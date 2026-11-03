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Шахтёр - Спортинг 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
03 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Шахтёр
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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на матч
Составы команд
Шахтёр
Украина
Спортинг
Лиссабон, Португалия
31 Украина вр Дмитрий Ризнык
17 Бразилия зщ Винисиус Аугусто
5 Украина зщ Валерий Бондарь
22 Украина зщ Николай Матвиенко
13 Бразилия зщ Педро Энрике Азеведо Перейра
30 Бразилия пз Алисон
27 Украина пз Олег Очеретько
77 Венесуэла пз Глейкер Мендоса
6 Бразилия пз Марлон Гомес
29 Украина пз Егор Назарина
9 Бразилия нп Кауан Элиас
30 Бразилия вр Кайке
22 Испания зщ Иван Фреснеда
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
77 Италия пз Исса Думбия
5 Испания пз Серхи Альтмира
10 Мозамбик пз Джени Катамо
8 Португалия пз Жоау Симойнш
97 Колумбия нп Луис Суарес
19 Австралия нп Нестори Иранкунда
Главные тренеры
Турция Арда Туран
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
04.11.2008 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур Спортинг1 : 0Шахтёр
22.10.2008 Лига чемпионов Группа C. 3-й тур Шахтёр0 : 1Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
7 голосов болельщиков
Шахтёр
57%
Ничья
14%
Спортинг
29%

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