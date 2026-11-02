Крылья Советов - Зенит 2 ноября обзор матча Дата публикации: 02-11-2026 Крылья Советов 0 : 3 Зенит События матча Крылья Советов Самара - Зенит (Санкт-Петербург) -5' Sergei Bulatov 21' ✕ Александр Соболев Пенальти не забит 26' ⚽ Александр Соболев (0 - 1) Пенальти 37' Никита Салтыков 54' Сергей Божин 58' Вильмар Барриос 63' ⇄ Педро / Джон Джон 64' ⇄ Михайло Баняц / Максим Витюгов 64' ⇄ Владислав Шитов / Николай Рассказов 65' Дани Фернандес 67' ⚽ Александр Соболев (0 - 2) 71' Юрий Горшков 73' ⚽ Артём Карпукас (0 - 3) 74' ⇄ Нуралы Алип / Вильмар Барриос 74' ⇄ Роман Вега / Густаво Мантуан 78' ⇄ Ислам Чесноков / Амар Рахманович 79' ⇄ Кирилл Столбов / Фернандо Костанца 79' ⇄ Фелипе Аугусто / Луис Энрике 79' ⇄ Даниил Кондаков / Александр Соболев 81' Роман Вега 83' ⇄ Ильзат Ахметов / Никита Салтыков Составы команд Крылья Советов Самара Зенит Санкт-Петербург 80 вр Никита Кокарев 2 зщ Кирилл Печенин 4 зщ Юрий Горшков 15 зщ Николай Рассказов 64' 23 зщ Никита Чернов 47 зщ Сергей Божин 72 зщ Дани Фернандес 8 пз Максим Витюгов 64' 11 пз Амар Рахманович 78' 22 пз Фернандо Костанца 79' 14 нп Никита Салтыков 83' 7 пз Михайло Баньяц 64' 73 нп Владислав Шитов 64' 17 пз Ислам Чесноков 78' 20 пз Кирилл Столбов 79' 97 пз Ильзат Ахметов 83' 57 вр Богдан Москвичёв 3 зщ Дуглас Сантос 25 зщ Кевин Андраде 33 зщ Нино 31 зщ Густаво Мантуан 74' 5 пз Вильмар Барриос 74' 14 пз Джон Джон 63' 93 пз Артём Карпукас 11 нп Луис Энрике 79' 7 нп Александр Соболев 79' 10 нп Максим Глушенков 20 нп Педро 63' 28 зщ Нуралы Алип 74' 66 зщ Роман Вега 74' 61 пз Даниил Кондаков 79' 9 нп Фелипе Аугусто 79' Запасные 39 вр Евгений Фролов 3 зщ Томас Гальдамес 5 зщ Доминик Ороз 18 зщ Иван Лепский 77 нп Денис Макаров 78 нп Денис Маликов 67 нп Казбек Мукаилов 16 вр Денис Адамов 96 вр Максим Зайцев 15 зщ Вячеслав Караваев 78 зщ Игорь Дивеев 8 пз Вендел 38 пз Амир Мусаев 51 нп Вадим Шилов Главные тренеры Сергей Александрович Булатов Сергей Богданович Семак Голы Александр Соболев 0:1 26' Александр Соболев Максим Глушенков 0:2 67' Артём Карпукас Максим Глушенков 0:3 73' Наказания Никита Салтыков 37' Сергей Божин 54' Вильмар Барриос 58' Дани Фернандес 65' Юрий Горшков 71' Роман Вега 81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Крылья Советов - Зенит, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Карпаты - Кудровка 2 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...

Заря - Эпицентр 2 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...

Кривбасс - Динамо Киев 2 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...

Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 02 Ноября обзор матча

Футбол | МЛС 2026 | Видео... Футбол | МЛС 2026 | Видео...