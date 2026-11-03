Шахтёр - Спортинг 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
03 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Шахтёр
Украина
Спортинг
Лиссабон, Португалия
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|17
|зщ
|Винисиус Аугусто
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|30
|пз
|Алисон
|27
|пз
|Олег Очеретько
|77
|пз
|Глейкер Мендоса
|6
|пз
|Марлон Гомес
|29
|пз
|Егор Назарина
|9
|нп
|Кауан Элиас
|30
|вр
|Кайке
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|77
|пз
|Исса Думбия
|5
|пз
|Серхи Альтмира
|10
|пз
|Джени Катамо
|8
|пз
|Жоау Симойнш
|97
|нп
|Луис Суарес
|19
|нп
|Нестори Иранкунда
Главные тренеры
|Арда Туран
|Руй Боржеш
История личных встреч
|04.11.2008
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 0
|22.10.2008
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Штутгарт
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Комо
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бавария
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|4
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Вильярреал
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Интер М
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ЛАСК
|3
|3
|25
|Сабах
|3
|3
|26
|Фейеноорд
|3
|3
|27
|Ланс
|3
|3
|28
|Будё-Глимт
|3
|3
|29
|АЕК Афины
|3
|3
|30
|РБ Лейпциг
|3
|3
|31
|Фенербахче
|3
|2
|32
|Славия П
|3
|1
|33
|Викинг
|3
|1
|34
|Порту
|3
|0
|35
|Лилль
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0
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