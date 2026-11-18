Во вторник, 17 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Уэльс и Португалия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Свен Яблонский. Игра прошла на стадионе «Кардифф Сити» в городе Кардифф.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Уэльс (схема 4-4-2): Дэнни Уорд, Коннор Робертс, Джо Родон, Бен Дэвис, Джей Дасилва, Дэниел Джеймс, Джош Шиэн, Рубин Колвилл, Сорба Томас, Дэвид Брукс, Харри Уилсон.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Португалия на сегодняшнюю встречу: Диогу Кошта, Жуан Канселу, Антониу Силва, Ренату Вейга, Диогу Далот, Витинья, Жуан Невеш, Педру Нету, Бруну Фернандеш, Франсишку Тринкан, Гонсалу Рамуш.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 11-й минуте матча команда Португалия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Бруну Фернандеш. Счет стал 0:1.

На 13-й минуте поединка команда Уэльс сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Дэвид Брукс. Счет стал 1:1.

На 40-й минуте поединка команда Уэльс сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Сорба Томас. Счет стал 2:1.

На 43-й минуте поединка команда Португалия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Педру Нету. Счет стал 2:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Уэльс поле покинул Джо Родон, а вместо него вышел Бен Кабанго.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 51-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Бен Кабанго (Уэльс).

На 53-й минуте в карточку арбитра попал Франсишку Тринкан (Португалия).

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гонсалу Рамуш на поле появился Жуан Феликс (Португалия).

На 59-й минуте в составе Португалия поле покинул Франсишку Тринкан, а вместо него вышел Карлос Форбс.

На 62-й минуте предупреждение получил Джош Шиэн (Уэльс).

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дэниел Джеймс на поле появился Бреннан Джонсон (Уэльс).

На 63-й минуте в составе Уэльс поле покинул Дэвид Брукс, а вместо него вышел Аарон Коллинз.

На 70-й минуте поединка команда Португалия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Карлос Форбс. Счет стал 2:3.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Витинья на поле появился Рубен Невеш (Португалия).

На 71-й минуте в составе Португалия поле покинул Диогу Далот, а вместо него вышел Альберто Байо.

На 72-й минуте в карточку арбитра попал Педру Нету (Португалия).

На 74-й минуте Педру Нету (Португалия) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рубин Колвилл на поле появился Льюис Кумас (Уэльс).

На 90+2-й минуте в составе Португалия поле покинул Бруну Фернандеш, а вместо него вышел Жеовани Квенда.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Уэльс и Португалия завершился с итоговым счетом 2:3 в пользу команды Португалия.

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