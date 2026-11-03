Депортиво - Осасуна 2 ноября обзор матча Дата публикации: 03-11-2026 Депортиво 2 : 1 Осасуна События матча Депортиво Ла-Корунья - Осасуна -5' Кике Барха 32' ⚽ Анте Будимир (0 - 1) 35' Мой Гомес 56' ⇄ Адама Траоре / Джакомо Куальята 63' Алехандро Катена 64' ⚽ Марио Сориано (1 - 1) 69' ⇄ Пьер-Эмерик Обамеянг / Луисми Крус 69' ⇄ Рубен Гарсия / Джонатан Дубасин 69' ⇄ Асьер Осамбела / Рауль Моро 78' ⇄ Иньиго Аргибиде / Хон Монкайола 78' ⇄ Рауль Гарсия де Аро / Анте Будимир 81' Абель Бретонес 87' ⚽ Бил Нсонго (2 - 1) 89' ⇄ Кике Барха / Валентен Розье 90' ⇄ Химо Наварро / Давид Мелья 90' ⇄ Рики Родригес / Марио Сориано Составы команд Депортиво Ла-Корунья Осасуна Памплона 13 вр Лео Роман 20 зщ Хосе Хименес 15 зщ Мигель Лоурейро 2 зщ Адрия Альтимира 12 пз Джакомо Квальята 56' 21 пз Марио Сориано 90' 16 пз Лоренцо Аматуччи 19 пз Луисми Крус 69' 32 нп Бил Нсонго 10 нп Еремай Эрнандес 11 нп Давид Мелья 90' 24 нп Адама Траоре 56' 7 нп Пьер-Эмерик Обамеянг 69' 23 зщ Химо 90' 14 пз Рикардо Родригес 90' 1 вр Серхио Эррера 19 зщ Валентин Розье 89' 24 зщ Алехандро Катена 22 зщ Флавьен Бойомо 23 зщ Абель Бретонес 7 пз Хон Монкайола 78' 16 пз Мой Гомес 8 пз Икер Муньос 17 нп Анте Будимир 78' 21 нп Хонатан Дубасин 69' 18 нп Рауль Моро 69' 14 пз Рубен Гарсия 69' 29 пз Асьер Осамбела 69' 27 зщ Иньиго Аргибиде 78' 9 нп Рауль Гарсия 78' 11 нп Энрике Барха 89' Запасные 25 вр Альваро Фернандес 3 зщ Арно Комас 4 зщ Лукас Нуби 17 зщ Анхелиньо 8 пз Диего Вильярес 18 пз Йонатан Асп Йенсен 37 пз Ноэ Каррильо 33 нп Кевин Санчес 13 вр Айтор Фернандес 31 вр Рафаэль Фернандес 15 зщ Диего Рико 48 зщ Rockson Yeboah 6 пз Лукас Торро 26 пз Мауро Эчегоен 35 пз Unai Santos Главные тренеры Антонио Идальго Морилья Хагоба Аррасате Голы Анте Будимир Мой Гомес 0:1 32' Марио Сориано Луисми Крус 1:1 64' Бил Нсонго 2:1 87' Наказания Мой Гомес 35' Алехандро Катена 63' Абель Бретонес 81' Энрике Барха 84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Депортиво - Осасуна, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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