Манчестер Юнайтед - Рома 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Рома
Рим, Италия
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|2
|зщ
|Диогу Дало
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|17
|пз
|Андрей Сантос
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|пз
|Матеус Кунья
|37
|пз
|Кобби Майну
|16
|пз
|Амад Диалло
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|20
|пз
|Науэль Молина
|15
|пз
|Мартен де Рон
|43
|пз
|Уэсли Франса
|86
|пз
|Родригу Мора
|18
|пз
|Матиас Соуле
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|14
|нп
|Дониэлл Мален
Главные тренеры
|Майкл Кэррик
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|06.05.2021
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 2
|29.04.2021
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|6 : 2
|27.07.2014
|Международный кубок чемпионов - 2014
|Группа A. 1-й тур
|3 : 2
|09.04.2008
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|01.04.2008
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 2
|12.12.2007
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|1 : 1
|02.10.2007
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|1 : 0
|10.04.2007
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|7 : 1
|04.04.2007
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Штутгарт
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Комо
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бавария
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|4
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Вильярреал
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Интер М
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ЛАСК
|3
|3
|25
|Сабах
|3
|3
|26
|Фейеноорд
|3
|3
|27
|Ланс
|3
|3
|28
|Будё-Глимт
|3
|3
|29
|АЕК Афины
|3
|3
|30
|РБ Лейпциг
|3
|3
|31
|Фенербахче
|3
|2
|32
|Славия П
|3
|1
|33
|Викинг
|3
|1
|34
|Порту
|3
|0
|35
|Лилль
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0
Кто победит?
11 голосов болельщиков