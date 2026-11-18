Во вторник, 17 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Дания и Норвегия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Халил Умут Мелер. Игра прошла на стадионе «Паркен» в городе Копенгаген.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Дания (схема 4-2-3-1): Мадс Хермансен, Расмус Кристенсен, Йоаким Андерсен, Оливер Провстгаард, Йоаким Меле, Мортен Юльманн, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Густав Исаксен, Миккель Дамсгор, Мохамед Дарами, Расмус Хёйлунн.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Норвегия на сегодняшнюю встречу: Эрьян Нюланд, Юлиан Рюэрсон, Кристоффер Айер, Лео Эстигор, Торбьерн Хеггем, Сандер Берге, Патрик Берг, Александер Сёрлот, Мартин Эдегор, Антонио Нуса, Эрлинг Холанд.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 11-й минуте матча команда Дания открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Расмус Хёйлунн. Счет стал 1:0.

На 14-й минуте поединка команда Дания сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Счет стал 2:0.

На 37-й минуте поединка команда Норвегия сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Эрлинг Холанд. Счет стал 2:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 45+2-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лео Эстигор (Норвегия).

На 46-й минуте в карточку арбитра попал Расмус Кристенсен (Дания).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте в составе Норвегия поле покинул Торбьерн Хеггем, а вместо него вышел Давид Мёллер Вольф.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александер Сёрлот на поле появился Андреас Шельдеруп (Норвегия).

На 62-й минуте в составе Дания поле покинул Миккель Дамсгор, а вместо него вышел Виктор Фрохолдт.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Расмус Хёйлунн на поле появился Уильям Осула (Дания).

На 75-й минуте в составе Дания поле покинул Расмус Кристенсен, а вместо него вышел Александер Ба.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Патрик Берг на поле появился Оскар Бобб (Норвегия).

На 79-й минуте предупреждение получил Юлиан Рюэрсон (Норвегия).

На 83-й минуте поединка команда Норвегия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Мартин Эдегор. Счет стал 2:2.

На 85-й минуте в составе Дания поле покинул Мохамед Дарами, а вместо него вышел Матиас Йенсен.

На 90+6-й минуте поединка команда Норвегия сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Эрлинг Холанд. Счет стал 2:3.

На 90+7-й минуте в карточку арбитра попал Эрлинг Холанд (Норвегия).

На 90+8-й минуте произошла еще одна замена: вместо Антонио Нуса на поле появился Эйвинд Хелланн (Норвегия).

Итог встречи

На 98-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Дания и Норвегия завершился с итоговым счетом 2:3 в пользу команды Норвегия.

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