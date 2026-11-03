Вильярреал - ПСЖ 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500 03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Вильярреал Вильярреал, Испания ПСЖ Париж, Франция 25 вр Петер Гулачи 15 зщ Сантьяго Моуриньо 6 зщ Пау Наварро 12 зщ Ренату Вейга 23 зщ Серхи Кардона 18 пз Пап Гейе 14 пз Сантьяго Комесанья 17 пз Тейджон Бьюкенен 10 пз Альберто Молейро 9 нп Жорж Микаутадзе 21 нп Тани Олувасейи 39 вр Матвей Сафонов 2 зщ Ашраф Хакими 51 зщ Вильям Пачо 21 зщ Лукас Эрнандес 6 зщ Илья Забарный 87 пз Жоау Невеш 17 пз Витинья 8 пз Фабиан Руис 14 нп Дезире Дуэ 9 нп Ферран Торрес 22 нп Мика Годтс Главные тренеры Иньиго Перес Луис Энрике История личных встреч 30.10.2026 Испания — Ла Лига 11-й тур 0 : 1 24.10.2026 Испания — Ла Лига 10-й тур 1 : 2 20.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 4 : 3 17.10.2026 Испания — Ла Лига 9-й тур 0 : 0 13.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 3 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0