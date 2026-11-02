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Карпаты - Кудровка 2 ноября обзор матча

Дата публикации: 02-11-2026
Карпаты
Карпаты
5 : 0
Кудровка
Кудровка
События матча Карпаты Львов - Кудровка
42'
Максим Мельничук
48'
Иван Калеро
50'
Ян Костенко (1 - 0)
54'
Ян Костенко (2 - 0)
56'
Богдан Векляк
61'
Константин Бычек / Родион Плакса
61'
Артур Думанюк / Кая Макоссо
64'
Денис Мирошниченко / Иван Калеро
73'
Ян Костенко (3 - 0)
77'
Денис Свитюха / Александр Беляев
77'
Рейнальдиньо Верли / Рэймонд Овусу
77'
Феллипе Виейра Кардозу / Назарий Русин
78'
Ярослав Карабин / Роман Вантух
80'
Кирил Сигеев / Евгений Смирный
80'
Амбросий Чачуа (4 - 0)
84'
Владимир Антонюк / Амбросий Чачуа
84'
Виталий Холод / Владислав Бабогло
87'
Владимир Антонюк (5 - 0)
89'
Артур Думанюк
Составы команд
Карпаты
Львов
Кудровка
80УкраинаврРоман Мысак
14ИспаниязщИван Калеро
64'
4МолдавиязщВладислав Бабогло
84'
55УкраиназщТимур Стецьков
73УкраиназщРостислав Лях
17УкраиназщРоман Вантух
78'
10ИспанияпзМоха Муклисс
8УкраинапзАмбросий Чачуа
31УкраинанпНазарий Русин
77'
70ИспаниянпКсебер Алькаин
26УкраинанпЯн Костенко
11УкраиназщДенис Мирошниченко
64'
7БразилияпзFellipe Vieira
77'
19УкраинанпЯрослав Карабин
78'
44УкраиназщВиталий Холод
84'
37УкраинаврАнтон Яшков
17УкраиназщМирослав Сердюк
22УкраиназщБогдан Векляк
91УкраиназщМаксим Мельничук
42УкраиназщЕвгений Пасич
50УкраинапзДмитрий Семёнов
8УкраинапзЕвгений Смирный
14КонгопзFaites Makosso
61'
10УкраинапзРодион Плакса
61'
21УкраинанпАлександр Беляев
77'
24ГананпРэймонд Овусу
77'
19УкраинапзАртур Думанюк
61'
77УкраинанпКонстантин Бычек
61'
9ПанаманпReynaldino Verley
77'
20УкраинанпДенис Свитюха
77'
Запасные
1УкраинаврДенис Марченко
36УкраинаврАнтон Жылкин
59УкраиназщЭрик Калинец
77Испаниянп Joaquinete
9ФранциянпJoseph Sery
58УкраинаVolodymyr Antonyuk
28УкраинаDedov Oleksandr
21ИспанияBruno Iglesias
70УкраиназщДемьян Есин
66УкраинапзКирилл Сигеев
23УкраинапзАлександр Ющенко
71УкраинапзСергей Стень
97УкраинанпАнтон Демченко
1УкраинаKyrylo Lavuta
30УкраинаVladyslav Hromskyi
6УкраинаMykola Vechurko
Главные тренеры
ИспанияФрансиско Фернандес
Голы
Ян Костенко
Роман Вантух
1:0
50'
Ян Костенко
Ксебер Алькаин
2:0
54'
Ян Костенко
Роман Вантух
3:0
73'
Амбросий Чачуа
Ярослав Карабин
4:0
80'
Volodymyr Antonyuk
Денис Мирошниченко
5:0
87'
Наказания
Максим Мельничук
42'
Иван Калеро
48'
Богдан Векляк
56'
Артур Думанюк
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Карпаты - Кудровка, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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