Во вторник, 17 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Босния и Герцеговина и Румыния. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хосе Мария Санчес Мартинес. Игра прошла на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Босния и Герцеговина (схема 4-2-3-1): Мартин Зломислич, Амар Мемич, Зинедин Смайлович, Тарик Мухаремович, Амар Дедич, Иван Башич, Беньямин Тахирович, Эсмир Байрактаревич, Эрмин Махмич, Керим Алайбегович, Йово Лукич.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Румыния на сегодняшнюю встречу: Отто Хиндрич, Раду Дрэгушин, Владимир Скречу, Андрей Кобиш, Андрей Рацю, Рэзван Марин, Влад Драгомир, Никушор Банку, Деннис Ман, Янис Хаджи, Даниэл Бырлигя.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 6-й минуте матча команда Румыния открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Даниэл Бырлигя. Счет стал 0:1.

На 44-й минуте поединка команда Босния и Герцеговина сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Беньямин Тахирович. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Румыния поле покинул Влад Драгомир, а вместо него вышел Александру Чикилдэу.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Зинедин Смайлович на поле появился Никола Катич (Босния и Герцеговина).

На 46-й минуте в составе Босния и Герцеговина поле покинул Йово Лукич, а вместо него вышел Эрмедин Демирович.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 46-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Иван Башич (Босния и Герцеговина).

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрмин Махмич на поле появился Армин Гигович (Босния и Герцеговина).

На 63-й минуте в составе Босния и Герцеговина поле покинул Беньямин Тахирович, а вместо него вышел Арьян Малич.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андрей Рацю на поле появился Тони Страта (Румыния).

На 64-й минуте в составе Румыния поле покинул Даниэл Бырлигя, а вместо него вышел Флоринел Коман.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Янис Хаджи на поле появился Мариус Корбу (Румыния).

На 69-й минуте в карточку арбитра попал Рэзван Марин (Румыния).

На 70-й минуте предупреждение получил Андрей Кобиш (Румыния).

На 70-й минуте в карточку арбитра попал Эрмедин Демирович (Босния и Герцеговина).

На 75-й минуте в составе Румыния поле покинул Владимир Скречу, а вместо него вышел Кэтэлин Кирджан.

На 76-й минуте предупреждение получил Кэтэлин Кирджан (Румыния).

На 82-й минуте поединка команда Босния и Герцеговина сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Эсмир Байрактаревич. Счет стал 2:1.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эсмир Байрактаревич на поле появился Самед Баждар (Босния и Герцеговина).

На 90+1-й минуте в карточку арбитра попал Тони Страта (Румыния).

На 90+5-й минуте предупреждение получил Никола Катич (Босния и Герцеговина).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Босния и Герцеговина и Румыния завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Босния и Герцеговина.

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