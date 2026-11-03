Шахтёр - Спортинг 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841 03 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





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Составы команд Шахтёр Украина Спортинг Лиссабон, Португалия 31 вр Дмитрий Ризнык 17 зщ Винисиус Аугусто 5 зщ Валерий Бондарь 22 зщ Николай Матвиенко 13 зщ Педро Энрике Азеведо Перейра 30 пз Алисон 27 пз Олег Очеретько 77 пз Глейкер Мендоса 6 пз Марлон Гомес 29 пз Егор Назарина 9 нп Кауан Элиас 30 вр Кайке 22 зщ Иван Фреснеда 72 зщ Эдуарду Куарежма 25 зщ Гонсалу Инасиу 20 зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес 77 пз Исса Думбия 5 пз Серхи Альтмира 10 пз Джени Катамо 8 пз Жоау Симойнш 97 нп Луис Суарес 19 нп Нестори Иранкунда Главные тренеры Арда Туран Руй Боржеш История личных встреч 04.11.2008 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур 1 : 0 22.10.2008 Лига чемпионов Группа C. 3-й тур 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0