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Крылья Советов - Зенит 2 ноября обзор матча

Дата публикации: 02-11-2026
Крылья Советов
Крылья Советов
0 : 3
Зенит
Зенит
События матча Крылья Советов Самара - Зенит (Санкт-Петербург)
-5'
Sergei Bulatov
21'
Александр СоболевПенальти не забит
26'
Александр Соболев (0 - 1)Пенальти
37'
Никита Салтыков
54'
Сергей Божин
58'
Вильмар Барриос
63'
Педро / Джон Джон
64'
Михайло Баняц / Максим Витюгов
64'
Владислав Шитов / Николай Рассказов
65'
Дани Фернандес
67'
Александр Соболев (0 - 2)
71'
Юрий Горшков
73'
Артём Карпукас (0 - 3)
74'
Нуралы Алип / Вильмар Барриос
74'
Роман Вега / Густаво Мантуан
78'
Ислам Чесноков / Амар Рахманович
79'
Кирилл Столбов / Фернандо Костанца
79'
Фелипе Аугусто / Луис Энрике
79'
Даниил Кондаков / Александр Соболев
81'
Роман Вега
83'
Ильзат Ахметов / Никита Салтыков
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Зенит
Санкт-Петербург
80РоссияврНикита Кокарев
2БеларусьзщКирилл Печенин
4РоссиязщЮрий Горшков
15РоссиязщНиколай Рассказов
64'
23РоссиязщНикита Чернов
47РоссиязщСергей Божин
72ИспаниязщДани Фернандес
8РоссияпзМаксим Витюгов
64'
11Босния и ГерцеговинапзАмар Рахманович
78'
22БразилияпзФернандо Костанца
79'
14РоссиянпНикита Салтыков
83'
7СербияпзМихайло Баньяц
64'
73РоссиянпВладислав Шитов
64'
17КазахстанпзИслам Чесноков
78'
20РоссияпзКирилл Столбов
79'
97РоссияпзИльзат Ахметов
83'
57РоссияврБогдан Москвичёв
3БразилиязщДуглас Сантос
25КолумбиязщКевин Андраде
33Бразилиязщ Нино
31БразилиязщГуставо Мантуан
74'
5КолумбияпзВильмар Барриос
74'
14БразилияпзДжон Джон
63'
93РоссияпзАртём Карпукас
11БразилиянпЛуис Энрике
79'
7РоссиянпАлександр Соболев
79'
10РоссиянпМаксим Глушенков
20Бразилиянп Педро
63'
28КазахстанзщНуралы Алип
74'
66АргентиназщРоман Вега
74'
61РоссияпзДаниил Кондаков
79'
9БразилиянпФелипе Аугусто
79'
Запасные
39РоссияврЕвгений Фролов
3ЧилизщТомас Гальдамес
5ХорватиязщДоминик Ороз
18РоссиязщИван Лепский
77РоссиянпДенис Макаров
78РоссиянпДенис Маликов
67РоссиянпКазбек Мукаилов
16РоссияврДенис Адамов
96РоссияврМаксим Зайцев
15РоссиязщВячеслав Караваев
78РоссиязщИгорь Дивеев
8Бразилияпз Вендел
38РоссияпзАмир Мусаев
51РоссиянпВадим Шилов
Главные тренеры
РоссияСергей Александрович Булатов
РоссияСергей Богданович Семак
Голы
Александр Соболев
0:1
26'
Александр Соболев
Максим Глушенков
0:2
67'
Артём Карпукас
Максим Глушенков
0:3
73'
Наказания
Никита Салтыков
37'
Сергей Божин
54'
Вильмар Барриос
58'
Дани Фернандес
65'
Юрий Горшков
71'
Роман Вега
81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Крылья Советов - Зенит, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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