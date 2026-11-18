Во вторник, 17 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Венгрия и Северная Ирландия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Марко Гуида. Игра прошла на стадионе «Ferenc Puskás Stadium» в городе Будапешт.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Венгрия (схема 4-2-3-1): Балаж Тот, Аттила Осват, Марк Чингер, Акош Маркграф, Милош Керкез, Арон Чонгваи, Каллум Стайлз, Бендегуз Болла, Андраш Шефер, Доминик Собослаи, Барнабаш Варга.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Северная Ирландия на сегодняшнюю встречу: Пирс Чарльз, Терри Девлин, Том Атчесон, Руэри Макконвилл, Киарон Браун, Джастин Девенни, Итан Гэлбрейт, Трей Хьюм, Шей Чарльз, Айзек Прайс, Патрик Келли.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 35-й минуте матча команда Венгрия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Барнабаш Варга. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Северная Ирландия поле покинул Том Атчесон, а вместо него вышел Джош Мадженнис.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 51-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Барнабаш Варга (Венгрия).

На 51-й минуте в карточку арбитра попал Пирс Чарльз (Северная Ирландия).

На 56-й минуте предупреждение получил Трей Хьюм (Северная Ирландия).

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Терри Девлин на поле появился Броди Спенсер (Северная Ирландия).

На 56-й минуте в составе Северная Ирландия поле покинул Патрик Келли, а вместо него вышел Киран Моррисон.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Каллум Стайлз на поле появился Раймунд Тот (Венгрия).

На 65-й минуте поединка команда Северная Ирландия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Джастин Девенни. Счет стал 1:1.

На 69-й минуте в составе Венгрия поле покинул Бендегуз Болла, а вместо него вышел Милан Петё.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арон Чонгваи на поле появился Йожеф Урблик (Венгрия).

На 82-й минуте в составе Северная Ирландия поле покинул Айзек Прайс, а вместо него вышел Пол Смит.

На 83-й минуте в карточку арбитра попал Милош Керкез (Венгрия).

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Аттила Осват на поле появился Акош Сендреи (Венгрия).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Венгрия и Северная Ирландия завершился вничью со счетом 1:1.

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