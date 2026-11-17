В понедельник, 16 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Северная Македония и Словения. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Сердар Гозубуюк. Игра прошла на стадионе «Тоше Проески Арена» в городе Скопье.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Северная Македония (схема 4-3-2-1): Столе Димитриевски, Боян Илиевски, Марио Младеновски, Висар Муслиу, Эгзджан Алиоски, Агон Елези, Матей Гаштаров, Энис Барди, Дарко Чурлинов, Элиф Элмас, Эльмин Растодер.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Словения на сегодняшнюю встречу: Ян Облак, Ваня Дркушич, Давид Зец, Жан Залетел, Жан Карничник, Адам Гнезда Черин, Санди Ловрич, Эрик Янжа, Альоша Матко, Жан Випотник, Даниел Штурм.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 22-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Адам Гнезда Черин (Словения).

На 29-й минуте матча команда Словения открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Даниел Штурм. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Северная Македония поле покинул Агон Елези, а вместо него вышел Азер Омерагич.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Боян Илиевски на поле появился Люпче Дориев (Северная Македония).

На 46-й минуте в составе Северная Македония поле покинул Дарко Чурлинов, а вместо него вышел Християн Малески.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрик Янжа на поле появился Срджан Кузмич (Словения).

На 48-й минуте в карточку арбитра попал Жан Карничник (Словения).

На 57-й минуте предупреждение получил Эгзджан Алиоски (Северная Македония).

На 62-й минуте в составе Словения поле покинул Санди Ловрич, а вместо него вышел Марк Забуковник.

На 66-й минуте поединка команда Словения сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Давид Зец. Счет стал 0:2.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эльмин Растодер на поле появился Марко Гьоргиевски (Северная Македония).

На 74-й минуте в составе Словения поле покинул Альоша Матко, а вместо него вышел Беньямин Вербич.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жан Випотник на поле появился Андраж Шпорар (Словения).

На 75-й минуте в карточку арбитра попал Беньямин Вербич (Словения).

На 86-й минуте в составе Северная Македония поле покинул Энис Барди, а вместо него вышел Яни Атанасов.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ваня Дркушич на поле появился Релья Обрич (Словения).

На 90+1-й минуте поединка команда Словения сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Даниел Штурм. Счет стал 0:3.

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Северная Македония и Словения завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Словения.

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