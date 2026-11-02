Атлетик - Реал Сосьедад 1 ноября обзор матча Дата публикации: 02-11-2026

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атлетик - Реал Сосьедад, который состоялся 1 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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