Заря - Эпицентр 2 ноября обзор матча Дата публикации: 02-11-2026 Заря 1 : 0 Эпицентр События матча Заря Луганск - ФК Эпицентр Дунаевцы 26' Игорь Кирюханцев 55' ⚽ Саллиу Ба (1 - 0) Пенальти 60' Артем Козак 63' ⇄ Кирилл Ковалец / Даниил Ващенко 63' ⇄ Вадим Сидун / Артем Козак 70' ⇄ Артем Слесарь / Домагой Елавич 70' ⇄ Яков Башич / Кирилл Дрышлюк 85' ⇄ Хон Себерио Мутуберрия / Игорь Кирюханцев 85' ⇄ Виталий Горин / Николай Миронюк 87' ⇄ Василий Кравец / Иван Нестеренко 87' ⇄ Деян Попара / Саллиу Ба 87' ⇄ Андрия Янич / Горбач Игорь Владимирович Составы команд Заря Эпицентр Дунаевцы 1 вр Александр Сапутин 44 зщ Игорь Пердута 55 зщ Жордан 77 пз Богдан Кушниренко 39 пз Артём Мачелюк 88 пз Sallieu Bah 87' 8 пз Кирилл Дришлюк 69' 18 пз Максим Бойко 30 пз Иван Нестеренко 87' 27 нп Domagoj Jelavic 69' 11 нп Игорь Горбач 87' 21 зщ Яков Башич 69' 9 нп Артём Слесарь 69' 3 зщ Василий Кравец 87' 5 зщ Андрия Яньич 87' 6 пз Деян Попара 87' 71 вр Nikita Fedotov 4 зщ Vladyslav Moroz 69' 13 зщ Serjan Repaj 77 зщ Nil Coch 70 зщ Игорь Кирюханцев 85' 97 пз Александр Климец 27 пз Даниил Ващенко 63' 28 пз Andriy Lipovuz 8 пз Mykola Myronyuk 85' 59 нп Артём Козак 63' 15 нп Maksym Yevpak 6 пз Кирилл Ковалец 63' 20 нп Vadym Sydun 63' 17 пз Ivan Bendera 69' 25 зщ Vitaliy Gorin 85' 10 зщ Хон Себерио 85' Запасные 25 вр Владислав Рыбак 23 вр Илья Караващенко 4 зщ Габриэль Эскинья 80 пз Владлен Юрченко 14 пз Антон Глущенко 7 нп Жерсон Родригеш 40 Italo 3 зщ Stepan Grygorashchuk 14 пз Рауль Таварес 22 Aseniy Vavshko 11 Andrii Boiko Главные тренеры Виктор Анатольевич Скрипник Голы Sallieu Bah 1:0 53' Наказания Игорь Кирюханцев 26' Артём Козак 60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Заря - Эпицентр, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Кривбасс - Динамо Киев 2 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...

Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 02 Ноября обзор матча

Футбол | МЛС 2026 | Видео... Футбол | МЛС 2026 | Видео...

Атлетик - Реал Сосьедад 1 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...

Марсель - Тулуза 1 ноября обзор матча

Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...