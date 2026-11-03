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Депортиво - Осасуна 2 ноября обзор матча

Дата публикации: 03-11-2026
Депортиво
Депортиво
2 : 1
Осасуна
Осасуна
События матча Депортиво Ла-Корунья - Осасуна
-5'
Кике Барха
32'
Анте Будимир (0 - 1)
35'
Мой Гомес
56'
Адама Траоре / Джакомо Куальята
63'
Алехандро Катена
64'
Марио Сориано (1 - 1)
69'
Пьер-Эмерик Обамеянг / Луисми Крус
69'
Рубен Гарсия / Джонатан Дубасин
69'
Асьер Осамбела / Рауль Моро
78'
Иньиго Аргибиде / Хон Монкайола
78'
Рауль Гарсия де Аро / Анте Будимир
81'
Абель Бретонес
87'
Бил Нсонго (2 - 1)
89'
Кике Барха / Валентен Розье
90'
Химо Наварро / Давид Мелья
90'
Рики Родригес / Марио Сориано
Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Осасуна
Памплона
13ИспанияврЛео Роман
20УругвайзщХосе Хименес
15ИспаниязщМигель Лоурейро
2ИспаниязщАдрия Альтимира
12ИталияпзДжакомо Квальята
56'
21ИспанияпзМарио Сориано
90'
16ИталияпзЛоренцо Аматуччи
19ИспанияпзЛуисми Крус
69'
32КамеруннпБил Нсонго
10ИспаниянпЕремай Эрнандес
11ИспаниянпДавид Мелья
90'
24ИспаниянпАдама Траоре
56'
7ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
69'
23Испаниязщ Химо
90'
14ИспанияпзРикардо Родригес
90'
1ИспанияврСерхио Эррера
19ФранциязщВалентин Розье
89'
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
23ИспаниязщАбель Бретонес
7ИспанияпзХон Монкайола
78'
16ИспанияпзМой Гомес
8ИспанияпзИкер Муньос
17ХорватиянпАнте Будимир
78'
21ИспаниянпХонатан Дубасин
69'
18ИспаниянпРауль Моро
69'
14ИспанияпзРубен Гарсия
69'
29ИспанияпзАсьер Осамбела
69'
27ИспаниязщИньиго Аргибиде
78'
9ИспаниянпРауль Гарсия
78'
11ИспаниянпЭнрике Барха
89'
Запасные
25ИспанияврАльваро Фернандес
3ИспаниязщАрно Комас
4БельгиязщЛукас Нуби
17Испаниязщ Анхелиньо
8ИспанияпзДиего Вильярес
18ДанияпзЙонатан Асп Йенсен
37ИспанияпзНоэ Каррильо
33ИспаниянпКевин Санчес
13ИспанияврАйтор Фернандес
31ИспанияврРафаэль Фернандес
15ИспаниязщДиего Рико
48ГаназщRockson Yeboah
6ИспанияпзЛукас Торро
26ИспанияпзМауро Эчегоен
35ИспанияпзUnai Santos
Главные тренеры
ИспанияАнтонио Идальго Морилья
ИспанияХагоба Аррасате
Голы
Анте Будимир
Мой Гомес
0:1
32'
Марио Сориано
Луисми Крус
1:1
64'
Бил Нсонго
2:1
87'
Наказания
Мой Гомес
35'
Алехандро Катена
63'
Абель Бретонес
81'
Энрике Барха
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Депортиво - Осасуна, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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