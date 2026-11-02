Карпаты - Кудровка 2 ноября обзор матча Дата публикации: 02-11-2026 Карпаты 5 : 0 Кудровка События матча Карпаты Львов - Кудровка 42' Максим Мельничук 48' Иван Калеро 50' ⚽ Ян Костенко (1 - 0) 54' ⚽ Ян Костенко (2 - 0) 56' Богдан Векляк 61' ⇄ Константин Бычек / Родион Плакса 61' ⇄ Артур Думанюк / Кая Макоссо 64' ⇄ Денис Мирошниченко / Иван Калеро 73' ⚽ Ян Костенко (3 - 0) 77' ⇄ Денис Свитюха / Александр Беляев 77' ⇄ Рейнальдиньо Верли / Рэймонд Овусу 77' ⇄ Феллипе Виейра Кардозу / Назарий Русин 78' ⇄ Ярослав Карабин / Роман Вантух 80' ⇄ Кирил Сигеев / Евгений Смирный 80' ⚽ Амбросий Чачуа (4 - 0) 84' ⇄ Владимир Антонюк / Амбросий Чачуа 84' ⇄ Виталий Холод / Владислав Бабогло 87' ⚽ Владимир Антонюк (5 - 0) 89' Артур Думанюк Составы команд Карпаты Львов Кудровка 80 вр Роман Мысак 14 зщ Иван Калеро 64' 4 зщ Владислав Бабогло 84' 55 зщ Тимур Стецьков 73 зщ Ростислав Лях 17 зщ Роман Вантух 78' 10 пз Моха Муклисс 8 пз Амбросий Чачуа 31 нп Назарий Русин 77' 70 нп Ксебер Алькаин 26 нп Ян Костенко 11 зщ Денис Мирошниченко 64' 7 пз Fellipe Vieira 77' 19 нп Ярослав Карабин 78' 44 зщ Виталий Холод 84' 37 вр Антон Яшков 17 зщ Мирослав Сердюк 22 зщ Богдан Векляк 91 зщ Максим Мельничук 42 зщ Евгений Пасич 50 пз Дмитрий Семёнов 8 пз Евгений Смирный 14 пз Faites Makosso 61' 10 пз Родион Плакса 61' 21 нп Александр Беляев 77' 24 нп Рэймонд Овусу 77' 19 пз Артур Думанюк 61' 77 нп Константин Бычек 61' 9 нп Reynaldino Verley 77' 20 нп Денис Свитюха 77' Запасные 1 вр Денис Марченко 36 вр Антон Жылкин 59 зщ Эрик Калинец 77 нп Joaquinete 9 нп Joseph Sery 58 Volodymyr Antonyuk 28 Dedov Oleksandr 21 Bruno Iglesias 70 зщ Демьян Есин 66 пз Кирилл Сигеев 23 пз Александр Ющенко 71 пз Сергей Стень 97 нп Антон Демченко 1 Kyrylo Lavuta 30 Vladyslav Hromskyi 6 Mykola Vechurko Главные тренеры Франсиско Фернандес Голы Ян Костенко Роман Вантух 1:0 50' Ян Костенко Ксебер Алькаин 2:0 54' Ян Костенко Роман Вантух 3:0 73' Амбросий Чачуа Ярослав Карабин 4:0 80' Volodymyr Antonyuk Денис Мирошниченко 5:0 87' Наказания Максим Мельничук 42' Иван Калеро 48' Богдан Векляк 56' Артур Думанюк 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Карпаты - Кудровка, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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