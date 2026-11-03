Депортиво - Осасуна 2 ноября обзор матча
Дата публикации: 03-11-2026
Депортиво
2 : 1
Осасуна
События матча Депортиво Ла-Корунья - Осасуна
-5'
Кике Барха
32'
⚽
Анте Будимир (0 - 1)
35'
Мой Гомес
56'
⇄
Адама Траоре / Джакомо Куальята
63'
Алехандро Катена
64'
⚽
Марио Сориано (1 - 1)
69'
⇄
Пьер-Эмерик Обамеянг / Луисми Крус
69'
⇄
Рубен Гарсия / Джонатан Дубасин
69'
⇄
Асьер Осамбела / Рауль Моро
78'
⇄
Иньиго Аргибиде / Хон Монкайола
78'
⇄
Рауль Гарсия де Аро / Анте Будимир
81'
Абель Бретонес
87'
⚽
Бил Нсонго (2 - 1)
89'
⇄
Кике Барха / Валентен Розье
90'
⇄
Химо Наварро / Давид Мелья
90'
⇄
Рики Родригес / Марио Сориано
Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Лео Роман
|20
|зщ
|Хосе Хименес
|15
|зщ
|Мигель Лоурейро
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|12
|пз
|Джакомо Квальята
56'
|21
|пз
|Марио Сориано
90'
|16
|пз
|Лоренцо Аматуччи
|19
|пз
|Луисми Крус
69'
|32
|нп
|Бил Нсонго
|10
|нп
|Еремай Эрнандес
|11
|нп
|Давид Мелья
90'
|24
|нп
|Адама Траоре
56'
|7
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
69'
|23
|зщ
|Химо
90'
|14
|пз
|Рикардо Родригес
90'
|1
|вр
|Серхио Эррера
|19
|зщ
|Валентин Розье
89'
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|23
|зщ
|Абель Бретонес
|7
|пз
|Хон Монкайола
78'
|16
|пз
|Мой Гомес
|8
|пз
|Икер Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
78'
|21
|нп
|Хонатан Дубасин
69'
|18
|нп
|Рауль Моро
69'
|14
|пз
|Рубен Гарсия
69'
|29
|пз
|Асьер Осамбела
69'
|27
|зщ
|Иньиго Аргибиде
78'
|9
|нп
|Рауль Гарсия
78'
|11
|нп
|Энрике Барха
89'
Запасные
|25
|вр
|Альваро Фернандес
|3
|зщ
|Арно Комас
|4
|зщ
|Лукас Нуби
|17
|зщ
|Анхелиньо
|8
|пз
|Диего Вильярес
|18
|пз
|Йонатан Асп Йенсен
|37
|пз
|Ноэ Каррильо
|33
|нп
|Кевин Санчес
|13
|вр
|Айтор Фернандес
|31
|вр
|Рафаэль Фернандес
|15
|зщ
|Диего Рико
|48
|зщ
|Rockson Yeboah
|6
|пз
|Лукас Торро
|26
|пз
|Мауро Эчегоен
|35
|пз
|Unai Santos
Главные тренеры
|Антонио Идальго Морилья
|Хагоба Аррасате
Голы
Анте Будимир
Мой Гомес
0:1
32'
Марио Сориано
Луисми Крус
1:1
64'
Бил Нсонго
2:1
87'
Наказания
Мой Гомес
35'
Алехандро Катена
63'
Абель Бретонес
81'
Энрике Барха
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Депортиво - Осасуна, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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