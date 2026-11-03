Вильярреал - ПСЖ 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
ПСЖ
Париж, Франция
|25
|вр
|Петер Гулачи
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|6
|зщ
|Пау Наварро
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|18
|пз
|Пап Гейе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|17
|пз
|Тейджон Бьюкенен
|10
|пз
|Альберто Молейро
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|21
|нп
|Тани Олувасейи
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|6
|зщ
|Илья Забарный
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|9
|нп
|Ферран Торрес
|22
|нп
|Мика Годтс
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Луис Энрике
История личных встреч
|30.10.2026
|Испания — Ла Лига
|11-й тур
|0 : 1
|24.10.2026
|Испания — Ла Лига
|10-й тур
|1 : 2
|20.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 3
|17.10.2026
|Испания — Ла Лига
|9-й тур
|0 : 0
|13.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Штутгарт
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Комо
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бавария
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|4
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Вильярреал
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Интер М
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ЛАСК
|3
|3
|25
|Сабах
|3
|3
|26
|Фейеноорд
|3
|3
|27
|Ланс
|3
|3
|28
|Будё-Глимт
|3
|3
|29
|АЕК Афины
|3
|3
|30
|РБ Лейпциг
|3
|3
|31
|Фенербахче
|3
|2
|32
|Славия П
|3
|1
|33
|Викинг
|3
|1
|34
|Порту
|3
|0
|35
|Лилль
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0
Кто победит?
9 голосов болельщиков