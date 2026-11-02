Кривбасс - Динамо Киев (02.11.2026) | Чемпионат Украины 2026/27

В понедельник, 2 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ФК Кривбасс Кривой Рог и Динамо Киев. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 14:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Александр Шандор. Игра прошла на стадионе «Стадион «Горняк»» в городе Кривой Рог.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ФК Кривбасс Кривой Рог (схема 5-4-1): Александр Кемкин, Жуан Машаду, Денис Пидгурский, Владимир Виливальд, Джозеф Эдвард Джонс Кордоба, Тьяго Исабель Насименто Борхес, Бар Лин, Ярослав Шевченко, Рой Нави, Джовани Герберт, Ассане Сек.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Динамо Киев на сегодняшнюю встречу: Георгий Бущан, Александр Тымчик, Томаш Кендзёра, Алиу Тиаре, Владислав Дубинчак, Александр Пихалёнок, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Матвей Пономаренко, Элайджа Олувашола Огундана.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 18-й минуте матча команда Динамо Киев открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Матвей Пономаренко. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 33-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Денис Пидгурский (ФК Кривбасс Кривой Рог).

На 42-й минуте в карточку арбитра попал Владимир Виливальд (ФК Кривбасс Кривой Рог).

На 43-й минуте поединка команда Динамо Киев сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Андрей Ярмоленко. Счет стал 0:2.

На 45+3-й минуте предупреждение получил Владимир Бражко (Динамо Киев).

На 45+3-й минуте в карточку арбитра попал Джовани Герберт (ФК Кривбасс Кривой Рог).

На 45+5-й минуте Андрей Ярмоленко (Динамо Киев) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 45+7-й минуте в карточку арбитра попал Николай Шапаренко (Динамо Киев).

На 45+7-й минуте предупреждение получил Джозеф Эдвард Джонс Кордоба (ФК Кривбасс Кривой Рог).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе ФК Кривбасс Кривой Рог поле покинул Ассане Сек, а вместо него вышел Киприан Качвеле.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Roy Navi на поле появился Дмитрий Годя (ФК Кривбасс Кривой Рог).

На 63-й минуте в составе Динамо Киев поле покинул Элайджа Олувашола Огундана, а вместо него вышел Назар Волошин.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александр Пихалёнок на поле появился Николай Михайленко (Динамо Киев).

На 79-й минуте в составе ФК Кривбасс Кривой Рог поле покинул Джовани Герберт, а вместо него вышел Александр Каменский.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бар Лин на поле появился Яксон Ривас (ФК Кривбасс Кривой Рог).

На 79-й минуте в карточку арбитра попал Матвей Пономаренко (Динамо Киев).

На 81-й минуте в составе Динамо Киев поле покинул Николай Шапаренко, а вместо него вышел Джастин Лонвейк.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матвей Пономаренко на поле появился Пьер Мунгенг (Динамо Киев).

На 85-й минуте в составе ФК Кривбасс Кривой Рог поле покинул Ярослав Шевченко, а вместо него вышел Сантьяго Куиса.

На 86-й минуте предупреждение получил Назар Волошин (Динамо Киев).

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александр Тымчик на поле появился Кристиан Биловар (Динамо Киев).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ФК Кривбасс Кривой Рог и Динамо Киев завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Динамо Киев.

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