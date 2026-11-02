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Заря - Эпицентр 2 ноября обзор матча

Дата публикации: 02-11-2026
Заря
Заря
1 : 0
Эпицентр
Эпицентр
События матча Заря Луганск - ФК Эпицентр Дунаевцы
26'
Игорь Кирюханцев
55'
Саллиу Ба (1 - 0)Пенальти
60'
Артем Козак
63'
Кирилл Ковалец / Даниил Ващенко
63'
Вадим Сидун / Артем Козак
70'
Артем Слесарь / Домагой Елавич
70'
Яков Башич / Кирилл Дрышлюк
85'
Хон Себерио Мутуберрия / Игорь Кирюханцев
85'
Виталий Горин / Николай Миронюк
87'
Василий Кравец / Иван Нестеренко
87'
Деян Попара / Саллиу Ба
87'
Андрия Янич / Горбач Игорь Владимирович
Составы команд
Заря
Эпицентр
Дунаевцы
1 Украина вр Александр Сапутин
44 Украина зщ Игорь Пердута
55 Бразилия зщ Жордан
77 Украина пз Богдан Кушниренко
39 Украина пз Артём Мачелюк
88 Сьерра-Леоне пз Sallieu Bah
87'
8 Украина пз Кирилл Дришлюк
69'
18 Украина пз Максим Бойко
30 Украина пз Иван Нестеренко
87'
27 Хорватия нп Domagoj Jelavic
69'
11 Украина нп Игорь Горбач
87'
21 Хорватия зщ Яков Башич
69'
9 Украина нп Артём Слесарь
69'
3 Украина зщ Василий Кравец
87'
5 Босния и Герцеговина зщ Андрия Яньич
87'
6 Босния и Герцеговина пз Деян Попара
87'
71 Украина вр Nikita Fedotov
4 Украина зщ Vladyslav Moroz
69'
13 Албания зщ Serjan Repaj
77 Испания зщ Nil Coch
70 Украина зщ Игорь Кирюханцев
85'
97 Украина пз Александр Климец
27 Украина пз Даниил Ващенко
63'
28 Украина пз Andriy Lipovuz
8 Украина пз Mykola Myronyuk
85'
59 Украина нп Артём Козак
63'
15 Украина нп Maksym Yevpak
6 Украина пз Кирилл Ковалец
63'
20 Украина нп Vadym Sydun
63'
17 Украина пз Ivan Bendera
69'
25 Украина зщ Vitaliy Gorin
85'
10 Испания зщ Хон Себерио
85'
Запасные
25 Украина вр Владислав Рыбак
23 Украина вр Илья Караващенко
4 Австрия зщ Габриэль Эскинья
80 Украина пз Владлен Юрченко
14 Украина пз Антон Глущенко
7 Люксембург нп Жерсон Родригеш
40 Бразилия Italo
3 Украина зщ Stepan Grygorashchuk
14 Испания пз Рауль Таварес
22 Украина Aseniy Vavshko
11 Украина Andrii Boiko
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
Голы
Sallieu Bah
1:0
53'
Наказания
Игорь Кирюханцев
26'
Артём Козак
60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Заря - Эпицентр, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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