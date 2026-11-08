Спартак Москва - Акрон (08.11.2026) | Чемпионат России 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ФК Спартак Москва и Акрон Тольятти. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Рафаэль Шафеев. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в городе Москва.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ФК Спартак Москва (схема 4-2-3-1): Александр Максименко, Роман Зобнин, Кристофер Ву, Срджан Бабич, Виктор Парада, Наиль Умяров, Данил Пруцев, Пабло Солари, Гедсон Фернандеш, Эсекьель Барко, Манфред Угальде.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Акрон Тольятти на сегодняшнюю встречу: Виталий Гудиев, Вячеслав Бардыбахин, Жуан Эсковал, Марат Бокоев, Роберто Фернандес, Кристиян Бистрович, Дмитрий Пестряков, Стефан Лончар, Артём Шуманский, Слободан Тедич, Константин Марадишвили.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 39-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Пабло Солари (ФК Спартак Москва).

На 39-й минуте в карточку арбитра попал Стефан Лончар (Акрон Тольятти).

На 42-й минуте матча команда ФК Спартак Москва открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Слободан Тедич. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Акрон Тольятти поле покинул Дмитрий Пестряков, а вместо него вышел Дуду.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Константин Марадишвили на поле появился Карлен Оганнисян (Акрон Тольятти).

На 58-й минуте поединка команда Акрон Тольятти сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Стефан Лончар. Счет стал 1:1.

На 64-й минуте поединка команда ФК Спартак Москва сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Данил Пруцев. Счет стал 2:1.

На 69-й минуте в составе Акрон Тольятти поле покинул Вячеслав Бардыбахин, а вместо него вышел Йомар Роча.

На 72-й минуте предупреждение получил Слободан Тедич (Акрон Тольятти).

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пабло Солари на поле появился Жозе Маркос Маркиньос (ФК Спартак Москва).

На 76-й минуте в составе Акрон Тольятти поле покинул Кристиян Бистрович, а вместо него вышел Хетаг Хосонов.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Слободан Тедич на поле появился Максим Болдырев (Акрон Тольятти).

На 81-й минуте в составе ФК Спартак Москва поле покинул Манфред Угальде, а вместо него вышел Мирлинд Даку.

На 84-й минуте Александр Максименко (ФК Спартак Москва) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эсекьель Барко на поле появился Илья Помазун (ФК Спартак Москва).

На 85-й минуте в составе ФК Спартак Москва поле покинул Роман Зобнин, а вместо него вышел Даниил Денисов.

На 90+5-й минуте предупреждение получил Марат Бокоев (Акрон Тольятти).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ФК Спартак Москва и Акрон Тольятти завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды ФК Спартак Москва.

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