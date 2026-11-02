Атлетик - Реал Сосьедад (01.11.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 1 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Алехандро Эрнандес. Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес» в городе Бильбао.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Атлетик Бильбао (схема 4-4-2): Унаи Симон, Уго Ринкон, Дани Вивиан, Эмерик Лапорт, Юри Берчиче, Алекс Беренгер, Пейо Каналес, Беньят Геренабаррена Зендоиа, Нико Уильямс, Мароан Саннади, Иньяки Уильямс.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Реал Сосьедад на сегодняшнюю встречу: Алекс Ремиро, Джон Арамбуру, Джон Мартин, Мамаду Сарр, Серхио Гомес, Гонсалу Гедеш, Джон Горрочетаги, Карлос Солер, Андер Барренечеа, Лука Сучич, Микель Оярсабаль.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Pellegrino Matarazzo (Реал Сосьедад).

На 6-й минуте в составе Атлетик Бильбао последовала вынужденная замена: Мароан Саннади уступил место Роберт Наварро.

На 14-й минуте матча команда Атлетик Бильбао открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Иньяки Уильямс. Счет стал 1:0.

На 30-й минуте поединка команда Реал Сосьедад сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Лука Сучич. Счет стал 1:1.

На 45+2-й минуте поединка команда Атлетик Бильбао сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Алекс Беренгер. Счет стал 2:1.

На 45+4-й минуте в карточку арбитра попал Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).

На 55-й минуте предупреждение получил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андер Барренечеа на поле появился Орри Оускарссон (Реал Сосьедад).

На 64-й минуте в карточку арбитра попал Мамаду Сарр (Реал Сосьедад).

На 74-й минуте предупреждение получил Джон Арамбуру (Реал Сосьедад).

На 75-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Лука Сучич, а вместо него вышел Такэфуса Кубо.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джон Горрочетаги на поле появился Беньят Турриентес (Реал Сосьедад).

На 77-й минуте в составе Атлетик Бильбао поле покинул Пейо Каналес, а вместо него вышел Беньят Прадос.

На 84-й минуте в карточку арбитра попал Уго Ринкон (Атлетик Бильбао).

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джон Арамбуру на поле появился Эктор Фор (Реал Сосьедад).

На 89-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Гонсалу Гедеш, а вместо него вышел Джоб Очиенг.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Роберт Наварро на поле появился Жоанеко Луи Жан (Атлетик Бильбао).

На 89-й минуте в составе Атлетик Бильбао поле покинул Нико Уильямс, а вместо него вышел Ойан Сансет.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Юри Берчиче на поле появился Ерай Альварес (Атлетик Бильбао).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Атлетик Бильбао.

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