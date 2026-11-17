В понедельник, 16 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Швейцария и Шотландия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Данни Маккели. Игра прошла на стадионе «Кибунпарк» в городе Санкт-Галлен.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Швейцария (схема 3-4-2-1): Ивон Мвого, Эрай Джемерт, Нико Эльведи, Адриан Байрами, Закари Атекаме, Ремо Фройлер, Ардон Яшари, Айзек Шмидт, Алвин Санчес, Самюэль Балле, Уинсли Ботели Моканго.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Шотландия на сегодняшнюю встречу: Ангус Ганн, Райан Портеус, Люк Грэм, Киран Тирни, Аарон Хики, Льюис Фергюсон, Билли Гилмор, Энди Робертсон, Джон Макгинн, Скотт Мактоминей, Оли Макберни.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 22-й минуте матча команда Швейцария открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Льюис Фергюсон. Счет стал 1:0.

На 37-й минуте в составе Шотландия последовала вынужденная замена: Аарон Хики уступил место Нейтан Паттерсон.

На 47-й минуте поединка команда Швейцария сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Уинсли Ботели Моканго. Счет стал 2:0.

На 51-й минуте поединка команда Швейцария сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Алвин Санчес. Счет стал 3:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 52-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Оли Макберни (Шотландия).

На 53-й минуте в карточку арбитра попал Энди Робертсон (Шотландия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Билли Гилмор на поле появился Райан Кристи (Шотландия).

На 58-й минуте в составе Шотландия поле покинул Оли Макберни, а вместо него вышел Бен Доук.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джон Макгинн на поле появился Кирон Боуи (Шотландия).

На 64-й минуте в составе Швейцария поле покинул Уинсли Ботели Моканго, а вместо него вышел Зеки Амдуни.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ремо Фройлер на поле появился Джибриль Соу (Швейцария).

На 72-й минуте в составе Швейцария поле покинул Нико Эльведи, а вместо него вышел Рикардо Родригес.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Самюэль Балле на поле появился Брель Эмболо (Швейцария).

На 73-й минуте предупреждение получил Райан Кристи (Шотландия).

На 85-й минуте в составе Шотландия поле покинул Льюис Фергюсон, а вместо него вышел Кристи Монтгомери.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Закари Атекаме на поле появился Роджерио Ньякосси (Швейцария).

На 89-й минуте поединка команда Швейцария сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Зеки Амдуни. Счет стал 4:0.

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Швейцария и Шотландия завершился с итоговым счетом 4:0 в пользу команды Швейцария.

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