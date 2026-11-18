Во вторник, 17 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Израиль и Австрия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Давиде Маса. Игра прошла на стадионе «Надьердеи Стадион» в городе Дебрецен.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Израиль (схема 3-4-2-1): Даниэль Перец, Гай Мизрахи, Идан Нахмиас, Никита Стоянов, Эли Даса, Нив Иехошуа, Этан Азулай, Манор Соломон, Дор Перец, Оскар Глух, Идан Токломати.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Австрия на сегодняшнюю встречу: Лукас Юнгвирт, Конрад Лаймер, Давид Аффенгрубер, Феликс Бахер, Филипп Мвене, Лука Вайнхандль, Николас Зайвальд, Рауль Флоруц, Саша Калайджич, Саша Хорват, Джуниор Адаму.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 36-й минуте матча команда Израиль открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Дор Перец. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Австрия поле покинул Лука Вайнхандль, а вместо него вышел Михаэль Грегорич.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Филипп Мвене на поле появился Штефан Пош (Австрия).

На 46-й минуте в составе Австрия поле покинул Феликс Бахер, а вместо него вышел Михаэль Свобода.

На 53-й минуте произошла еще одна замена: вместо Идан Токломати на поле появился Рой Ревиво (Израиль).

На 62-й минуте поединка команда Австрия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Саша Калайджич. Счет стал 1:1.

На 62-й минуте в составе Австрия поле покинул Рауль Флоруц, а вместо него вышел Кристоф Баумгартнер.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Этан Азулай на поле появился Омри Гандельман (Израиль).

На 63-й минуте в составе Израиль поле покинул Манор Соломон, а вместо него вышел Дор Тургеман.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дор Перец на поле появился Габи Каниховски (Израиль).

На 77-й минуте в составе Израиль поле покинул Эли Даса, а вместо него вышел Ярден Шуа.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Конрад Лаймер на поле появился Яник Спалт (Австрия).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Израиль и Австрия завершился вничью со счетом 1:1.

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