Крылья Советов - Зенит 2 ноября обзор матча
Дата публикации: 02-11-2026
Крылья Советов
0 : 3
Зенит
События матча Крылья Советов Самара - Зенит (Санкт-Петербург)
-5'
Sergei Bulatov
21'
✕
Александр СоболевПенальти не забит
26'
⚽
Александр Соболев (0 - 1)Пенальти
37'
Никита Салтыков
54'
Сергей Божин
58'
Вильмар Барриос
63'
⇄
Педро / Джон Джон
64'
⇄
Михайло Баняц / Максим Витюгов
64'
⇄
Владислав Шитов / Николай Рассказов
65'
Дани Фернандес
67'
⚽
Александр Соболев (0 - 2)
71'
Юрий Горшков
73'
⚽
Артём Карпукас (0 - 3)
74'
⇄
Нуралы Алип / Вильмар Барриос
74'
⇄
Роман Вега / Густаво Мантуан
78'
⇄
Ислам Чесноков / Амар Рахманович
79'
⇄
Кирилл Столбов / Фернандо Костанца
79'
⇄
Фелипе Аугусто / Луис Энрике
79'
⇄
Даниил Кондаков / Александр Соболев
81'
Роман Вега
83'
⇄
Ильзат Ахметов / Никита Салтыков
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Зенит
Санкт-Петербург
|80
|вр
|Никита Кокарев
|2
|зщ
|Кирилл Печенин
|4
|зщ
|Юрий Горшков
|15
|зщ
|Николай Рассказов
64'
|23
|зщ
|Никита Чернов
|47
|зщ
|Сергей Божин
|72
|зщ
|Дани Фернандес
|8
|пз
|Максим Витюгов
64'
|11
|пз
|Амар Рахманович
78'
|22
|пз
|Фернандо Костанца
79'
|14
|нп
|Никита Салтыков
83'
|7
|пз
|Михайло Баньяц
64'
|73
|нп
|Владислав Шитов
64'
|17
|пз
|Ислам Чесноков
78'
|20
|пз
|Кирилл Столбов
79'
|97
|пз
|Ильзат Ахметов
83'
|57
|вр
|Богдан Москвичёв
|3
|зщ
|Дуглас Сантос
|25
|зщ
|Кевин Андраде
|33
|зщ
|Нино
|31
|зщ
|Густаво Мантуан
74'
|5
|пз
|Вильмар Барриос
74'
|14
|пз
|Джон Джон
63'
|93
|пз
|Артём Карпукас
|11
|нп
|Луис Энрике
79'
|7
|нп
|Александр Соболев
79'
|10
|нп
|Максим Глушенков
|20
|нп
|Педро
63'
|28
|зщ
|Нуралы Алип
74'
|66
|зщ
|Роман Вега
74'
|61
|пз
|Даниил Кондаков
79'
|9
|нп
|Фелипе Аугусто
79'
Запасные
|39
|вр
|Евгений Фролов
|3
|зщ
|Томас Гальдамес
|5
|зщ
|Доминик Ороз
|18
|зщ
|Иван Лепский
|77
|нп
|Денис Макаров
|78
|нп
|Денис Маликов
|67
|нп
|Казбек Мукаилов
|16
|вр
|Денис Адамов
|96
|вр
|Максим Зайцев
|15
|зщ
|Вячеслав Караваев
|78
|зщ
|Игорь Дивеев
|8
|пз
|Вендел
|38
|пз
|Амир Мусаев
|51
|нп
|Вадим Шилов
Главные тренеры
|Сергей Александрович Булатов
|Сергей Богданович Семак
Голы
Александр Соболев
0:1
26'
Александр Соболев
Максим Глушенков
0:2
67'
Артём Карпукас
Максим Глушенков
0:3
73'
Наказания
Никита Салтыков
37'
Сергей Божин
54'
Вильмар Барриос
58'
Дани Фернандес
65'
Юрий Горшков
71'
Роман Вега
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Крылья Советов - Зенит, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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