Во вторник, 17 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ирландия и Косово. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Эдгарс Мальцевс. Игра прошла на стадионе «Авива» в городе Дублин.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ирландия (схема 3-4-2-1): Куивин Келлехер, Дара О’Ши, Джон Иган, Лиам Скейлз, Джеймс Абанква, Финн Азаз, Джейсон Моламби, Райан Мэннинг, Джек Мойлан, Адам Ида, Трой Пэрротт.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Косово на сегодняшнюю встречу: Ариянет Мурич, Илир Красники, Крешник Хайризи, Линдрит Камбери, Мергим Войвода, Линдон Эмерллаху, Леон Авдуллаху, Элвис Рексбечай, Дион Галлапени, Фисник Аслани, Ведат Мурики.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 4-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лиам Скейлз (Ирландия).

На 26-й минуте Крешник Хайризи (Косово) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 28-й минуте матча команда Ирландия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Трой Пэрротт с пенальти. Счет стал 1:0.

На 40-й минуте предупреждение получил Райан Мэннинг (Ирландия).

На 43-й минуте в карточку арбитра попал Мергим Войвода (Косово).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Ирландия поле покинул Райан Мэннинг, а вместо него вышел Лиам Китчинг.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лиам Скейлз на поле появился Харви Вейл (Ирландия).

На 50-й минуте поединка команда Ирландия сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Трой Пэрротт. Счет стал 2:0.

На 59-й минуте в составе Косово поле покинул Линдон Эмерллаху, а вместо него вышел Рон Рачи.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ведат Мурики на поле появился Батон Заберджа (Косово).

На 62-й минуте предупреждение получил Джон Иган (Ирландия).

На 75-й минуте поединка команда Ирландия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Джек Мойлан. Счет стал 3:0.

На 76-й минуте в составе Ирландия поле покинул Джек Мойлан, а вместо него вышел Чипье Огбене.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джон Иган на поле появился Джейк О'Брайен (Ирландия).

На 76-й минуте в составе Косово поле покинул Элвис Рексбечай, а вместо него вышел Дион Какури.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джеймс Абанква на поле появился Рокко Вата (Ирландия).

На 90+2-й минуте в составе Косово поле покинул Фисник Аслани, а вместо него вышел Альбион Ррахмани.

На 90+2-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мергим Войвода на поле появился Блеон Куртулуш (Косово).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ирландия и Косово завершился с итоговым счетом 3:0 в пользу команды Ирландия.

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