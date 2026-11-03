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Галатасарай - Штутгарт 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
03 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Галатасарай
Штутгарт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1 Турция вр Угурджан Чакыр
6 Колумбия зщ Давинсон Санчес
42 Турция зщ Абдюлькерим Бардакджи
7 Венгрия зщ Роланд Шаллаи
4 Сенегал зщ Исмаил Якобс
8 Бразилия пз Габриэл Сара
83 Россия пз Алексей Батраков
34 Уругвай пз Лукас Торрейра
11 Турция пз Юнус Акгюн
45 Нигерия нп Виктор Осимхен
53 Турция нп Барыш Алпер Йылмаз
41 Германия вр Деннис Займен
24 Германия зщ Йефф Шабо
3 Нидерланды зщ Рамон Хендрикс
14 Швейцария зщ Лука Хакес
21 Германия пз Гриша Прёмель
18 Германия пз Джейми Левелинг
11 Марокко пз Билал Эль-Ханнус
10 Германия пз Крис Фюрих
16 Турция пз Атакан Каразор
26 Германия нп Дениз Ундав
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
30.10.2026 Турция — Суперлига 10-й тур 0 : 4Галатасарай
26.10.2026 Турция — Суперлига 9-й тур Галатасарай2 : 1
21.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 2 : 4Галатасарай
17.10.2026 Турция — Суперлига 8-й тур 0 : 1Галатасарай
13.10.2026 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Галатасарай1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ39
2
1/8 финала
Астон Вилла39
3
1/8 финала
Ливерпуль39
4
1/8 финала
Реал Мадрид39
5
1/8 финала
Бетис39
6
1/8 финала
Штутгарт37
7
1/8 финала
Арсенал37
8
1/8 финала
Барселона36
9
Плей-офф
Комо36
10
Плей-офф
Манчестер Сити36
11
Плей-офф
Брюгге36
12
Плей-офф
Спортинг36
13
Плей-офф
Боруссия Д36
14
Плей-офф
Бавария35
15
Плей-офф
Рома34
16
Плей-офф
Атлетико М34
17
Плей-офф
Шахтёр34
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен34
19
Плей-офф
Вильярреал33
20
Плей-офф
Интер М33
21
Плей-офф
Манчестер Юнайтед33
22
Плей-офф
Наполи33
23
Плей-офф
Галатасарай33
24
Плей-офф
ЛАСК33
25 Сабах33
26 Фейеноорд33
27 Ланс33
28 Будё-Глимт33
29 АЕК Афины33
30 РБ Лейпциг33
31 Фенербахче32
32 Славия П31
33 Викинг31
34 Порту30
35 Лилль30
36 Слован Бр30
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Галатасарай
100%
Ничья
0%
Штутгарт
0%

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