
|пз
|Ноа Эджума
76'
|10
|нп
|Джовани Версини
76'
|6
|пз
|Мамади Диамбу
82'
Запасные
|21
|вр
|Бингуру Камара
|2
|зщ
|Алек Жоржен
|55
|зщ
|Носа Эдвард Обаретин
|10
|нп
|Исак Йенсен
|30
|вр
|Матьё Патуйе
|20
|зщ
|Люк Зогбе
|18
|пз
|Жюстен Бурго
|7
|пз
|Жозеф Бёнде
|21
|нп
|Ибрахим Канте
|39
|нп
|Джилиан Н'Гессан
Главные тренеры
|Оливье Панталони
Голы
Людовик Ажорк
0:1
69'
Ноа Эджума
Джовани Версини
0:2
90+2'
Наказания
Мама Бальде
41'
Сулейман Туре
58'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лорьян - Брест, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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