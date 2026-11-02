Заря - Эпицентр 2 ноября обзор матча
Дата публикации: 02-11-2026
Заря
1 : 0
Эпицентр
События матча Заря Луганск - ФК Эпицентр Дунаевцы
26'
Игорь Кирюханцев
55'
⚽
Саллиу Ба (1 - 0)Пенальти
60'
Артем Козак
63'
⇄
Кирилл Ковалец / Даниил Ващенко
63'
⇄
Вадим Сидун / Артем Козак
70'
⇄
Артем Слесарь / Домагой Елавич
70'
⇄
Яков Башич / Кирилл Дрышлюк
85'
⇄
Хон Себерио Мутуберрия / Игорь Кирюханцев
85'
⇄
Виталий Горин / Николай Миронюк
87'
⇄
Василий Кравец / Иван Нестеренко
87'
⇄
Деян Попара / Саллиу Ба
87'
⇄
Андрия Янич / Горбач Игорь Владимирович
Составы команд
Заря
Эпицентр
Дунаевцы
|1
|вр
|Александр Сапутин
|44
|зщ
|Игорь Пердута
|55
|зщ
|Жордан
|77
|пз
|Богдан Кушниренко
|39
|пз
|Артём Мачелюк
|88
|пз
|Sallieu Bah
|
87'
|8
|пз
|Кирилл Дришлюк
|
69'
|18
|пз
|Максим Бойко
|30
|пз
|Иван Нестеренко
|
87'
|27
|нп
|Domagoj Jelavic
|
69'
|11
|нп
|Игорь Горбач
|
87'
|21
|зщ
|Яков Башич
|
69'
|9
|нп
|Артём Слесарь
|
69'
|3
|зщ
|Василий Кравец
|
87'
|5
|зщ
|Андрия Яньич
|
87'
|6
|пз
|Деян Попара
|
87'
|71
|вр
|Nikita Fedotov
|4
|зщ
|Vladyslav Moroz
|
69'
|13
|зщ
|Serjan Repaj
|77
|зщ
|Nil Coch
|70
|зщ
|Игорь Кирюханцев
|
85'
|97
|пз
|Александр Климец
|27
|пз
|Даниил Ващенко
|
63'
|28
|пз
|Andriy Lipovuz
|8
|пз
|Mykola Myronyuk
|
85'
|59
|нп
|Артём Козак
|
63'
|15
|нп
|Maksym Yevpak
|6
|пз
|Кирилл Ковалец
|
63'
|20
|нп
|Vadym Sydun
|
63'
|17
|пз
|Ivan Bendera
|
69'
|25
|зщ
|Vitaliy Gorin
|
85'
|10
|зщ
|Хон Себерио
|
85'
Запасные
|25
|вр
|Владислав Рыбак
|23
|вр
|Илья Караващенко
|4
|зщ
|Габриэль Эскинья
|80
|пз
|Владлен Юрченко
|14
|пз
|Антон Глущенко
|7
|нп
|Жерсон Родригеш
|40
|Italo
|3
|зщ
|Stepan Grygorashchuk
|14
|пз
|Рауль Таварес
|22
|Aseniy Vavshko
|11
|Andrii Boiko
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
Голы
Sallieu Bah
1:0
53'
Наказания
Игорь Кирюханцев
26'
Артём Козак
60'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Заря - Эпицентр, который состоялся 2 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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