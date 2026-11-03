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Вильярреал - ПСЖ 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
03 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Вильярреал
ПСЖ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
ПСЖ
Париж, Франция
25 Венгрия вр Петер Гулачи
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
6 Испания зщ Пау Наварро
12 Португалия зщ Ренату Вейга
23 Испания зщ Серхи Кардона
18 Сенегал пз Пап Гейе
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
17 Канада пз Тейджон Бьюкенен
10 Испания пз Альберто Молейро
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
21 Канада нп Тани Олувасейи
39 Россия вр Матвей Сафонов
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
6 Украина зщ Илья Забарный
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
14 Франция нп Дезире Дуэ
9 Испания нп Ферран Торрес
22 Бельгия нп Мика Годтс
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
Испания Луис Энрике
История личных встреч
30.10.2026 Испания — Ла Лига 11-й тур Вильярреал0 : 1
24.10.2026 Испания — Ла Лига 10-й тур 1 : 2Вильярреал
20.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 4 : 3Вильярреал
17.10.2026 Испания — Ла Лига 9-й тур Вильярреал0 : 0
13.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Вильярреал3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
9 голосов болельщиков
Вильярреал
11%
Ничья
11%
ПСЖ
78%

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