В субботу, 21 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами АС Монако и Осер. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Джереми Стина. Игра прошла на стадионе «Стад Луи II» в городе Фонвьей.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав АС Монако (схема 3-4-2-1): Лукаш Градецкий, Садибу Сане, Эрик Дайер, Джордан Тезе, Вандерсон, Ламин Камара, Денис Закария, Назиньо, Такуми Минамино, Матис Аблен, Парис Бруннер.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Осер на сегодняшнюю встречу: Поль Нарди, Аксель Туанзебе, Синали Диоманде, Телли Сиве, Марвин Сеная, Пьер Эква, Науиру Ахамада, Фредрик Оппегор, Ромен Февр, Реми Лабо Ласкари, Кэмерон Арчер.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Filipe Luís (АС Монако).

На 29-й минуте матча команда Осер открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Ромен Февр. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 59-й минуте в составе АС Монако поле покинул Такуми Минамино, а вместо него вышел Фоларин Балогун.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Назиньо на поле появился Матис Детюрбе (АС Монако).

На 69-й минуте в составе АС Монако поле покинул Денис Закария, а вместо него вышел Эдан Диоп.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Реми Лабо Ласкари на поле появился Кевин Дануа (Осер).

На 72-й минуте в составе Осер поле покинул Телли Сиве, а вместо него вышел Крист Макоссо.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марвин Сеная на поле появился Ламин Си (Осер).

На 80-й минуте в составе АС Монако поле покинул Матис Аблен, а вместо него вышел Ильяс Бельмохтар.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пьер Эква на поле появился Артур Пьефор (Осер).

На 82-й минуте поединка команда АС Монако сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Эдан Диоп. Счет стал 1:1.

На 90+5-й минуте в карточку арбитра попал Поль Нарди (Осер).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами АС Монако и Осер завершился вничью со счетом 1:1.

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