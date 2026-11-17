Во вторник, 17 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Россия и Венесуэла. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Игра прошла на стадионе «Озон Арена» в городе Краснодар и собрала 31 701 зрителя на трибунах.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Россия (схема 4-2-3-1): Матвей Сафонов, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Кирилл Данилов, Андрей Лангович, Алексей Батраков, Алексей Миронов, Алексей Миранчук, Данил Глебов, Кирилл Глебов, Николай Комличенко.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Венесуэла на сегодняшнюю встречу: Хосе Контрерас, Джон Арамбуру, Науэль Феррареси, Кристиан Макун, Луис Бальбо, Кристиан Кассерес-младший, Янхель Эррера, Эдуард Белло, Теласко Сеговия, Джефферсон Саварино, Кевин Келси.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Россия поле покинул Андрей Лангович, а вместо него вышел Данил Круговой.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 50-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кристиан Кассерес-младший (Венесуэла).

На 50-й минуте в карточку арбитра попал Николай Комличенко (Россия).

На 52-й минуте предупреждение получил Теласко Сеговия (Венесуэла).

На 54-й минуте произошла еще одна замена: вместо Янхель Эррера на поле появился Даниэль Перейра (Венесуэла).

На 59-й минуте матча команда Россия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Алексей Миранчук. Счет стал 1:0.

На 65-й минуте в составе Венесуэла поле покинул Эдуард Белло, а вместо него вышел Робинсон Флорес.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кевин Келси на поле появился Хесус Рамирес (Венесуэла).

На 65-й минуте в составе Венесуэла поле покинул Теласко Сеговия, а вместо него вышел Хеферсон Карабальо.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кирилл Глебов на поле появился Лечи Садулаев (Россия).

На 69-й минуте в составе Россия поле покинул Николай Комличенко, а вместо него вышел Константин Тюкавин.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алексей Батраков на поле появился Матвей Кисляк (Россия).

На 70-й минуте в составе Россия поле покинул Данил Глебов, а вместо него вышел Иван Обляков.

На 75-й минуте поединка команда Россия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Алексей Миранчук. Счет стал 2:0.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алексей Миронов на поле появился Данил Пруцев (Россия).

На 82-й минуте в составе Россия поле покинул Илья Вахания, а вместо него вышел Мингиян Бевеев.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алексей Миранчук на поле появился Ярослав Гладышев (Россия).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Россия и Венесуэла завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Россия.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!