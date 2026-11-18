Во вторник, 17 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Украина и Грузия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мартин Матоша. Игра прошла на стадионе «Кошицкая футбольная арена» в городе Кошице.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Украина (схема 4-4-2): Дмитрий Ризнык, Илья Забарный, Эдуард Сарапий, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Геннадий Синчук, Егор Назарина, Егор Ярмолюк, Георгий Судаков, Игор Краснопир, Данило Сикан.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Грузия на сегодняшнюю встречу: Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе, Саба Гогличидзе, Лука Лочошвили, Иракли Азарови, Ника Гагнидзе, Гиорги Кочорашвили, Зурико Давиташвили, Георгий Чакветадзе, Гиорги Квернадзе, Георгий Микаутадзе.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 1-й минуте матча команда Украина открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Данило Сикан. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 53-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Игор Краснопир (Украина).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 56-й минуте в составе Грузия поле покинул Зурико Давиташвили, а вместо него вышел Буду Зивзивадзе.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Игор Краснопир на поле появился Олег Очеретько (Украина).

На 62-й минуте в карточку арбитра попал Отар Какабадзе (Грузия).

На 64-й минуте в составе Украина поле покинул Данило Сикан, а вместо него вышел Роман Яремчук.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Геннадий Синчук на поле появился Алексей Кащук (Украина).

На 71-й минуте предупреждение получил Лука Лочошвили (Грузия).

На 73-й минуте в карточку арбитра попал Гиорги Кочорашвили (Грузия).

На 75-й минуте предупреждение получил Ника Гагнидзе (Грузия).

На 84-й минуте в составе Грузия поле покинул Ника Гагнидзе, а вместо него вышел Гиорги Моистрапишвили.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гиорги Квернадзе на поле появился Иракли Егоян (Грузия).

На 89-й минуте в составе Грузия поле покинул Отар Какабадзе, а вместо него вышел Георгий Маисурадзе.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Георгий Чакветадзе на поле появился Георгий Гагуа (Грузия).

На 90-й минуте Лука Лочошвили (Грузия) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 90+1-й минуте в составе Украина поле покинул Георгий Судаков, а вместо него вышел Валерий Бондарь.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Украина и Грузия завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Украина.

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