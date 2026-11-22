В субботу, 21 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ССК Наполи и Торино. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Антонио Рапуано. Игра прошла на стадионе «Стадион имени Диего Армандо Марадоны» в городе Неаполь.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ССК Наполи (схема 3-5-1-1): Ваня Милинкович-Савич, Сэм Бёкема, Амир Ррахмани, Рафа Марин, Маттео Политано, Франк Ангисса, Билли Гилмор, Скотт Мактоминей, Леонардо Спинаццола, Антонио Вергара, Расмус Хёйлунн.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Торино на сегодняшнюю встречу: Лукас Перри, Сауль Коко, Ардиан Исмайли, Пьетро Комуццо, Рафик Бельгали, Даниэл Браганса, Роландо Мандрагора, Гвидас Гинейтис, Алессио Каччамани, Че Адамс, Джованни Симеоне.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 13-й минуте в составе ССК Наполи последовала вынужденная замена: Антонио Вергара уступил место Кевин Де Брёйне.

На 40-й минуте в составе Торино последовала вынужденная замена: Рафик Бельгали уступил место Закария Абухляль.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Торино поле покинул Даниэл Браганса, а вместо него вышел Никола Влашич.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 54-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Пьетро Комуццо (Торино).

На 56-й минуте в карточку арбитра попал Билли Гилмор (ССК Наполи).

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рафа Марин на поле появился Матиас Оливера (ССК Наполи).

На 58-й минуте в составе ССК Наполи поле покинул Леонардо Спинаццола, а вместо него вышел Ноа Ланг.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гвидас Гинейтис на поле появился Чезаре Казадеи (Торино).

На 72-й минуте в составе Торино поле покинул Ардиан Исмайли, а вместо него вышел Эрай Джемерт.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джованни Симеоне на поле появился Дуван Сапата (Торино).

На 73-й минуте матча команда ССК Наполи открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Скотт Мактоминей. Счет стал 1:0.

На 76-й минуте предупреждение получил Франк Ангисса (ССК Наполи).

На 82-й минуте в составе ССК Наполи поле покинул Расмус Хёйлунн, а вместо него вышел Жоване.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маттео Политано на поле появился Костантино Фавазули (ССК Наполи).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ССК Наполи и Торино завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды ССК Наполи.

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