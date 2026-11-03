Галатасарай - Штутгарт 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798 03 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Галатасарай Стамбул, Турция Штутгарт Штутгарт, Германия 1 вр Угурджан Чакыр 6 зщ Давинсон Санчес 42 зщ Абдюлькерим Бардакджи 7 зщ Роланд Шаллаи 4 зщ Исмаил Якобс 8 пз Габриэл Сара 83 пз Алексей Батраков 34 пз Лукас Торрейра 11 пз Юнус Акгюн 45 нп Виктор Осимхен 53 нп Барыш Алпер Йылмаз 41 вр Деннис Займен 24 зщ Йефф Шабо 3 зщ Рамон Хендрикс 14 зщ Лука Хакес 21 пз Гриша Прёмель 18 пз Джейми Левелинг 11 пз Билал Эль-Ханнус 10 пз Крис Фюрих 16 пз Атакан Каразор 26 нп Дениз Ундав 9 нп Эрмедин Демирович Главные тренеры Окан Бурук Себастьян Хёнес История личных встреч 30.10.2026 Турция — Суперлига 10-й тур 0 : 4 26.10.2026 Турция — Суперлига 9-й тур 2 : 1 21.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 2 : 4 17.10.2026 Турция — Суперлига 8-й тур 0 : 1 13.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 4 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала ПСЖ 3 9 2 1/8 финала Астон Вилла 3 9 3 1/8 финала Ливерпуль 3 9 4 1/8 финала Реал Мадрид 3 9 5 1/8 финала Бетис 3 9 6 1/8 финала Штутгарт 3 7 7 1/8 финала Арсенал 3 7 8 1/8 финала Барселона 3 6 9 Плей-офф Комо 3 6 10 Плей-офф Манчестер Сити 3 6 11 Плей-офф Брюгге 3 6 12 Плей-офф Спортинг 3 6 13 Плей-офф Боруссия Д 3 6 14 Плей-офф Бавария 3 5 15 Плей-офф Рома 3 4 16 Плей-офф Атлетико М 3 4 17 Плей-офф Шахтёр 3 4 18 Плей-офф ПСВ Эйндховен 3 4 19 Плей-офф Вильярреал 3 3 20 Плей-офф Интер М 3 3 21 Плей-офф Манчестер Юнайтед 3 3 22 Плей-офф Наполи 3 3 23 Плей-офф Галатасарай 3 3 24 Плей-офф ЛАСК 3 3 25 Сабах 3 3 26 Фейеноорд 3 3 27 Ланс 3 3 28 Будё-Глимт 3 3 29 АЕК Афины 3 3 30 РБ Лейпциг 3 3 31 Фенербахче 3 2 32 Славия П 3 1 33 Викинг 3 1 34 Порту 3 0 35 Лилль 3 0 36 Слован Бр 3 0