Галатасарай - Штутгарт 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
03 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Штутгарт
Штутгарт, Германия
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|7
|зщ
|Роланд Шаллаи
|4
|зщ
|Исмаил Якобс
|8
|пз
|Габриэл Сара
|83
|пз
|Алексей Батраков
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|11
|пз
|Юнус Акгюн
|45
|нп
|Виктор Осимхен
|53
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
|41
|вр
|Деннис Займен
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|14
|зщ
|Лука Хакес
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|18
|пз
|Джейми Левелинг
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|10
|пз
|Крис Фюрих
|16
|пз
|Атакан Каразор
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|30.10.2026
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|0 : 4
|26.10.2026
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|21.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 4
|17.10.2026
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|0 : 1
|13.10.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Бетис
|3
|9
| 6
1/8 финала
|Штутгарт
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Арсенал
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Барселона
|3
|6
| 9
Плей-офф
|Комо
|3
|6
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|3
|6
| 11
Плей-офф
|Брюгге
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Спортинг
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бавария
|3
|5
| 15
Плей-офф
|Рома
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Атлетико М
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|3
|4
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Вильярреал
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Интер М
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Наполи
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Галатасарай
|3
|3
| 24
Плей-офф
|ЛАСК
|3
|3
|25
|Сабах
|3
|3
|26
|Фейеноорд
|3
|3
|27
|Ланс
|3
|3
|28
|Будё-Глимт
|3
|3
|29
|АЕК Афины
|3
|3
|30
|РБ Лейпциг
|3
|3
|31
|Фенербахче
|3
|2
|32
|Славия П
|3
|1
|33
|Викинг
|3
|1
|34
|Порту
|3
|0
|35
|Лилль
|3
|0
|36
|Слован Бр
|3
|0
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