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Манчестер Юнайтед - Рома 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Манчестер Юнайтед
Рома

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Рома
Рим, Италия
1 Бельгия вр Сенне Ламменс
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
5 Англия зщ Гарри Магуайр
2 Португалия зщ Диогу Дало
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
18 Бельгия пз Юри Тилеманс
17 Бразилия пз Андрей Сантос
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Бразилия пз Матеус Кунья
37 Англия пз Кобби Майну
16 Кот-д&#039;Ивуар пз Амад Диалло
95 Италия вр Пьерлуиджи Голлини
22 Испания зщ Марио Эрмосо
23 Италия зщ Джанлука Манчини
5 Кот-д&#039;Ивуар зщ Эван Н'Дика
20 Аргентина пз Науэль Молина
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
43 Бразилия пз Уэсли Франса
86 Португалия пз Родригу Мора
18 Аргентина пз Матиас Соуле
4 Италия пз Бриан Кристанте
14 Нидерланды нп Дониэлл Мален
Главные тренеры
Англия Майкл Кэррик
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
06.05.2021 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Рома3 : 2Манчестер Юнайтед
29.04.2021 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Манчестер Юнайтед6 : 2Рома
27.07.2014 Международный кубок чемпионов - 2014 Группа A. 1-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Рома
09.04.2008 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед1 : 0Рома
01.04.2008 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Рома0 : 2Манчестер Юнайтед
12.12.2007 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур Рома1 : 1Манчестер Юнайтед
02.10.2007 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Рома
10.04.2007 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед7 : 1Рома
04.04.2007 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Рома2 : 1Манчестер Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
11 голосов болельщиков
Манчестер Юнайтед
45%
Ничья
9%
Рома
45%

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