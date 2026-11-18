Во вторник, 17 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Польша и Швеция. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Феликс Цвайер. Игра прошла на стадионе «Тарчиньски Арена» в городе Вроцлав.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Польша (схема 4-2-3-1): Славомир Абрамович, Аркадиуш Пырка, Каспер Потульски, Ян Беднарек, Оскар Кубяк, Виктор Новак, Петр Зелиньский, Марсель Регула, Себастьян Шиманьски, Никола Залевский, Адриан Бенедычак.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Швеция на сегодняшнюю встречу: Ноэль Тёрнквист, Феликс Беймо, Густаф Лагербильке, Эрик Смит, Эллиот Страуд, Йеспер Карлстрём, Уго Ларссон, Александр Бернхардссон, Ясин Аяри, Алиу Нджие, Виктор Дьёкереш.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 16-й минуте матча команда Польша открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Адриан Бенедычак. Счет стал 1:0.

На 24-й минуте поединка команда Швеция сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Уго Ларссон. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Польша поле покинул Аркадиуш Пырка, а вместо него вышел Томаш Кендзёра.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марсель Регула на поле появился Михал Скураш (Польша).

На 46-й минуте в составе Швеция поле покинул Эрик Смит, а вместо него вышел Виктор Линделеф.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 49-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Каспер Потульски (Польша).

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Виктор Дьёкереш на поле появился Антони Эланга (Швеция).

На 65-й минуте в составе Швеция поле покинул Ясин Аяри, а вместо него вышел Деян Кулусевски.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адриан Бенедычак на поле появился Роберт Левандовский (Польша).

На 67-й минуте в карточку арбитра попал Себастьян Шиманьски (Польша).

На 71-й минуте в составе Швеция поле покинул Алиу Нджие, а вместо него вышел Даниэль Свенссон.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Петр Зелиньский на поле появился Лукаш Поремба (Польша).

На 86-й минуте в составе Швеция поле покинул Густаф Лагербильке, а вместо него вышел Генезис Антви.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Себастьян Шиманьски на поле появился Матеуш Жуковский (Польша).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Польша и Швеция завершился вничью со счетом 1:1.

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