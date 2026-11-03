Манчестер Юнайтед - Рома 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212 03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Манчестер Юнайтед Манчестер, Англия Рома Рим, Италия 1 вр Сенне Ламменс 3 зщ Нуссайр Мазрауи 5 зщ Гарри Магуайр 2 зщ Диогу Дало 6 зщ Лисандро Мартинес 18 пз Юри Тилеманс 17 пз Андрей Сантос 8 пз Бруну Фернандеш 10 пз Матеус Кунья 37 пз Кобби Майну 16 пз Амад Диалло 95 вр Пьерлуиджи Голлини 22 зщ Марио Эрмосо 23 зщ Джанлука Манчини 5 зщ Эван Н'Дика 20 пз Науэль Молина 15 пз Мартен де Рон 43 пз Уэсли Франса 86 пз Родригу Мора 18 пз Матиас Соуле 4 пз Бриан Кристанте 14 нп Дониэлл Мален Главные тренеры Майкл Кэррик Джан Пьеро Гасперини История личных встреч 06.05.2021 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч 3 : 2 29.04.2021 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч 6 : 2 27.07.2014 Международный кубок чемпионов - 2014 Группа A. 1-й тур 3 : 2 09.04.2008 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 1 : 0 01.04.2008 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 0 : 2 12.12.2007 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур 1 : 1 02.10.2007 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур 1 : 0 10.04.2007 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 7 : 1 04.04.2007 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 2 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0