Карпаты - Кудровка 2 ноября обзор матча
Дата публикации: 02-11-2026
Карпаты
5 : 0
Кудровка
События матча Карпаты Львов - Кудровка
42'
Максим Мельничук
48'
Иван Калеро
50'
⚽
Ян Костенко (1 - 0)
54'
⚽
Ян Костенко (2 - 0)
56'
Богдан Векляк
61'
⇄
Константин Бычек / Родион Плакса
61'
⇄
Артур Думанюк / Кая Макоссо
64'
⇄
Денис Мирошниченко / Иван Калеро
73'
⚽
Ян Костенко (3 - 0)
77'
⇄
Денис Свитюха / Александр Беляев
77'
⇄
Рейнальдиньо Верли / Рэймонд Овусу
77'
⇄
Феллипе Виейра Кардозу / Назарий Русин
78'
⇄
Ярослав Карабин / Роман Вантух
80'
⇄
Кирил Сигеев / Евгений Смирный
80'
⚽
Амбросий Чачуа (4 - 0)
84'
⇄
Владимир Антонюк / Амбросий Чачуа
84'
⇄
Виталий Холод / Владислав Бабогло
87'
⚽
Владимир Антонюк (5 - 0)
89'
Артур Думанюк
Составы команд
Карпаты
Львов
Кудровка
|80
|вр
|Роман Мысак
|14
|зщ
|Иван Калеро
64'
|4
|зщ
|Владислав Бабогло
84'
|55
|зщ
|Тимур Стецьков
|73
|зщ
|Ростислав Лях
|17
|зщ
|Роман Вантух
78'
|10
|пз
|Моха Муклисс
|8
|пз
|Амбросий Чачуа
|31
|нп
|Назарий Русин
77'
|70
|нп
|Ксебер Алькаин
|26
|нп
|Ян Костенко
|11
|зщ
|Денис Мирошниченко
64'
|7
|пз
|Fellipe Vieira
77'
|19
|нп
|Ярослав Карабин
78'
|44
|зщ
|Виталий Холод
84'
|37
|вр
|Антон Яшков
|17
|зщ
|Мирослав Сердюк
|22
|зщ
|Богдан Векляк
|91
|зщ
|Максим Мельничук
|42
|зщ
|Евгений Пасич
|50
|пз
|Дмитрий Семёнов
|8
|пз
|Евгений Смирный
|14
|пз
|Faites Makosso
61'
|10
|пз
|Родион Плакса
61'
|21
|нп
|Александр Беляев
77'
|24
|нп
|Рэймонд Овусу
77'
|19
|пз
|Артур Думанюк
61'
|77
|нп
|Константин Бычек
61'
|9
|нп
|Reynaldino Verley
77'
|20
|нп
|Денис Свитюха
77'
Запасные
|1
|вр
|Денис Марченко
|36
|вр
|Антон Жылкин
|59
|зщ
|Эрик Калинец
|77
|нп
|Joaquinete
|9
|нп
|Joseph Sery
|58
|Volodymyr Antonyuk
|28
|Dedov Oleksandr
|21
|Bruno Iglesias
|70
|зщ
|Демьян Есин
|66
|пз
|Кирилл Сигеев
|23
|пз
|Александр Ющенко
|71
|пз
|Сергей Стень
|97
|нп
|Антон Демченко
|1
|Kyrylo Lavuta
|30
|Vladyslav Hromskyi
|6
|Mykola Vechurko
Главные тренеры
|Франсиско Фернандес
Голы
Ян Костенко
Роман Вантух
1:0
50'
Ян Костенко
Ксебер Алькаин
2:0
54'
Ян Костенко
Роман Вантух
3:0
73'
Амбросий Чачуа
Ярослав Карабин
4:0
80'
Volodymyr Antonyuk
Денис Мирошниченко
5:0
87'
Наказания
Максим Мельничук
42'
Иван Калеро
48'
Богдан Векляк
56'
Артур Думанюк
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Карпаты - Кудровка, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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